Fluminense vs. Palmeiras en vivo - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El duelo de colombianos será uno de los principales atractivos en la primera semifinal de la Copa Libertadores-crédito Ramiro Gómez-Álex Silva/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Fluminense de Río de Janeiro y Palmeiras de São Paulo por el duelo de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026.

El partido se disputará el 14 de octubre de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se podrá ver en ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será el argentino Facundo Tello, mientras que en el VAR estará su compatriota Silvio Trucco.

Con la presencia de Jhon Arias en el cuadro subcampeón de América y su visita al estadio Maracaná de Río de Janeiro, equipo con el cual quedó campeón de América y hay un odio a Arias por su paso a São Paulo como una traición tras una breve experiencia en Inglaterra. Estos serán los condimentos para que sea una llave de infarto en la “Gloria Eterna” (apodo de la Copa Libertadores).