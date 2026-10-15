Jhon Arias respondió a los abucheos y las críticas tras su regreso al Maracaná con mensaje a los hinchas del Fluminense: “Parece que la gente tiene amnesia”

Jhon Arias juega la semifinal de la Copa Libertadores 2026 y espera sellar su paso a la final en São Paulo - crédito Alexandre Loureiro/REUTERS

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Jhon Arias respondió a los abucheos del Maracaná con una frase cargada de ironía: “Creo que la gente tiene amnesia”. El colombiano, convertido en blanco de la hinchada de Fluminense tras su fichaje por Palmeiras, salió con una victoria bajo el brazo pero con una actuación que pasó casi inadvertida en la cancha.

El Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio carioca y tomó ventaja en la serie de semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, el extremo chocoano, titular durante 74 minutos, no logró ninguna finalización y apenas completó 19 pases certeros.

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El clima hostil comenzó antes del pitazo inicial. Apenas el sistema de sonido del Maracaná anunció a Arias como titular, el estadio completo estalló en una silbatina. De los más de 69 mil asistentes, solo los 4 mil hinchas de Palmeiras evitaron sumarse al rechazo. Cada toque de balón del colombiano era recibido con abucheos desde las tribunas, repitió el citado medio brasileño.

La furia de la tribuna no era un hecho aislado. Arias ya había visitado el estadio rival esta temporada por el Campeonato Brasileiro, pero aquella vez el marco de público fue mucho menor.

El colombiano ganó seis títulos con el club de Río de Janeiro, entre ellos la Copa Libertadores de 2023, y se despidió entre lágrimas prometiendo no jugar para otro equipo brasileño. Meses después, volvió de Inglaterra y firmó con Palmeiras, lo que la afición interpretó como una traición.

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Del Wolverhampton a Palmeiras, el camino que encendió la polémica

Jhon Arias jugó 74 minutos en la semifinal de ida entre Palmeiras vs. Fluminense - crédito Alexandre Loureiro/REUTERS

El extremo dejó Fluminense a mediados de 2025 para sumarse al Wolverhampton, en la Premier League, donde no logró consolidarse. Apenas seis meses después de aquella salida fue presentado como refuerzo de Palmeiras, una decisión que no cayó bien entre los hinchas cariocas.

El propio Arias reconoció el malestar en zona mixta, aunque aseguró que los insultos no afectaron su rendimiento. “Soy un tipo que ganó con ese club, estoy en la historia y eso es algo que nadie puede borrar (...) Hoy defiendo otra institución, en la cual estoy muy feliz”, dijo el colombiano al terminar el partido.

Ya de madrugada, el futbolista publicó una foto desde el Maracaná acompañada de la canción Bendiciones, de Bad Bunny, con una estrofa que alude a “los que se volvieron contra mí”,

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Así fue el partido entre Fluminense y Palmeiras en el Maracaná

El 2 a 1 se construyó con contragolpes efectivos. José Manuel “Flaco” López abrió el marcador al final del primer tiempo tras una asistencia del uruguayo Joaquín Piquerez, y Marlon Freitas amplió la ventaja a cinco minutos del final.

Fluminense había dominado la posesión con un 70% durante la primera etapa y generó cinco remates por apenas dos del rival. Wesley Nata descontó de cabeza en el tiempo añadido, aunque ya no alcanzó para revertir el resultado.

El técnico Abel Ferreira, que siguió el encuentro desde las gradas por sanción, retiró de la cancha a sus tres referentes ofensivos —López, Arias y Andreas Pereira— y resignó el ataque para resguardar la ventaja.

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Jhon Arias en su primera temporada como jugador del Palmeiras suma 44 partidos, ha marcado ocho goles y ha dado seis asistencias - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

En Fluminense, los colombianos Julián Millán y Kevin Serna también sumaron minutos en el partido de ida y ahora deberán afrontar la serie como visitantes ante uno de los equipos más sólidos de la competencia en los últimos años.

El cruce de vuelta se disputará el miércoles 21 de octubre en el estadio de Palmeiras, a las 7:30 p. m. (hora de Colombia). Al equipo paulista le alcanza con un empate para sellar su clasificación a la final de la Libertadores.

Antes de ese compromiso, Palmeiras deberá enfocarse en el Brasileirao, donde pelea el título con Flamengo con una diferencia de un punto. El sábado 17 de octubre enfrentará a Paranaense.

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