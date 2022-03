Alarma en el Rayo Vallecano: Falcao quedaría fuera del partido de la Copa del Rey por lesión

Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE / Mariscal.

No ha sido un bien año en lo deportivo para Radamel Falcao en Rayo Vallecano. El colombiano ha disputado 12 partidos en el 2022 y aun no logra anotar su primer gol. A esto se le debe sumar los siete partidos perdidos en línea por el equipo Rayista. Pero ahí no acaban las malas noticias, pues el delantero sería baja para el partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Betis.

Declaraciones dadas por Andoni Iraola en Onda Cero de España confirman que el ‘tigre’ sintió un “pinchazo en el gemelo” lo cual podría dejarlo sin ser convocado para el partido donde se define el paso a la gran final. Aun así, la decisión de si estará en el partido del próximo jueves 3 de febrero se tomará hasta el último momento.

En reemplazo de Radamel Falcao, el titular sería Sergi Guardiola quien se ganó un lugar en los inicialistas desde inicio de año, aunque tampoco ha tenido la racha goleadora esperada por los aficionados y cuerpo técnico. El último gol del delantero colombiano fue el 6 de noviembre del 2021, cuando marcó el único gol de su equipo en la derrota 2-1 ante Real Madrid.

El histórico delantero que tuvo como referente Radamel Falcao y con el que siempre soñó jugar

El delantero colombiano, que en las últimas semanas no ha tenido demasiada continuidad en el once titular de Andoni Iraola, declaró que “lo más importante es que el equipo pueda hacer el partido necesario para lograr un resultado favorable”.

“La clave es el trabajo, creer en nuestras capacidades y luchar como hemos venido haciendo desde el principio, que es lo que necesitamos”, confesó.

Tras su experiencia en la Liga turca, Falcao aseguró que tenía “ganas” de volver a España para jugar en un campeonato “competitivo”. “El Rayo tiene una gran plantilla y es un club que tiene ganas de crecer. Para mí era un lugar ideal para seguir mi carrera y que la selección me siguiera llamando”, apuntó.

Finalmente, el delantero colombiano desveló el nombre del jugador con el que le hubiera gustado compartir equipo. “Me hubiera gustado jugar con Ronaldo Nazario. Era mi referente cuando era pequeño”, concluyó.

El goleador histórico del equipo ‘tricolor’ también se refirió en los últimos días al presente de Colombia en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022. Allí aseguró que primero deben preocuparse por sumar los seis puntos en las dos últimas fechas de la Eliminatoria en donde enfrentarán a la selección de Bolivia en Barranquilla el 24 de marzo y a la selección de Venezuela el 29 del mismo mes en sede por confirmar por la federación ‘vinotinto’:

“Es un momento complejo porque las posibilidades de clasificar son muy pocas, tenemos que enfrentarlo con el compromiso que siempre hemos representado a nuestro país. Tenemos que hacer nuestro trabajo que es intentar de conseguir los seis puntos y luego veremos qué es lo que pasa con los otros resultados”.

SIGA LEYENDO: