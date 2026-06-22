El CNE anunciaría el escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales en Colombia este miércoles 24 de junio

El CNE entregaría resultados finales este 24 de junio de 2026 - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaría este miércoles 24 de junio de 2026 el escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales del domingo, según información difundida por Los Secretos de D’Arcy Quinn. Una vez publicado, ningún recurso adicional tendría curso.

En caso de presentarse dudas sobre la transparencia, cualquier solicitud de elecciones atípicas requeriría una demanda formal que abriría una nueva revisión de los comicios.

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Mientras se aguardan los resultados oficiales, continúan circulando cifras que muestran una concentración inusual en los votos obtenidos por Iván Cepeda, del Pacto Histórico. En diversos puestos de votación, el candidato alcanzó márgenes absolutos.

En el punto instalado en Caquiona (Cauca), las cinco mesas reportaron números elevados: Mesa 1 entregó 259 votos a Cepeda y 4 a De la Espriella; la segunda mesa dio todos sus 256 sufragios a Cepeda; la tercera registró 284 para el mismo aspirante, tres para De la Espriella y un voto nulo; la cuarta marcó 245 para Cepeda, uno para De la Espriella y cinco nulos.

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Publicación del escrutinio definitivo del CNE pondrá fin a recursos - crédito Colprensa

En El Tablón (Cauca), la única mesa habilitada totalizó 261 votos a favor de Cepeda y ninguno para la alternativa. Gonzalo repitió la tendencia con 127 sufragios únicamente para Cepeda. El Hato (Cauca) presentó 276 y 37 votos en sus dos mesas, ambos resultados en favor de Cepeda. En Llacuanas (Cauca), las cuatro mesas instalaron cifras similares: 248, 288, 250 y 97 votos a Cepeda, frente a 4, 3, 4 y 2 para De la Espriella, respectivamente.

En Marmato (Cauca), la primera mesa arrojó 257 votos y la segunda 168, ambos números asignados al mismo candidato. Otros puntos como Primavera y La Herradura reportaron resultados similares, con porcentajes cercanos al total para Cepeda y cifras mínimas para su rival.

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Así avanza el escrutinio en segunda vuelta

El escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia está prácticamente concluido, según informaron Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Hernán Penagos, registrador nacional. Ambos funcionarios dieron a conocer que más del 99.62% de las mesas de votación ya han sido revisadas, sin que hasta ahora se hayan presentado recursos formales masivos por parte de los partidos.

En diálogo con la radio, Quiroz detalló que el proceso se encuentra al cierre de la etapa municipal; los resultados pasarán a instancias departamentales antes de la declaratoria oficial que corresponde al CNE.

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El magistrado indicó que las reclamaciones anunciadas por algunos sectores políticos, que hablaban de decenas de miles de recursos, no han llegado formalmente a los organismos encargados. Explicó que solo se pueden tramitar reclamos presentados en tiempo y bajo los motivos expresamente establecidos por la ley, como inconsistencias numéricas o errores en las actas.

Cristian Quiroz destacó transparencia y control en el cierre del escrutinio nacional - crédito @CNE_COLOMBIA/X

Respecto a las solicitudes de reapertura de mesas, en especial en Antioquia, Quiroz subrayó que el marco legal impide hacerlo sin causales precisas. Cada mesa cuenta con la vigilancia de jurados y testigos de los movimientos políticos, lo que permite control y transparencia en el conteo.

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En respuesta a las dudas levantadas por el presidente Gustavo Petro sobre la seguridad informática y la infraestructura de la entidad, Penagos recalcó que las auditorías realizadas, tanto locales como internacionales, han certificado la solidez del sistema.

El funcionario precisó que el escrutinio se realiza a partir de las actas físicas originales de cada mesa, lo que garantiza trazabilidad y fiabilidad.

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El CNE estima que la declaratoria oficial podría conocerse en los próximos días, siempre que las actas lleguen a Bogotá en los tiempos previstos.

El registrador nacional Hernán Penagos destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada democrática - crédito Registraduría

Puede el resultado inicial cambiar después del escrutinio: Esto dice un experto

Aunque la izquierda mantiene la expectativa de un eventual giro después del escrutinio, el país no registra antecedentes de variaciones significativas entre preconteo y escrutinio: la primera vuelta mostró una coincidencia del “99,94 por ciento”, según cifras oficiales.

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Alfonso Portela, exregistrador, explicó a Semana que “los mismos datos se consignan en cada etapa”, lo que dificulta un vuelco en el resultado. El experto calcula posibles reclamaciones que podrían modificar entre “2.000 y 4.000 votos”, insuficientes para revertir el marcador.