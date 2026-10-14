Colombia

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

En diálogo con Infobae Colombia, el cantante explicó por qué decidió hacer públicos sus problemas con el consumo de sustancias y cómo avanza en su proceso personal

El cantante colombiano aseguró a Infobae que decidió compartir su experiencia para acompañar a quienes atraviesan un momento difícil y sienten que no encuentran una salida - crédito Juan David Botia - Paula Useche / Infobae Colombia

Guardar

Pipe Bueno reveló que decidió hacer pública su experiencia con las adicciones para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, aun si eso lo exponía a los cuestionamientos en redes sociales y a las repercusiones en su vida familiar.

El cantante colombiano habló con Infobae Colombia durante la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy, que se realizó el 13 de octubre en Bogotá, Colombia. Allí sostuvo que su decisión de contar una etapa íntima de su vida no respondió a la presión de terceros, sino a la intención de acompañar a quienes enfrentan un momento de consumo problemático o una crisis personal.

PUBLICIDAD

“Yo que he estado ahí, en ese momento tan oscuro, sé lo horrible que se siente, lo poco esperanzador que se siente, la poca luz que se puede percibir”, expresó el artista al referirse a los días que calificó como los más complejos de su vida.

Pipe Bueno y el motivo detrás de su confesión sobre las adicciones: “Sí se puede” - crédito Paula Useche / Infobae Colombia
Pipe Bueno y el motivo detrás de su confesión sobre las adicciones: “Sí se puede” - crédito Paula Useche / Infobae Colombia

Pipe Bueno dijo que su testimonio busca acompañar a otras familias

El intérprete afirmó que, después de superar parte de ese proceso, sintió la responsabilidad de comunicar que hay alternativas y ayuda disponible para quienes atraviesan una situación similar. “Sí se puede, hay maneras”, señaló.

También indicó que su propósito era compartir los consejos que pudiera aportar desde su propia experiencia y llevar un mensaje de esperanza a personas que sienten que no encuentran una salida. Para Pipe Bueno, la conversación pública sobre las adicciones debe alejarse de los prejuicios sociales. “Esto pasa en cualquier familia, esto no tiene estratos ni escoge”, sostuvo durante el diálogo con Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

El artista reconoció que alrededor de sus revelaciones surgió “mucho ruido”, en alusión a las reacciones que recibió después de hablar de su intimidad. No obstante, aseguró que su prioridad está puesta en quienes enfrentan una situación de consumo, así como en sus allegados.

Pipe Bueno consideró que su testimonio podría ayudar en el futuro a una familia que atraviese una situación parecida - crédito Paula Useche / infobae Colombia
Pipe Bueno consideró que su testimonio podría ayudar en el futuro a una familia que atraviese una situación parecida - crédito Paula Useche / infobae Colombia

“Yo creo que lo más importante de este mensaje y el porqué hablar sin que nadie me lo preguntara, solamente tiene que ver con algo que hay en mi corazón (...) Cuando logré pasar esos momentos más complejos de mi vida, sí sentí que yo debía avisarle a la gente que está pasando por esto y decirles que si se puede”, dijo el cantante a Infobae Colombia.

El artista aseguró que con la revelación de su caso quiso entregar un mensaje de esperanza. “Que la gente entienda que esto pasa en cualquier familia, esto no tiene estratos, por eso creo que es muy valiosa la historia para la gente que la está pasando mal, es para ellos...”, añadió.

El cantante planteó que las críticas pueden adquirir otro sentido con el paso del tiempo, en especial si la experiencia que relató logra aportar a una familia que enfrente un episodio similar. “Tal vez en elgunos años habrá servido de algo la entrevista que di y habrá sembrado una semilla que mucho después germinó, tocar la puerta de alguien que lo necesita”, dijo el cantante.

Las declaraciones se conocen semanas después de que el artista hablara de forma abierta sobre el consumo de alcohol y drogas que afectó su vida familiar durante su residencia en México con su pareja, Luisa Fernanda W, y sus hijos.

