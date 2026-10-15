Don Omar anuncia conciertos en Colombia para 2027: estas son las tres ciudades que confirmó

Don Omar confirma su regreso a Colombia en 2027: estas son las ciudades elegidas - crédito Europa Press

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Don Omar confirmó el regreso de su música a los escenarios colombianos tras varios años de ausencia. El cantante puertorriqueño, de 48 años, anunció a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que Medellín, Bogotá y Cali formarán parte de la etapa latinoamericana de The Last King World Tour en 2027.

El anuncio se produjo este miércoles 14 de octubre a través de las cuentas oficiales del artista en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Durante la transmisión, el intérprete de Danza Kuduro agradeció primero el respaldo recibido durante la etapa estadounidense de su gira y reconoció el esfuerzo de los seguidores latinoamericanos que viajaron entre ciudades para asistir a sus presentaciones pese a los inconvenientes logísticos que implica ese tipo de desplazamientos.

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“Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos”, expresó el cantante durante la transmisión.

Don Omar confirmó que Medellín, Bogotá y Cali serán parte de su gira latinoamericana en 2027 - crédito Europa Press

Una gira que celebra dos décadas de carrera

The Last King World Tour rinde homenaje a King of Kings, uno de los álbumes más exitosos de la trayectoria de Don Omar, y reúne canciones de más de veinte años de carrera, entre ellas Dale Don Dale, Salió el Sol y Danza Kuduro. El recorrido comenzó en septiembre de 2026 con una primera etapa de 21 ciudades en Estados Unidos, y el calendario oficial contempla después presentaciones en Canadá y Europa durante 2027.

La etapa latinoamericana, según adelantó el artista en la misma transmisión, no se limitará a Colombia. También mencionó a Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador como parte del recorrido regional, que según precisó arrancará en el último cuarto de 2027. “Que comenzamos en octubre, noviembre y diciembre”, señaló, sin especificar cuántas fechas tendrá cada ciudad ni revelar el orden del recorrido por los distintos países.

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"Serán grandes noches cuando nos veamos", expresó Don Omar sobre su regreso a los escenarios - crédito REUTERS/Juan Barbosa

El cantante tampoco dio detalles sobre precios de boletería ni confirmó los recintos donde se presentará en territorio colombiano. Las especulaciones apuntan a los estadios Atanasio Girardot en Medellín, Pascual Guerrero en Cali y El Campín en Bogotá, escenarios que albergaron presentaciones multitudinarias en el pasado, aunque la confirmación oficial quedó pendiente para las próximas semanas.

Don Omar ha estado en Colombia en varias ocasiones

El regreso del artista marcará un reencuentro con un público que no lo recibía en vivo desde hace varios años. Su última presentación en Bogotá fue el 28 de abril de 2018 en el Centro de Eventos Autopista Norte, junto a Tego Calderón y J Álvarez. En Cali se presentó el 29 de diciembre de 2018 durante la Feria de Cali, mientras que su última visita a Medellín ocurrió el 12 de agosto de 2022 en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la Feria de las Flores.

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El anuncio del tour llega, además, en medio de un intercambio entre Don Omar y el cantante colombiano Feid, quien asistió como espectador a uno de los conciertos del puertorriqueño en Miami el pasado 11 de octubre. Los artistas no lograron encontrarse esa noche, debido a los compromisos de Don Omar con fanáticos que habían adquirido entradas para actividades de encuentro personal.

La expectativa crece ante la posibilidad de que Feid acompañe a Don Omar como invitado en alguna de las fechas de su gira por Colombia - crédito Infobae

“Para la próxima, Feid. Tenemos una conversación pendiente”, le dijo el boricua en una transmisión posterior, lo cual avivó las especulaciones de los seguidores sobre una posible colaboración entre ambos o, incluso, la participación del colombiano como invitado durante alguna de las fechas que Don Omar ofrecerá en el país.

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Venta de boletas en noviembre

Don Omar anunció que próximamente compartirá información adicional sobre el tour, incluidos detalles para quienes deseen hacer reservaciones anticipadas. La venta oficial de boletería, junto con las etapas de preventa y el calendario definitivo de fechas, quedó prevista para noviembre, según indicó el propio artista durante la transmisión en vivo.

Mientras se conocen los detalles oficiales, la magnitud de la convocatoria que suele generar Don Omar en la región hace prever que su paso por Colombia se concentrará en escenarios de gran capacidad. El historial reciente del artista respalda esa hipótesis: sus últimas presentaciones en el país se realizaron en estadios y recintos feriales preparados para recibir a miles de asistentes por noche.

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Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que los conciertos se realizarán en estadios - crédito (Instagram/Don Omar)

Aunque ni la organización del tour ni el cantante han confirmado los recintos definitivos en Medellín, Bogotá y Cali, la expectativa generada por el anuncio sugiere que los conciertos se desarrollarán en estadios.