Esposa de Abelardo de la Espriella reveló cómo sería su papel como primera dama de Colombia: “Sello propio”

Ana Lucía Pineda afirmó que su papel estaría marcado por la cercanía ciudadana, el trabajo conjunto y el apoyo a causas sociales a lo largo del país - crédito Ana Lucía Pineda/Instagram

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, anticipó la manera en la que prevé asumir el rol de primera dama en Colombia a partir del 7 de agosto de 2026.

De la Espriella es presidente electo según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 12.959.542 votos, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712 sufragios.

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Sobre su papel como primera dama, Pineda aseguró en entrevista con Semana que no se visualiza como una figura distante.

Ana Lucía Pineda afirmó que en su rol como primera dama que no se visualiza como una figura distante - crédito Jair Coll/REUTERS

“Me gusta, como lo decía Abelardo, caminar de la mano con mi esposo por las regiones para escuchar y conocer cuáles son esas necesidades y estar ahí para trabajar por ellas”, expresó en la entrevista.

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La futura primera dama insistió en que tendrá un sello propio, con énfasis en la inclusión de las mujeres y la primera infancia. “Tengo todo el deseo de trabajar por las mujeres colombianas, por la primera infancia y quiero laborar, dejar huella y crear un impacto. En eso me voy a enfocar”, afirmó.

También indicó que el propósito y la oportunidad de servir a la ciudadanía, más allá del título, serán los ejes de su gestión. “Junto a Tatiana, también muy comprometida, seremos ese puente para que todas esas propuestas que hay en el plan de gobierno de nuestros esposos se puedan llevar a cabo”, añadió.

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En la entrevista, Pineda describió la campaña presidencial como una experiencia llena de aprendizajes, desafíos y compromisos.

La esposa del presidente electo detalló cómo, junto a Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, impulsó la gira Voces de Tigresas, iniciativa que permitió conocer de cerca las realidades y necesidades de mujeres, niños y adultos mayores.

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“Descubrimos la fuerza que tiene la mujer colombiana y la determinación y el protagonismo que puede tener la mujer en este nuevo Gobierno”, destacó.

Pineda relató que la decisión de acompañar a su esposo en la carrera presidencial la expuso a diversas críticas y descalificaciones personales.

“Lo difícil no ha sido escuchar las opiniones de los críticos, porque es algo legítimo dentro de la democracia. Lo que ha sido un poco difícil de enfrentar han sido las descalificaciones personales que ha recibido mi esposo”, explicó la entrevistada, quien recalcó que la fortaleza familiar y la confianza en Dios han sido esenciales para sobrellevar la coyuntura política.

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La seguridad de De la Espriella ha sido una de las principales preocupaciones de la familia. Pineda contó que antes de cada salida, encomendaba a su esposo al Sagrado Corazón de Jesús y al rosario de la Virgen de Fátima.

Ana Lucía Pineda contó que antes de cada salida, encomendaba a su esposo al Sagrado Corazón de Jesús y al rosario de la Virgen de Fátima - crédito Jair Coll/REUTERS

Consultada sobre las figuras que admira, Pineda mencionó a Ángela Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, y recalcó que su principal referencia serán las mujeres colombianas.

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Respecto al impacto que su nueva responsabilidad tendrá en su vida familiar, Pineda describió esta etapa como un cambio lleno de retos y responsabilidades. “Todo cambio genera nuevos propósitos”, indicó, y detalló que sus hijos han entendido el compromiso que implica servir a Colombia. “Los hijos han sido nuestra prioridad, pero les hemos enseñado que servir a Colombia también será una prioridad para nuestra familia y ellos forman parte de eso”, apuntó.

Sobre la residencia presidencial, Pineda señaló que no está definido aún si la familia se trasladará a la Casa de Nariño.

“Está dentro de los temas que iremos decidiendo como familia. Lo importante es llegar a cada territorio”, sostuvo ante Semana, reiterando su intención de acompañar a su esposo en los recorridos por el país.

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Finalmente, hizo referencia a su estilo de vida, destacando la importancia del equilibrio interior y exterior, la espiritualidad y el ejercicio físico.

Ana Lucía Pineda hizo referencia a su estilo de vida, destacando la importancia del equilibrio interior y exterior, la espiritualidad y el ejercicio físico - crédito Carlos Ortega/EFE

“Una como mujer debe tener un balance. Interiormente, me cuido muchísimo: tengo una relación muy bonita con Dios. Rezo todos los días, los domingos asisto a misa, me gusta mucho hacer el rosario”, compartió durante la conversación.

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