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Fluminense vs. Palmeiras en vivo - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

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El duelo de colombianos será uno de los principales atractivos en la primera semifinal de la Copa Libertadores-crédito Ramiro Gómez-Álex Silva/REUTERS
El duelo de colombianos será uno de los principales atractivos en la primera semifinal de la Copa Libertadores-crédito Ramiro Gómez-Álex Silva/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Fluminense de Río de Janeiro y Palmeiras de São Paulo por el duelo de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026.

El partido se disputará el 14 de octubre de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se podrá ver en ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será el argentino Facundo Tello, mientras que en el VAR estará su compatriota Silvio Trucco.

Con la presencia de Jhon Arias en el cuadro subcampeón de América y su visita al estadio Maracaná de Río de Janeiro, equipo con el cual quedó campeón de América y hay un odio a Arias por su paso a São Paulo como una traición tras una breve experiencia en Inglaterra. Estos serán los condimentos para que sea una llave de infarto en la “Gloria Eterna” (apodo de la Copa Libertadores).

12:43 hsHoy

Así fue la clasificación a los cuartos de final del Fluminense a las semifinales de la Copa Libertadores

12:16 hsHoy

Esta sería la probable alineación del Palmeiras

AFP
Así formaría el Palmeiras ante Flu-crédito Nelson Almeida/AFP

Según la información que publicó Globo Esporte, la presencia del colombiano Jhon Arias y del delantero argentino de José “Flaco” López estaría asegurada por parte del técnico Abel Ferreira en el Maracaná. Esta sería la probable alineación:

  • Portero: Carlos Miguel
  • Defensores: Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza
  • Volantes: Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira
  • Delanteros: Joaquí Piquerez, Jhon Arias, José López
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Jorge Carrascal y Kevin Viveros brillaron en Brasil: así los calificó la prensa tras los empates de Flamengo y Athletico Paranaense

El Brasileirão sigue su camino a lo que será una definición de infarto entre el vigente campeón y el Palmeiras de Jhon Arias

El exjugador de River Plate fue uno de los más destacados en el campeonato brasileño, mientras que el goleador de la Serie A de Brasil sigue aumentando su cuenta-crédito Jean Carniel-Rodrigo Valle/REUTERS
El exjugador de River Plate fue uno de los más destacados en el campeonato brasileño, mientras que el goleador de la Serie A de Brasil sigue aumentando su cuenta-crédito Jean Carniel-Rodrigo Valle/REUTERS

El campeonato brasileño tiene aroma de café en la temporada 2026 con la presencia de varios futbolistas colombianos en la primera división de su país.

Leer la nota completa
11:40 hsHoy

Sabor a café en la semifinal brasileña de la Copa Libertadores

Por la otra llave, el duelo contará con la presencia de Jorge Carrascal en Flamengo y de Miguel Monsalve Junto a Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata-crédito Ricardo Moraes-César Olmedo/REUTERS
Por la otra llave, el duelo contará con la presencia de Jorge Carrascal en Flamengo y de Miguel Monsalve Junto a Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata-crédito Ricardo Moraes-César Olmedo/REUTERS

El 11 de octubre de 2026, Fluminense recibió un duro golpe al caer en el clásico Carioca ante Flamengo por 1-0 por la fecha 30 de la Serie A de Brasil (Brasileirão), resultado que le permitió mantener la ventaja de un punto ante Palmeiras en la lucha por el título.

El único gol fue del volante colombiano Jorge Carrascal al minuto 65 de partido.

En lo que se refiere al último encuentro que jugó por la Copa Libertadores, el “Flu” (diminutivo cariñoso con el que llaman a Fluminense) cayó el 15 de septiembre de 2026 por 2-1 ante Platense en el estadio Vicente López de Buenos Aires.

Pese a los goles de Guido Mainero al minuto 30 y de Bruno Sepúlveda al 45+2 para el “Calamar” (apodo de Platense), el uruguayo Agustín Cannobio marcó al 57 y selló la clasificación para el campeón de América en 2023.

Por los lados de Palmeiras, el cuadro dirigido por el portugués Abel Ferreira se encuentra en una carrera mano a mano con Flamengo para ganar el título.

En su más reciente juego, el 11 de octubre de 2026, el Verdão aplastó en el clásico paulista por 4-1 al Corinthians en el estadio Allianz Arena de São Paulo.

El defensor Alexander Barboza al minuto 16 y Agustín Giay al 45+1 adelantaron al cuadro verde. Para la segunda parte, un autogol de Matheus Bidú al 46 y otra anotación de Giay al 51 cerraron la goleada.

El descuento del Timão llegó al 90+1 a través de Gustavo Henrique.

En la Copa Libertadores, Palmeiras clasificó a esta instancia el 16 de septiembre de 2026 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito luego de ganar la serie de los tiros penaltis por 4-3 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana.

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