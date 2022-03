“Tenemos un complejo de ‘pitufismo’ internacional”: expresidente Ernesto Samper

El expresidente de Colombia Ernesto Samper interviene este sábado en Vitoria en un acto en el que el Foro Social Permanente ha presentado las conclusiones y compromisos que asume al concluir el proceso denominado "Compromiso social con la convivencia democrática" que ha desarrollado durante el último año. EFE/ David Aguilar

El expresidente Ernesto Samper Pizano aprovechó la coyuntura del conflicto Rusia - Ucrania por la posible participación de este último en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para referirse a la vinculación de Colombia a organismos y/o alianzas internacionales. El exmandatario lanzó una fuerte crítica a los gobiernos del país al decir que existe una fijación por vincularse a estos espacios internacionales. Según Samper, esto ha llevado al país a cometer errores importantes.

“Tenemos un complejo de ‘pitufismo’ internacional. Nos sentimos grandes en ciertos escenarios internacionales, especialmente en los que coincidimos con Estados Unidos. Y eso nos ha llevado a cometer equivocaciones fundamentales como ser socios de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que es un club de países ricos”, afirmó Samper en entrevista con el Diario Criterio.

El expresidente recordó que Colombia se volvió miembro de la OTAN y esto acarreó responsabilidades internacionales. Según Samper Pizano, dichos compromisos pueden ser peligrosos, pues eventualmente podrían obligar a Colombia a participar en conflictos en los que el país no tiene nada que ver.

Siguiendo con la crítica de lo que para él es un acto de sumisión ante Estados Unidos, Samper señaló que el país norteamericano nos hará su socio estratégico solo para defenderlo. Así las cosas, advirtió que si, por ejemplo, el conflicto Rusia - Ucrania se amplía, Colombia podría acabar enviando soldados a pelear una guerra ajena.

“Vamos a cargar las posiciones de Estados Unidos. (...) Terminaríamos como unos sapos, mandando tropas a defender los intereses bálticos, cuando ni siquiera nos podemos defender dentro de nosotros mismos”, dijo Samper al Diario Criterio.

Cabe recordar que la semana pasada, cuando estalló el conflicto en Europa oriental, corrieron rumores de que el Gobierno colombiano estaba pensando en mandar tropas del Ejército Nacional a Ucrania para apoyarlos en el conflicto. El Ministerio de Defensa aseguró que eso no era cierto. Explicaron que si bien Colombia es socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), esto no significa que el país esté obligado a apoyar en operaciones militares ni intervenir en este conflicto.

A pesar de la afirmación, hay ciudadanos, como Samper, que no descartan la posibilidad.

El expresidente señaló que no es conveniente intervenir porque en una posible confrontación global, podríamos terminar con el enemigo al lado. Esto haciendo referencia a que Rusia, aliado histórico de Venezuela, podría poner bases de lanzamiento en el país vecino.

Samper Pizano sostuvo que si bien el conflicto no es nuestro como para poner soldados, tampoco es un hecho aislado que no nos toca. Mientras se define la situación, hizo un llamado para que los colombianos no se tomen muy a pecho el conflicto ruso-ucraniano.

“No estamos tan lejos para decir que esto no tiene nada que ver con nosotros ni tampoco tan cerca para terminar mandando tropas porque firmamos un tratado que no tiene nada que ver con nosotros”, afirmó el expresidente en la entrevista a Diario Criterio.

Además, le dijo a las autoridades que si bien es loable condenar los actos violentos, en caso de tener la oportunidad de intervenir, lo mejor es permanecer neutrales.

“Tenemos que ser muy duros en condenar la intervención de Vladimir Putin, es agresiva y desestabilizadora, pero no hay que olvidar también que aquí hay otros intereses, como los de Biden, interesado en que haya una guerra en las elecciones de medio término en Estados Unidos”, dijo.

Por último, Samper Pizano sostuvo que si Colombia va a seguir sumándose a organizaciones y/o alianzas internacionales, debe procurar que estos estén enmarcados en América Latina. El político señaló que el problema del país es que no ha sabido integrarse en la región y por eso reportamos los peores índices en temas sociales.

“En los indicadores sociales que nos miden siempre salimos perdiendo: en mayor índice de analfabetismos, en mayor índice de muertes por habitantes. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de integrarnos dentro de Américas Latina, pero estamos integrados al mundo global. Este es un acto de vanidad internacional”, sostuvo.

