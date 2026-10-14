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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

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Atlético Nacional
Atlético Nacional venció al Medellín en una final de Copa Colombia marcada por las polémicas y los disturbios - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2026, también conocida como la Copa Colombia, entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín. El clásico paisa, a partido único, definirá el primer equipo clasificado a la semifinal del torneo que une a los equipos de la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.

El duelo está programado para jugarse a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, que será entregado a mediodía luego de que fuera uno de los escenarios del EDC Colombia, evento de música electrónica. Siga aquí todas las incidencias del compromiso.

14:21 hsHoy

Nacional, el papá de Medellín en duelos con eliminación directa

Atlético Nacional es el equipo más veces campeón del fútbol profesional colombiano - crédito Colprensa
Atlético Nacional es el equipo más veces campeón del fútbol profesional colombiano - crédito Colprensa

El historial de cruces decisivos se extiende desde 1999 e incluye semifinales, dos finales y una remontada de Nacional. Medellín solo consiguió imponerse en una de esas definiciones, en la final del Torneo Apertura de 2004.

La primera serie eliminatoria entre los clubes antioqueños se jugó en las semifinales del Torneo Finalización de 1999. El partido de ida, disputado el 8 de diciembre, terminó 0-0, mientras que Nacional ganó la vuelta 1-0 el 12 de diciembre y avanzó a la final anual ante América de Cali.

Ese cruce no definió el título colombiano de la temporada, sino el pasaje a la instancia final. Fue, sin embargo, el inicio de una tendencia que luego se consolidó en las posteriores definiciones directas.

El DIM logró su único triunfo en una serie frente a Nacional cinco años más tarde, durante la final del Torneo Apertura de 2004. Era la primera vez que ambos equipos se enfrentaban por el título de la máxima categoría del fútbol colombiano.

La rivalidad regresó a la Copa BetPlay en 2024, cuando ambos clubes se midieron en las semifinales. Nacional ganó 2-0 el partido de ida, disputado el 31 de octubre en el Atanasio Girardot, y obtuvo una diferencia que Medellín no logró neutralizar.

En 2025 disputaron la segunda final oficial entre ambos equipos, después de la definición de Liga de 2004. El primer encuentro concluyó 0-0 y dejó el campeonato abierto para el partido decisivo.

Nacional ganó la vuelta 1-0 con un gol de Andrés Román y levantó la Copa BetPlay con un global de 1-0. Esa victoria elevó a cuatro las eliminatorias directas ganadas por el club verdolaga ante Medellín.

13:44 hsHoy

Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar al Medellín en la Copa 2026: Alexis Henríquez, exjugador del equipo, recordó los clásicos que jugó

El ‘Poderoso’ no dio a conocer su nómina para el partido, que está programado para el miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot

-crédito David Jaramillo/Colprensa
-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional convocó a 20 jugadores para el clásico ante Deportivo Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. El partido se disputará el miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m.

Leer la nota completa
12:37 hsHoy

Ficha del partido

  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Cuartos de final - Copa BetPlay Dimayor 2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 14 de octubre- 8:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

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