Luisa Fernanda W relató cómo descubrió el consumo de sustancias de Pipe Bueno durante una crisis de pareja - crédito @elrincondeloserrores/ YouTube - captura de pantalla
La salida de Luisa Fernanda W de la vivienda con sus hijos llevó al artista a replantear su situación y buscar ayuda - crédito @elrincondeloserrores/ YouTube - captura de pantalla

En una entrevista con el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, Pipe Bueno relató que atravesó una etapa en la que el consumo dejó de estar asociado a fiestas y pasó a afectar su cotidianidad. “Si no estaba borracho, estaba drogado”, contó entonces.

Según explicó en esa conversación, uno de los momentos que lo llevó a replantearse su situación ocurrió cuando despertó y advirtió que Luisa Fernanda W se había ido de la vivienda con los niños. El artista señaló que ese episodio lo enfrentó con la posibilidad de perder a su familia y lo motivó a buscar ayuda.

El cantante también ha vinculado ese proceso personal con “Aquí estoy yo”, su nuevo álbum. En el evento de los Latin Grammy Colombia invitó al público a escuchar el trabajo discográfico, que definió como una producción con canciones para distintos momentos y días de la semana.

Luisa Fernanda W explicó en Instagram por qué decidió quedarse con Pipe Bueno durante su etapa de adicciones al alcohol y las drogas - crédito @luisafernandaw/Instagram
El intérprete pidió no dejarse afectar por los comentarios negativos y mantener la confianza en los proyectos personales - crédito @luisafernandaw/Instagram

Antes de referirse a su experiencia personal, Pipe Bueno dejó un mensaje para los artistas que inician su camino en la industria musical. Les pidió no dejarse “apabullar por los malos comentarios” y mantener la confianza en sus proyectos.

“Hay que perseverar y echar para adelante, no importa el momento o circunstancia difícil que estés pasando”, afirmó. Para el cantante, las carreras construidas con el paso del tiempo permiten al público conocer la historia y evolución de los artistas, más allá de la percepción de un éxito inmediato.

Temas Relacionados

Pipe BuenoLuisa Fernanda WPipe Bueno entrevistaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió un hombre de 65 años al que lo picó un bicho en su pulgar derecho: qué le pasó

El caso ocurrió en la vereda El Majadal, en el municipio de Los Santos, y la víctima fue identificada como Jaime Rueda Sandoval

Murió un hombre de 65 años al que lo picó un bicho en su pulgar derecho: qué le pasó

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Esta es la calle de Montreal, Canadá, que se parece a Valledupar, según influenciadora italiana: “Es como si estuviera allá

La creadora de contenido mostró la arboleda, las viviendas y la vía del sector canadiense, elementos que le recordaron una visita previa a la capital del Cesar durante un video publicado en redes sociales

Esta es la calle de Montreal, Canadá, que se parece a Valledupar, según influenciadora italiana: “Es como si estuviera allá

Jennifer Pedraza se despachó contra Abelardo de la Espriella por aparición de militares armados durante protestas en Bogotá: "Le estorba una herramienta básica"

La representante pidió a la Defensoría, la Procuraduría y la Secretaría de Gobierno garantizar la movilización, tras divulgar imágenes de uniformados con fusiles cerca de los puntos de concentración

Jennifer Pedraza se despachó contra Abelardo de la Espriella por aparición de militares armados durante protestas en Bogotá: "Le estorba una herramienta básica"

Familia de una colombiana que falleció tras una intervención estética habría ordenado asesinar a reconocido cirujano plástico en Marbella: la Policía española investiga

Alexander Aslani, de origen alemán, fue reconocido como el Mejor Cirujano Plástico de España en 2016 por ‘Medical and Corporate LiveWire’, y contaba con más de 25 años de experiencia

Familia de una colombiana que falleció tras una intervención estética habría ordenado asesinar a reconocido cirujano plástico en Marbella: la Policía española investiga
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Fonseca confirmó ‘sold out’ para su concierto en el estadio ‘El Campín’ en medio de polémica por la cancha del escenario deportivo

Deportes

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Sin fútbol en El Campín: Dimayor aplazó partido de Santa Fe vs. Jaguares tras nueva inspección a la cancha

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Alcaldía entregó el reporte sobre el estado de la cancha del Atanasio Girardot tras el festival de música electrónica y a pocas horas del clásico Nacional - Medellín

La jugadora de la selección Colombia Ana María Guzmán se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla: podría perderse el Mundial 2027