Daniel Briceño arremetió contra la izquierda por presencia de francotiradores durante las marchas contra Abelardo de la Espriella en Bogotá: “La ridícula mentira”

Congresista del Centro Democrático acusa a la izquierda de mentir sobre tiradores en el Congreso - crédito @Danielbricen/X

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El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, difundió este 14 de octubre de 2026 un video en la red social X en el que desmintió las versiones que circularon entre congresistas y voceros de izquierda sobre la presencia de francotiradores en la terraza del Capitolio Nacional durante la jornada de movilizaciones convocada en varias ciudades de Colombia.

En su mensaje, Briceño sostuvo que la denuncia constituía un intento por disimular la baja convocatoria de las marchas.

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“Esta es la ridícula mentira que dijo hoy la izquierda para tapar el fracaso de las marchas”, afirmó el legislador, quien señaló que durante toda la jornada congresistas, influenciadores y voceros de ese sector político aseguraron que el presidente Abelardo de la Espriella había dispuesto tiradores apostados en el edificio legislativo para apuntar contra los manifestantes reunidos en la Plaza de Bolívar.

Daniel Briceño respondió a Gustavo Bolívar y otros voceros tras denuncia de francotiradores en la Plaza de Bolívar - crédito @Danielbricen/X

Versiones cruzadas sobre el origen del despliegue

Según relató el legislador, algunas figuras de la oposición llegaron a trazar paralelismos con episodios históricos de violencia estatal. Mencionó en particular al excongresista Gustavo Bolívar, quien, de acuerdo con su versión, comparó lo ocurrido con la masacre de las bananeras registrada en Ciénaga, Magdalena, a comienzos del siglo pasado.

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Otros voceros, añadió Briceño, llegaron a sostener que los uniformados tenían instrucciones de disparar contra los asistentes o que su sola presencia buscaba intimidar a quienes participaban en la protesta.

Frente a esos señalamientos, el representante del Centro Democrático presentó una versión distinta de los hechos: los dos funcionarios apostados en la azotea del recinto legislativo no respondían a una orden del Ejecutivo contra los manifestantes, sino que integraban el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro, quien participó personalmente en la concentración realizada frente al Congreso.

La explicación del presidente del Senado

Para sustentar su relato, Briceño incluyó en su publicación declaraciones del presidente del Senado, Honorio Henríquez, pronunciadas horas antes desde la plenaria de esa corporación.

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Daniel Briceño pide confrontar con su video las publicaciones sobre francotiradores en las marchas 14 de octubre - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

“Los hombres que usted vio apostados aquí en el Senado de la República, en el Congreso de los colombianos, yo fui quien dio la orden, porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, señaló Henríquez, también integrante del Centro Democrático, en respuesta a cuestionamientos planteados en el recinto.

El titular del Senado explicó que la petición llegó a la Secretaría de esa corporación la tarde del martes 13 de octubre de 2026, un día antes de las marchas, y fue tramitada con el propósito de reforzar la protección del exmandatario durante su presencia en la Plaza de Bolívar.

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Según el documento exhibido en la sesión, la solicitud fue enviada por el responsable de la avanzada de seguridad de Petro y pedía autorización para ubicar a dos funcionarios de la fuerza pública en la terraza del edificio desde las ocho de la mañana del 14 de octubre, con el fin de “garantizar la integridad del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”.

Daniel Briceño asegura que la solicitud de seguridad vino del esquema de Gustavo Petro - crédito Colprensa

El reclamo de Briceño

Con ese documento como respaldo, Briceño insistió en que las acusaciones difundidas durante la jornada carecían de sustento.

“Para que ustedes vean la forma de mentir. Inventaron que los iban a fusilar, pero resulta que estaban era cuidando a Petro. Y miren, aquí está la solicitud formal”, expresó en el video, al tiempo que pidió a sus seguidores confrontar con esa grabación cualquier publicación que insistiera en la versión de la intimidación.

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El representante cerró su intervención con un llamado directo a contrastar la información. “Si usted ve alguna publicación de alguien de izquierda que dice que hoy los querían fusilar desde las terrazas del Capitolio hacia la Plaza Bolívar o que el Abelardo de la Espriella los estaba intimidando, muéstreseles este video. La izquierda siempre miente”, concluyó.

La controversia se produjo en medio de la primera jornada de protestas convocada por sectores sindicales, docentes y de oposición contra las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella.