La razón por la cual el periodista Fernando Niembro no terminó la transmisión del partido Nacional-Medellín: “Insoportable”

Este fin de semana se vivió la jornada de clásicos en el fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional e Independiente Medellín midieron fuerzas en el estadio Atanasio Girardot, dejando un triunfo 2-0 para el conjunto ‘Verdolaga’ gracias a las anotaciones de Juan David Cabal (69′), tras un cobro de tiro de esquina; y Daniel Mantilla (73′), quien aprovechó un pase filtrado para definir entre las piernas del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

Como es habitual, la transmisión de este compromiso estuvo a cargo del canal Win Sports, que a finales de febrero anunció al periodista argentino Fernando Niembro como nuevo comentarista para los partidos del balompié nacional. “Un juego siempre me despierta mucha expectativa, me siento muy profesional, estoy acostumbrado a este tipo de transmisiones, no sé si lo hago bien o mal, pero lo hago con mucha pasión y mucha razón”, sostuvo el comunicador tras conocerse sobre su incorporación.

Sin embargo, el panorama no fue muy favorable para el reconocido periodista, quien, iniciando la cobertura del clásico paisa, tuvo inconvenientes técnicos. A través de las redes sociales, los usuarios empezaron a reportar defectos en la calidad del audio de Niembro, quien se encuentra en Buenos Aires, capital de Argentina.

Los problemas en el sonido provocaron la molestia de varios hinchas en el transcurso de la transmisión. “Fernando Niembro está comentando el partido por llamada de WhatsApp”, “Tiene mejor calidad de audio una nota de voz”, “No puedes estar en una transmisión de TV con ese audio”, fueron algunas de las críticas en las plataformas digitales.

Al parecer, por este motivo, el profesional argentino salió del aire y fue reemplazado por Campo Elías Terán, quien terminó de comentar el partido.

El enojo por los comentarios durante el partido:

Aparte del inconformismo por las dificultades técnicas, otro grupo de hinchas también se molestó por las opiniones de Niembro, tildándolo de “parcializado” o “resentido”.

Incluso, Macnelly Torres, ídolo de Atlético Nacional, se hizo sentir a mediante su cuenta en Twitter: “Yo creo que el clásico está parejo. Según Niembro, Medellín le ha dado un paseo a @nacionaloficial. ¿Será qué estoy viendo otro partido? Y hay que decirle que ya habrá tiempo de planificar el siguiente partido”.

Fernando Niembro, distinguido en el continente por comentar más de 9 mil partidos en medios televisivos y radiales, ya hacía parte de otros programas de Win Sports como ‘Planeta Fútbol’, junto a Carlos Antonio Vélez. No obstante, su debut como comentarista en el canal se produjo el pasado domingo 27 de febrero, en el encuentro entre América de Cali y Once Caldas por la novena fecha de la Liga BetPlay. Ese día, el conjunto ‘Escarlata’ se terminó imponiendo 2-0 con un doblete de Alejandro Quintana (56′ y 67′).

A la fecha 10 del campeonato todavía le restan tres compromisos. Este lunes, a partir de las 7:40 p.m., se jugará el partido entre Cortuluá y Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero. Posteriormente, en la jornada del martes, estarán jugando Águilas Doradas y Envigado, a las 5:30 p.m., y Jaguares contra Deportivo Pasto (7:35 p.m.).

Con los resultados ocurridos hasta el momento, Millonarios se afianzó en el liderato de la Liga BetPlay (23 puntos) tras su victoria 3-0 ante Independiente Santa Fe. A continuación le mostramos los resultados de la jornada.

- Once Caldas 0-0 Deportivo Pereira

- Junior de Barranquilla 3-1 Unión Magdalena

- Deportivo Cali 0-1 América de Cali

- Patriotas 1-1 La Equidad

- Alianza Petrolera 2-2 Atlético Bucaramanga

- Independiente Santa Fe 0-3 Millonarios

- Atlético Nacional 2-0 Independiente Medellín

