Cuatro muertos, incluyendo un menor, en un intento de atraco a un bus internacional en la vía Panamericana: 56 personas resultaron heridas

Un saldo parcial de cuatro muertos y 56 heridos deja accidente de bus internacional en vía Panamericana - crédito @Ruben723/X

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Cuatro personas habrían muerto y 56 resultarían heridas tras el ataque armado contra un autobús de transporte internacional que terminó volcado sobre la vía Panamericana, en el sur del departamento del Cauca (Colombia). El hecho habría ocurrido en el tramo que conecta los municipios de Timbío y Rosas, cerca de la 1:00 a. m. del jueves 15 de octubre de 2026.

Entre las víctimas fatales habría dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Decenas de los heridos serían niños y jóvenes con lesiones de diversa gravedad.

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Cuatro hombres armados habrían interceptado el bus antes del volcamiento

El vehículo pertenecería a la empresa de transporte Panamericana y vendría de Ecuador con pasajeros que viajarían por turismo.

Sin embargo, de acuerdo con Noticias Caracol, el cuerpo de Bomberos de Timbío, que atendió la emergencia junto a Bomberos Popayán, informó que el bus cubría una ruta de larga distancia entre el municipio guajiro de Paraguachón y la localidad peruana de Tumbes.

Volcamiento de un bus deja cuatro muertos y 56 heridos en Timbío, Cauca - crédito @MiOriente/X

Según la información entregada por el organismo de socorro, y aún por confirmarse, los ocupantes serían ciudadanos venezolanos que atravesaban el territorio colombiano en lo que parecía ser un viaje turístico.

El accidente se produjo hacia la medianoche en el corredor que une a Timbío con el municipio de Rosas, un tramo clave de la Panamericana que conecta el centro del país con la frontera ecuatoriana. El vehículo se salió de la vía y volcó cerca del sector de Río Piedras, en la vereda Las Cruces Dos.

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Según las primeras hipótesis que manejarían las autoridades de tránsito y los organismos de investigación del Cauca, cuatro hombres armados habrían irrumpido de manera sorpresiva en la vía para obligar al conductor a detenerse y asaltar a los ocupantes. El conductor habría intentado una maniobra evasiva para proteger a los pasajeros y evitar el robo. Los atacantes habrían respondido con disparos contra la carrocería del bus.

La combinación de la ráfaga de disparos y la maniobra de emergencia habría hecho que el conductor perdiera el control del vehículo. El autobús se habría salido de la carretera y habría volcado a un costado de la vía, hacia la medianoche.

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Cuatro muertos y decenas de heridos dejó accidente de bus internacional en vía Panamericana - crédito captura de pantalla @Ruben723/X

Organismos de socorro de Timbío y municipios vecinos llegaron al lugar junto con ambulancias enviadas desde Popayán. Los equipos auxiliaron a los sobrevivientes y trasladado con urgencia a los 56 heridos hacia centros médicos de la región.

Los pacientes, entre ellos varios menores de edad, habrían sido remitidos primero al hospital local de Timbío. Desde allí, los casos de mayor complejidad habrían pasado a instituciones hospitalarias de Popayán.

Los equipos médicos estarían trabajando a máxima capacidad para atender politraumatismos y fracturas graves. Las autoridades locales estarían coordinando además el acompañamiento a las familias de los heridos y los fallecidos.

Accidentes de tránsito en Colombia en 2026: un panorama crítico

17 personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Jurisdicción de Moniquirá - crédito captura de pantalla redes sociales

Las cifras oficiales confirman un deterioro de la seguridad vial en Colombia durante 2026. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 4.751 personas murieron en siniestros de tránsito durante el primer semestre del año, un aumento del 20% respecto al mismo período de 2025. Los motociclistas concentran más del 60% de esas muertes, lo que los convierte en el grupo más vulnerable en las vías del país.

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Antioquia lidera la lista de accidentalidad con 575 fallecidos en los primeros seis meses del año, seguida por el Valle del Cauca y Bogotá. El exceso de velocidad es señalado como la principal causa humana de los siniestros mortales, y los domingos concentran el 23% de los casos, lo que los convierte en el día más peligroso de la semana.

Un ejemplo reciente de esta tendencia se dio durante un puente festivo en Medellín y Antioquia, donde se registraron 14 muertos en accidentes de tránsito: tres en la capital antioqueña y 11 en el resto del departamento. Durante esos tres días se contabilizaron 291 accidentes de tránsito solo en Medellín, y las autoridades realizaron 184 pruebas de embriaguez en los corredores viales, de las cuales tres resultaron positivas.

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