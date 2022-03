Estas son las ciudades colombianas donde mejor, y peor, se comportan los pasajeros, según los conductores de Uber

Foto: Getty Images

Un estudio que analizó las calificaciones dadas a los diferentes usuarios de la aplicación de transporte urbano Uber, reveló cuales son los percibidos por los conductores como los ‘mejores y peores’ pasajeros del país.

Según las calificaciones brindadas, las ciudades donde los pasajeros tienen un mejor comportamiento a la hora de tomar el servicio de transporte son Armenia, Cúcuta y Bucaramanga, según califican los conductores estos usuarios resaltan por su actitud a la hora de tomar el servicio referente a las otras ciudades.

Por su parte los que son percibidos como los peores pasajeros por parte de los arrendatarios de los vehículos a Uber, son los que están ubicados en las ciudades de Montería, Barranquilla, Bogotá y Cartagena.

Factores que se tuvieron en cuenta para poder generar estas apreciaciones fue, el comportamiento de los pasajeros entorno a la limpieza, en que condición dejan el vehículo a la hora de transportarse. También se tomó en cuenta la puntualidad, el respeto hacía el conductor, el cumplimiento que le dan a los protocolos de bioseguridad y la intensidad con la que cerraban la puerta a la hora de salir del vehículo, un aspecto importante para los conductores y muchas veces desapercibido por los pasajeros.

La evaluación de los datos se dio a través de las calificaciones dadas por los arrendatarios de los vehículos a los usuarios de la aplicación, aquí se podía evidenciar en que zonas los conductores le daban una mejor calificación a los pasajeros y en qué ciudades no.

El desglose de las calificaciones de cada usuario está disponible en el Centro de Privacidad de la app de Uber, al que puede acceder ingresando a su cuenta en la app o en línea.

Sobre otras noticias de aplicaciones de transporte urbano, esta la noticia, ya no tan agradable de un hurto que sucedió dentro de un barro de Beat, por parte del conductor hacía el pasajero.

Valentina Olaya, aseguró a través de su cuenta de Twitter, que en la madrugada del 27 de febrero, cuando había tomado un servicio de transporte mediante la aplicación Beat, el conductor del vehículo de placas DFN 003, quién le prestó el presunto servicio la habría robado con arma blanca antes de dejarla en el sitio de llegada.

La víctima trinó en su red social: “Hoy domingo 27 de febrero a las 6:00 Am me dirigía hacia La iglesia El Lugar de Su Presencia y fui víctima de atraco con arma blanca por parte del conductor de beat que me transportaba, quien puso el cuchillo en mi cuello y hurtó todas mis pertenencias”, comentó Valentina el mismo día del hurto.

La víctima del hecho criminal comentó más detallado en la emisora radial La W: “Iba para el Lugar de su Presencia cuando voy a sacar la plata de mi maleta, el vio que me iba a bajar y puso el cuchillo en mi cuello y me dijo: Páseme el celular y deje también la maleta, la carrera la tome del celular de mi mamá por la aplicación Beat, tenemos las placas el nombre y todo, el durante el camino me preguntaba que cómo me llamaba, si iba para la iglesia y me pregunto qué supuestamente me habías visto en otro lugar”, comentó Valentina Olaya al medio comunicativo.

Valentina dijo que luego de haber sido empujada por el conductor, este emprendió la huida con las puertas del vehículo abiertas, la víctima comentó que en los instantes de temor solo imaginaba la manera violenta en el que el conductor delincuente se iba a deshacer de ella.

Aparte de este lamentable hecho la víctima denunció dos comportamientos reprochables por parte de la aplicación Beat por su respuesta deficiente y de la Policía Nacional por su falta de acompañamiento, de estos últimos comentó: “Llamamos y nos dijeron que iban hacer patrullajes, pero nunca llegó la policía, esperamos más de 40 minutos y nunca llegaron al punto”.

Sobre la respuesta que generó la aplicación responsable del conductor, Beat, afirma Valentina que fue deficiente, pese a que ella entregó todos los datos del chófer responsable. “Enviamos un correo y lo único que dijeron es que el dinero lo iban a devolver, por Twitter nada que responden. La verdad todo fue doloroso, cuando me puso el cuchillo en el cuello yo pensé que me iba a tirar a un potrero o que me iba a secuestrar”.

