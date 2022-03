“Grilla asquerosa”: con sensual lencería le respondió Aída Victoria a las críticas en redes

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas luego de supuesta relación con Yeferson Cossio. Foto: Instagram: @aidavictoriam

La polémica que se desató luego de que se filtrara un video en el que Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio se están besando, sigue dando de qué hablar. Muchos han criticado a la generadora de contenido en sus redes sociales por lo sucedido y por que ese mismo día se había revelado que la relación entre el influenciador y Jenn Muriel había terminado. Merlano no se ha guardado nada y ha respondido de manera personal a muchos de esos señalamientos, con algunas algunas respuestas siendo más creativas que otras.

Aida Victoria Merlano siempre se ha mostrado muy activa en sus redes sociales y en una de sus historias, se tomó el tiempo de responder a muchas de las preguntas que le realizaron, o en este caso comentarios. Ya que una usuaria le dijo: “Grilla asquerosa”, a lo que la influenciadora no tardó en responderle y lo hizo de una manera muy creativa.

Publicó su respuesta con un video con una lencería bastante sensual, mirándose a un espejo y diciéndole: “señora ¿con cuál me veo más grilla asquerosa? Con este que tiene como ‘push up’ (refiriéndose al brasier) que hace ver el seno más levantado o será este, por detrás creo que se ve más grilla asquerosa, dígame qué piensa”.

Esta fue una de las publicaciones de Aida Victoria Merlano con la sensual lencería

Muchos de sus seguidores se manifestaron luego de ver esta historia publicada en su perfil de Instagram. Sin embargo, en muchas ocasiones ha dejado su postura clara con respecto a lo sucedido y se ha defendido de las acusaciones argumentando que Yeferson Cossio es un hombre soltero.

Recordemos que tras conocerse el video en donde se estaban dando un beso, ella aclaró lo sucedido el pasado 2 de marzo y aseguró que, “Yo estoy dispuesta a asumir mis errores, pero lapídenme por lo que es, yo no soy la nueva mujer de Cossio ni su nueva novia como para que salgan a hablar que él cambió a una por la otra”.

Agregó que las personas no son reemplazables como para estar tratándolas como cosas, y aseguró que el influenciador terminó su relación y decidió abrirle la puerta a encuentros con más personas. “No soy la nueva mujer de Cossio, como para que salgan a hablar que fue que el cambio a una por la otra. La gente no es reemplazable, como un objeto, como para que digan esas cosas (...) La pregunta es, ¿estuvo mal que yo saliera con él que estaba soltero, pero si está bien que tú te le insinúes? Si hubiese sido contigo si estaba bien”

“Yo no siento que haya hecho nada malo, pero si dentro de tu percepción de lo moralmente correcto lo que yo hice estuvo mal, pues lapídame … yo no era amiga de Jennifer, yo no tenía ningún pacto de lealtad con ella que me prohibiera salir con su exnovio”, aseguró la barranquillera en el video que publicó en sus redes sociales.

Finalmente añadió que, “si yo decidiera de palo en palo, es mi problema. Si salí con Cossio o vuelvo a salir con él, es mi problema porque estamos solteros”, agregó la influenciadora que también manifestó que le ha afectado que las personas que se han unido a su comunidad, se sientan defraudadas por lo sucedido.

