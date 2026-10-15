Enrique Bunbury en Cali: organizadores del concierto cambiaron el escenario de su presentación por el terremoto del 10 de agosto

El concierto de Enrique Bunbury en Cali se trasladó al Diamante de Béisbol Miguel Chávez para el 31 de octubre - crédito cortesía Enrique Bunbury/José Girl

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El concierto de Enrique Bunbury en Cali, programado para el 31 de octubre dentro de su gira Nuevas Mutaciones Tour 2026, se trasladó de la Arena Cañaveralejo al Diamante de Béisbol Miguel Chávez, ubicado en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

La productora Páramo Presenta confirmó el cambio de escenario y mantuvo intactos la fecha y el horario del espectáculo, a través de sus redes sociales. Según el comunicado difundido por la productora, la modificación se debe a las condiciones actuales del entorno de la Arena Cañaveralejo, donde continúan los trabajos de intervención y demolición, producto de los daños que sufrió el recinto durante el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó en la capital de Valle del Cauca un saldo de más de 150 muertos, más de 7.000 negocios y unidades productivas afectadas, y un impacto económico que se calcula en unos $188.700 millones de pesos.

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La Arena Cañaveralejo atraviesa trabajos de demolición debido a los daños que provocó el terremoto en Cali, motivo por el que se anunció el cambio de escenario - crédito @paramopresenta/Instagram

Cabe señalar que el sector de Cañaveralejo fue uno de los más afectados por el movimiento telúrico, al punto que actualmente se adelantan labores de demolición en las estructuras con daños irreversibles.

Siguiendo esa línea, Páramo Presenta señaló que la decisión de cambiar el escenario para el concierto busca garantizar el desarrollo del evento sin contratiempos derivados de esas labores, y reafirmó su compromiso con el bienestar de la ciudad durante el proceso de recuperación del recinto afectado y de sus alrededores.

Las entradas adquiridas antes del cambio de escenario conservan su validez sin necesidad de trámites adicionales - crédito @paramopresenta/Instagram

En cuanto al concierto, los organizadores precisaron que las entradas adquiridas con anterioridad siguen siendo válidas y no requieren ningún trámite adicional. Cada localidad contará con un espacio equivalente en el nuevo escenario, y quienes compraron sus boletos podrán consultar la información detallada sobre la nueva disposición de sectores en el sitio web de Ticketmaster.co.

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El mapa de ubicaciones difundido para el Diamante de Béisbol contempla las categorías tarima, localidad platino, localidad central, localidad lateral y localidad menores, distribuidas en forma de diamante alrededor del escenario. La organización advirtió que la distribución real de los lugares y asientos puede variar sin previo aviso respecto del esquema publicado, hecho que generó malestar entre un sector de los compradores que se manifestaron en la publicación por esta decisión.

El mapa de ubicaciones para el nuevo recinto distribuye a los asistentes en cinco categorías alrededor del escenario - crédito @paramopresenta/Instagram

El show en Cali se enmarca en una gira que contempla fechas en México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y España. Antes de llegar a la capital del Valle del Cauca, Bunbury se presentará en Bogotá el 29 de octubre.

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El presente de Bunbury antes de su regreso a Colombia

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia publicada en abril, Enrique Bunbury habló sobre De un siglo anterior, su álbum de estudio número 14, al que definió como una culminación creativa.

“Es para mí el cierre de un ciclo, en el que he estado profundizando en los géneros del folclore hispano y latinoamericano”, explicó el cantautor español, que adelantó un giro hacia otros intereses sonoros en su próximo trabajo.

Enrique Bunbury publicó 'De un siglo anterior', su álbum solista número 14, con el que asegura cerrar una fase de su carrera orientada a la exploración de los ritmos latinoamericanos - crédito cortesía Criteria Entertainment

Consultado sobre su método de composición, el artista zaragozano señaló que se guía por la intuición antes que por la búsqueda de perfección técnica. “Me guío mucho por la intuición y creo que las canciones te hablan y te piden una serie de arreglos”, afirmó, agregando que prefiere trabajar con una economía de elementos que dé forma esencial a cada canción.

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Sobre el paso del tiempo, un tema recurrente en las letras del disco, Bunbury ofreció una mirada serena. “El paso del tiempo es la mejor de las opciones”, dijo, y añadió que se encuentra en un punto de su carrera en el que, pese a un largo historial, considera que le quedan muchas cosas por decir.

El músico también se refirió a su vínculo con la banda colombiana Aterciopelados, con la que colaboró hace 30 años en el álbum La pipa de la paz y con la que volvió a grabar dos canciones para una versión de aniversario. “Con Aterciopelados nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”, expresó.

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