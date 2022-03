“Se va pa’ la casa a tomar tetero”: niño de siete años fue sacado de colegio a empujones por coordinadora

La mujer asegura que sacó al niño porque no quería entrar a su salón de clase.

Un video de una madre del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca) se hizo viral por la reacción aparentemente cruel e impaciente de una coordinadora, quien es vista sacando a un pequeño niño a empujones del colegio donde estudia, la sede Pío XII de la Institución Educativa Santa Ana de los Caballeros.

La mujer es madre de otra estudiante de la institución. En el video que estaba grabando, ella quería denunciar que su hija de siete años fue devuelta y entregada a una persona que no era su acudiente, ya que esta persona aseguró ser vecina de su abuela. Esperanza Abadía, la coordinadora, se confió de esta persona y la entregó.

La mujer había llevado a la niña a clase porque no sabía que su maestra había enfermado, ya que eso se notificó vía WhatsApp y ella no tenía datos. No obstante, cuando la madre llevó a la niña al portón del colegio, no fue informada del asunto.

Pese a que la niña aseguró que se sabía el número de su abuela, con el cual se le podía informar para que pasara por ella, la decisión final fue enviarla a casa con su vecina.

Preocupada por esa situación, que sin duda es una brecha de seguridad fácilmente aprovechable por posibles delincuentes, la madre regresó al portón del colegio a hacer el reclamo. Lo que se encontró fue una situación aún más extraña.

Con carpetazos y empujones, la mamá vio a Abadía sacando del plantel a otro niño, también de siete años, mientras el menor lloraba y ella le decía, “por acá no vuelve” y “se va pa’ la casa a tomar tetero”.

Como si no hubiera visto nada, la madre increpó a la coordinadora sobre el caso de su niña, ya que aparentemente ella la había visto entrar y no le advirtió que no había clase antes de que se retirara. También aseguró que ella no estaba en capacidad de aprenderse los nombres de los más de 300 estudiantes que asisten al plantel.

La respuesta del plantel

El informativo Noticias RCN habló con la señora Abadía en su despacho para que diera su versión de los hechos. Aunque en el video no se ve, del otro lado del portón estaba esperando la hermana mayor del niño implicado.

El niño abrió la puerta y se salió. Entonces, yo le dije “mami, ¿el niño se va a quedar se va a ir?”. El niño ni se quedaba en el salón ni se quería ir tampoco para la casa. Entonces, yo sí reconozco que yo le dije a la niña que se lo llevara y lo cogí del bracito.

Por otro lado, el rector de la institución educativa le aseguró al medio local El Norte Hoy que el niño está teniendo problemas de adaptación a la vida escolar y no quería quedarse dentro de su aula de clase, de modo que la coordinadora tomó la decisión de devolver al niño a la casa.

Él también aseguró en la entrevista que Esperanza Abadía —quien ha sido coordinadora de esa sede desde 1973 según su registro en el SIGEP— es idónea para el cargo que ocupa y no ha tenido antecedentes de maltrato o negligencia hacia los niños.

Además, el rector la calificó como una persona demasiado maternal, que se ha quedado esperando hasta altas horas de la noche a que los padres de familia recojan a los niños después de su jornada escolar. No obstante, reconoce que ambas situaciones pudieron manejarse de una mejor manera.

La coordinadora de la Institución Educativa Santa Ana de los Caballeros, Esperanza Abadía, fue vista sacando a la calle a un niño mientras una madre llegaba a hacer otro reclamo.

