Colombia

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

La artista reconoció que durante su convivencia con la paisa protagonizó varias polémicas para “mantenerse” en el programa, pero aseguró que hoy prefiere no involucrarse en los conflictos personales de la influenciadora

Karina García y La Toxi Costeña iniciaron una rivalidad durante los últimos días de la modelo paisa en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN
Karina García y La Toxi Costeña tuvieron una mala relación en el 'reality' del Canal RCN y la artista confirmó que se prestó para las polémicas - crédito Canal RCN
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“Nadie me creía”, dice hoy La Toxi Costeña sobre los señalamientos que hizo tiempo atrás contra Karina García, su excompañera de reality.

La cantante, de nombre real Cindy Ávila, volvió a referirse a la influenciadora durante una entrevista en El Klub de La Kalle de la emisora La Kalle. Y lo hizo para dejar algo en claro: con las polémicas de Karina García, ella ya no tiene nada que ver.

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Por qué habló de Karina García en su momento

La Toxi Costeña explicó que sus comentarios sobre la empresaria no salieron de la nada. Según contó, surgieron cuando ambas convivían como compañeras de trabajo en un reality.

“Yo de la señora opiné lo que tenía que opinar en su momento, cuando era mi compañera de trabajo”, afirmó la cantante.

La Toxi Costeña
La Toxi Costeña ha sido protagonista de enfrentamientos dentro de la casa estudio, incluyendo un conflicto con Karina García que dividió a los seguidores del programa - crédito cortesía del Canal RCN

Ahí también reconoció algo que pocos suelen admitir en este tipo de formatos: que ella misma se prestó para el conflicto. “Yo fui una de las que salió loca, que yo quería pelear contra Raimundo y todo el mundo”, dijo sin rodeos.

Para quien se pregunte por qué los participantes de los realities terminan protagonizando tantas peleas en cámara, la respuesta suele ser más simple de lo que parece: mantenerse vigente dentro del programa.

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Eso mismo reconoció la cantante al hablar de su paso por la competencia, cuando admitió que la polémica formaba parte de la estrategia para no perder protagonismo frente al público. “Uno, para mantenerse y para seguir con la polémica y la cosa, le daba”, comentó la artista.

Las dudas que generó en su momento

Crisis entres Karina García y Andrés Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2025'
Crisis entres Karina García y Andrés Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2025' hace que la modelo trate de convencer al cantante de que ella es una buena mujer - crédito cortesía Canal RCN

Lo curioso es que, según la propia cantante, ni siquiera cuando hablaba mal de Karina García la gente le creía del todo. Cuenta que sus declaraciones chocaban con la imagen que el público tenía de la influenciadora.

“Yo dije muchas cosas de ella en su momento y nadie me creía; todo el mundo decía: ‘No es así’”, recordó La Toxi Costeña sobre aquella época en la que los enfrentamientos marcaron esa temporada.

Esa desconfianza del público parece haber quedado atrás, al menos para ella. Hoy prefiere no insistir en el tema, ni revivir viejas discusiones que ya sintió saldadas en su momento.

Por qué no quiere opinar de Kris R y Karina García

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Cuando la entrevista giró hacia la polémica más reciente, la que vincula a Karina García con el artista Kris R, la cantante fue tajante. No quiso entrar en detalles ni dar su versión de lo que pasa entre ambos. “En estos momentos, yo no opino nada de ella porque, primero, no es mi problema”, manifestó.

La frase funcionó casi como un cierre de ciclo. La Toxi Costeña fue más allá y explicó, sin medias tintas, por qué prefiere no volver a hablar del asunto. “A mí ella no me importa”, afirmó, dejando poco espacio para seguir indagando sobre el tema.

El verdadero motivo de la entrevista

Mientras las preguntas sobre Karina García seguían llegando, la cantante aprovechó para cambiar el rumbo de la conversación.

Tenía algo propio que promocionar y no dejó pasar la oportunidad: “Lo que sí me importa es el estreno de Voy a beber, así que vayan a reproducirlo”, expresó.

Con esa frase, La Toxi Costeña dejó en claro cuál es su prioridad actual: su carrera musical, no las polémicas ajenas. El contraste entre ambos temas, el pasado conflictivo con Karina García y el presente centrado en su nuevo sencillo, resumió bastante bien el mensaje que quiso dejar en la entrevista.

El video del nuevo sencillo discográfico de la Toxi en 10 días acumula apenas 4.400 visualizaciones, provocando una ola de comentarios si en realidad su futuro está en la música o debería dedicarse a otras actividades.

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