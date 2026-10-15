Colombia

Enrique Bunbury en Cali: organizadores del concierto cambiaron el escenario de su presentación por el terremoto del 10 de agosto

La productora confirmó que las entradas ya adquiridas mantienen su validez para el nuevo escenario y expresó su compromiso con las labores de reconstrucción en la que fue una de las zonas más afectadas por el sismo

Hombre de cabello rizado con gafas de sol, vistiendo un traje negro con solapas de llamas rojas y corbata roja, se toca la frente bajo luz roja intensa
El concierto de Enrique Bunbury en Cali se trasladó al Diamante de Béisbol Miguel Chávez para el 31 de octubre - crédito cortesía Enrique Bunbury/José Girl
Guardar

El concierto de Enrique Bunbury en Cali, programado para el 31 de octubre dentro de su gira Nuevas Mutaciones Tour 2026, se trasladó de la Arena Cañaveralejo al Diamante de Béisbol Miguel Chávez, ubicado en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

La productora Páramo Presenta confirmó el cambio de escenario y mantuvo intactos la fecha y el horario del espectáculo, a través de sus redes sociales. Según el comunicado difundido por la productora, la modificación se debe a las condiciones actuales del entorno de la Arena Cañaveralejo, donde continúan los trabajos de intervención y demolición, producto de los daños que sufrió el recinto durante el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó en la capital de Valle del Cauca un saldo de más de 150 muertos, más de 7.000 negocios y unidades productivas afectadas, y un impacto económico que se calcula en unos $188.700 millones de pesos.

PUBLICIDAD

La Arena Cañaveralejo atraviesa trabajos de demolición debido a los daños que provocó el terremoto en Cali, motivo por el que se anunció el cambio de escenario - crédito @paramopresenta/Instagram
La Arena Cañaveralejo atraviesa trabajos de demolición debido a los daños que provocó el terremoto en Cali, motivo por el que se anunció el cambio de escenario - crédito @paramopresenta/Instagram

Cabe señalar que el sector de Cañaveralejo fue uno de los más afectados por el movimiento telúrico, al punto que actualmente se adelantan labores de demolición en las estructuras con daños irreversibles.

Siguiendo esa línea, Páramo Presenta señaló que la decisión de cambiar el escenario para el concierto busca garantizar el desarrollo del evento sin contratiempos derivados de esas labores, y reafirmó su compromiso con el bienestar de la ciudad durante el proceso de recuperación del recinto afectado y de sus alrededores.

Las entradas adquiridas antes del cambio de escenario conservan su validez sin necesidad de trámites adicionales - crédito @paramopresenta/Instagram
Las entradas adquiridas antes del cambio de escenario conservan su validez sin necesidad de trámites adicionales - crédito @paramopresenta/Instagram

En cuanto al concierto, los organizadores precisaron que las entradas adquiridas con anterioridad siguen siendo válidas y no requieren ningún trámite adicional. Cada localidad contará con un espacio equivalente en el nuevo escenario, y quienes compraron sus boletos podrán consultar la información detallada sobre la nueva disposición de sectores en el sitio web de Ticketmaster.co.

PUBLICIDAD

El mapa de ubicaciones difundido para el Diamante de Béisbol contempla las categorías tarima, localidad platino, localidad central, localidad lateral y localidad menores, distribuidas en forma de diamante alrededor del escenario. La organización advirtió que la distribución real de los lugares y asientos puede variar sin previo aviso respecto del esquema publicado, hecho que generó malestar entre un sector de los compradores que se manifestaron en la publicación por esta decisión.

El mapa de ubicaciones para el nuevo recinto distribuye a los asistentes en cinco categorías alrededor del escenario - crédito @paramopresenta/Instagram
El mapa de ubicaciones para el nuevo recinto distribuye a los asistentes en cinco categorías alrededor del escenario - crédito @paramopresenta/Instagram

El show en Cali se enmarca en una gira que contempla fechas en México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y España. Antes de llegar a la capital del Valle del Cauca, Bunbury se presentará en Bogotá el 29 de octubre.

El presente de Bunbury antes de su regreso a Colombia

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia publicada en abril, Enrique Bunbury habló sobre De un siglo anterior, su álbum de estudio número 14, al que definió como una culminación creativa.

“Es para mí el cierre de un ciclo, en el que he estado profundizando en los géneros del folclore hispano y latinoamericano”, explicó el cantautor español, que adelantó un giro hacia otros intereses sonoros en su próximo trabajo.

Enrique Bunbury publicó 'De un siglo anterior', su álbum solista número 14, con el que asegura cerrar una fase de su carrera orientada a la exploración de los ritmos latinoamericanos - crédito cortesía Criteria Entertainment
Enrique Bunbury publicó 'De un siglo anterior', su álbum solista número 14, con el que asegura cerrar una fase de su carrera orientada a la exploración de los ritmos latinoamericanos - crédito cortesía Criteria Entertainment

Consultado sobre su método de composición, el artista zaragozano señaló que se guía por la intuición antes que por la búsqueda de perfección técnica. “Me guío mucho por la intuición y creo que las canciones te hablan y te piden una serie de arreglos”, afirmó, agregando que prefiere trabajar con una economía de elementos que dé forma esencial a cada canción.

Sobre el paso del tiempo, un tema recurrente en las letras del disco, Bunbury ofreció una mirada serena. “El paso del tiempo es la mejor de las opciones”, dijo, y añadió que se encuentra en un punto de su carrera en el que, pese a un largo historial, considera que le quedan muchas cosas por decir.

El músico también se refirió a su vínculo con la banda colombiana Aterciopelados, con la que colaboró hace 30 años en el álbum La pipa de la paz y con la que volvió a grabar dos canciones para una versión de aniversario. “Con Aterciopelados nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”, expresó.

Temas Relacionados

Enrique BunburyDiamante de Beisbol Miguel ChávezCaliConciertos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

El equipo cardenal debutará en el torneo internacional el jueves 14 de octubre del 2026 en un duelo programado para las 7:00 p. m.

Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

Infobae Colombia habló con la familia que se quedó sin ver al “Embajador”, luego de que se suspendiera el partido ante Once Caldas por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá

Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

Hijo de Jorge Barón denunció agresiones durante las protestas del 14 de octubre en Bogotá: “Me escupieron en la cara”

El joven aseguró que manifestantes lo rodearon y arrojaron objetos en inmediaciones del Congreso, mientras que los asistentes lo señalaron de provocar un altercado en la plaza de Bolívar

Hijo de Jorge Barón denunció agresiones durante las protestas del 14 de octubre en Bogotá: “Me escupieron en la cara”

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

El intérprete defendió su derecho a opinar sobre su colega y remarcó que nunca afirmó que este cantara mal, pese a la controversia desatada

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

‘El Pibe’ Valderrama se rapó su característica melena y desató una ola de memes: hasta René Higuita le comentó

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

El Palmeiras de Jhon Arias pegó primero en las semifinales de la Copa Libertadores: venció a Fluminense por 2-1

Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ tras la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas por el estado de la gramilla de El Campín: “Demanden”