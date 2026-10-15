Pipe Bueno reveló cuáles son sus planes de luna de miel con Luisa Fernanda W: “De que va a pasar, va a pasar”

Pipe Bueno confesó que ha tenido algunos inconvenientes con Luisa Fernanda W para decidir el destino de la luna de miel - crédito @luisafernandaw/Instagram

Guardar

Pipe Bueno quiere salir de la boda directo a la luna de miel, pero Luisa Fernanda W todavía no termina de decidir si el viaje será inmediato ni cuál será el destino. La conversación dejó sobre la mesa tres posibilidades: Italia, Dubái y las Maldivas.

El cantante habló del tema en la emisora LOS40 Colombia, durante el programa Impresentables, y reconoció que el viaje ha sido uno de los asuntos en los que más han tenido que negociar antes de su matrimonio.

PUBLICIDAD

“Luisa cambia mucho de opinión”, contó Pipe Bueno al recordar que ella quería dejar la luna de miel para el próximo año. Él, en cambio, planteó una idea distinta: “Yo sí quiero, como en las películas, terminar la boda y salir lo más rápido posible”.

Un gesto inesperado de Pipe Bueno emociona a Luisa Fernanda W en viaje familiar - crédito @luisafernandaW/IG

La pareja tiene previsto casarse el 29 de octubre en Bogotá. Según reveló el artista en el programa de la emisora citada inicialmente, la celebración reunirá a cerca de 500 invitados, aunque el lugar exacto permanece reservado por motivos de seguridad.

Pipe Bueno insiste en viajar justo después de la boda

La diferencia inicial surgió por la agenda que ambos deben completar antes de terminar el año. Luisa Fernanda W consideraba más conveniente dejar el viaje para 2027, mientras Pipe Bueno quería aprovechar el impulso de la ceremonia y tomarse unos días como esposos.

PUBLICIDAD

Dubái apareció primero en la conversación. No es un destino cualquiera para la pareja: allí Pipe Bueno le propuso matrimonio a Luisa Fernanda W el 23 de octubre de 2023.

Luisa Fernanda W explicó en Instagram por qué decidió quedarse con Pipe Bueno durante su etapa de adicciones al alcohol y las drogas - crédito @luisafernandaw/Instagram

El artista quiso usar ese recuerdo como argumento para convencerla. Le dijo que podían regresar, pero bajo un plan diferente al viaje que realizaron entonces.

Pipe Bueno reconoció que su prometida ya mira hacia otros gustos y que Dubái puede tener una imagen demasiado lujosa para lo que ella desea ahora. Aun así, le propuso que esa ciudad fuera el lugar para cerrar el ciclo que comenzó con el compromiso.

PUBLICIDAD

“Fue donde le propuse matrimonio y ahí estamos como consumando, ¿no?”, le planteó a Luisa Fernanda W, según relató en el programa radial.

La respuesta no terminó de resolver el asunto. Ella aceptó primero la propuesta, aunque después cambió de alternativa y le dijo que quería Italia.

Italia, Dubái o las Maldivas: la decisión sigue pendiente

Dubai tiene una conexión especial con la pareja, teniendo en cuenta que allí le pidió matrimonio a Luisa - crédito @pipebueno/Instagram

Pipe Bueno resumió el estado actual de la discusión con una lista breve: “Estoy mirando Italia, Dubái o Maldivas. Es alguna de las tres”.

Italia parece tener fuerza por la preferencia de Luisa Fernanda W. Dubái conserva el valor emocional de la propuesta de matrimonio. Las Maldivas, por su parte, siguen como la tercera opción que ambos contemplan.

PUBLICIDAD

La elección del destino no es el único punto definido a medias. También deben ponerse de acuerdo con los tiempos, porque Pipe Bueno quiere que el viaje ocurra apenas finalice la celebración, mientras Luisa Fernanda W había pensado posponerlo.

Lo que sí parece decidido es que será un plan íntimo. Cuando le preguntaron si llevarían a sus hijos, Pipe Bueno respondió sin dejar margen de duda: “Solos, solos, solos, solos”.

La pareja tiene dos hijos, Máximo y Domenic. Para esta ocasión, el cantante explicó que la idea es reservar el viaje como un espacio exclusivamente para los dos.

Pipe Bueno aseguró que el viaje de luna de miel con Luisa Fernanda será sin sus hijos - crédito @luisafernandaw/Instagram

El viaje también abrió la conversación sobre un tercer hijo

En medio de las bromas del equipo de Impresentables, Pipe Bueno admitió que la luna de miel podría tener otro propósito: buscar un nuevo integrante para la familia.

PUBLICIDAD

El artista dijo que le gustaría tener una niña. “Me hace falta la princesa”, afirmó durante la entrevista.

La frase generó comentarios en el estudio, pero Pipe Bueno también dejó claro que no planea tener una familia mucho más grande. Si llega otro hijo, sería el tercero y no contempla ir más allá.

“No, si hay otro hijo, es un tercero, pero más no”, sostuvo el cantante. Su expectativa, según expresó, es que ese eventual bebé sea una niña. El cantante explicó a LOS40 que no renuncia a esa idea. “De que va a pasar, va a pasar”, aseguró al referirse a la luna de miel.

PUBLICIDAD