Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

El cantante colombiano aseguró a Infobae que decidió compartir su experiencia para acompañar a quienes atraviesan un momento difícil y sienten que no encuentran una salida - crédito Juan David Botia - Paula Useche / Infobae Colombia

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Pipe Bueno reveló que decidió hacer pública su experiencia con las adicciones para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, aun si eso lo exponía a los cuestionamientos en redes sociales y a las repercusiones en su vida familiar.

El cantante colombiano habló con Infobae Colombia durante la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy, que se realizó el 13 de octubre en Bogotá, Colombia. Allí sostuvo que su decisión de contar una etapa íntima de su vida no respondió a la presión de terceros, sino a la intención de acompañar a quienes enfrentan un momento de consumo problemático o una crisis personal.

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“Yo que he estado ahí, en ese momento tan oscuro, sé lo horrible que se siente, lo poco esperanzador que se siente, la poca luz que se puede percibir”, expresó el artista al referirse a los días que calificó como los más complejos de su vida.

Pipe Bueno y el motivo detrás de su confesión sobre las adicciones: “Sí se puede” - crédito Paula Useche / Infobae Colombia

Pipe Bueno dijo que su testimonio busca acompañar a otras familias

El intérprete afirmó que, después de superar parte de ese proceso, sintió la responsabilidad de comunicar que hay alternativas y ayuda disponible para quienes atraviesan una situación similar. “Sí se puede, hay maneras”, señaló.

También indicó que su propósito era compartir los consejos que pudiera aportar desde su propia experiencia y llevar un mensaje de esperanza a personas que sienten que no encuentran una salida. Para Pipe Bueno, la conversación pública sobre las adicciones debe alejarse de los prejuicios sociales. “Esto pasa en cualquier familia, esto no tiene estratos ni escoge”, sostuvo durante el diálogo con Infobae Colombia.

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El artista reconoció que alrededor de sus revelaciones surgió “mucho ruido”, en alusión a las reacciones que recibió después de hablar de su intimidad. No obstante, aseguró que su prioridad está puesta en quienes enfrentan una situación de consumo, así como en sus allegados.

Pipe Bueno consideró que su testimonio podría ayudar en el futuro a una familia que atraviese una situación parecida - crédito Paula Useche / infobae Colombia

“Yo creo que lo más importante de este mensaje y el porqué hablar sin que nadie me lo preguntara, solamente tiene que ver con algo que hay en mi corazón (...) Cuando logré pasar esos momentos más complejos de mi vida, sí sentí que yo debía avisarle a la gente que está pasando por esto y decirles que si se puede”, dijo el cantante a Infobae Colombia.

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El artista aseguró que con la revelación de su caso quiso entregar un mensaje de esperanza. “Que la gente entienda que esto pasa en cualquier familia, esto no tiene estratos, por eso creo que es muy valiosa la historia para la gente que la está pasando mal, es para ellos...”, añadió.

El cantante planteó que las críticas pueden adquirir otro sentido con el paso del tiempo, en especial si la experiencia que relató logra aportar a una familia que enfrente un episodio similar. “Tal vez en elgunos años habrá servido de algo la entrevista que di y habrá sembrado una semilla que mucho después germinó, tocar la puerta de alguien que lo necesita”, dijo el cantante.

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Las declaraciones se conocen semanas después de que el artista hablara de forma abierta sobre el consumo de alcohol y drogas que afectó su vida familiar durante su residencia en México con su pareja, Luisa Fernanda W, y sus hijos.

La salida de Luisa Fernanda W de la vivienda con sus hijos llevó al artista a replantear su situación y buscar ayuda - crédito @elrincondeloserrores/ YouTube - captura de pantalla

En una entrevista con el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, Pipe Bueno relató que atravesó una etapa en la que el consumo dejó de estar asociado a fiestas y pasó a afectar su cotidianidad. “Si no estaba borracho, estaba drogado”, contó entonces.

Según explicó en esa conversación, uno de los momentos que lo llevó a replantearse su situación ocurrió cuando despertó y advirtió que Luisa Fernanda W se había ido de la vivienda con los niños. El artista señaló que ese episodio lo enfrentó con la posibilidad de perder a su familia y lo motivó a buscar ayuda.

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El cantante también ha vinculado ese proceso personal con “Aquí estoy yo”, su nuevo álbum. En el evento de los Latin Grammy Colombia invitó al público a escuchar el trabajo discográfico, que definió como una producción con canciones para distintos momentos y días de la semana.

El intérprete pidió no dejarse afectar por los comentarios negativos y mantener la confianza en los proyectos personales - crédito @luisafernandaw/Instagram

Antes de referirse a su experiencia personal, Pipe Bueno dejó un mensaje para los artistas que inician su camino en la industria musical. Les pidió no dejarse “apabullar por los malos comentarios” y mantener la confianza en sus proyectos.

“Hay que perseverar y echar para adelante, no importa el momento o circunstancia difícil que estés pasando”, afirmó. Para el cantante, las carreras construidas con el paso del tiempo permiten al público conocer la historia y evolución de los artistas, más allá de la percepción de un éxito inmediato.

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