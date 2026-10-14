Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Atlético Nacional venció al Medellín en una final de Copa Colombia marcada por las polémicas y los disturbios - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2026, también conocida como la Copa Colombia, entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín. El clásico paisa, a partido único, definirá el primer equipo clasificado a la semifinal del torneo que une a los equipos de la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.

El duelo está programado para jugarse a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, que será entregado a mediodía luego de que fuera uno de los escenarios del EDC Colombia, evento de música electrónica. Siga aquí todas las incidencias del compromiso.