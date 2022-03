Carlos Antonio Vélez rechaza a Bielsa como DT de la selección Colombia: “Si uno se queda en el bíper, se jodió”

Marcelo Bielsa da un paso al costado como DT del Leeds United tras la racha de derrotas y ser el equipo más goleado de la Premier League. Reuters/Ed Sykes/

Uno de los nombres que algunos le piden a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) barajar para dirigir a la selección, ante una posible salida de Reinaldo Rueda una vez terminé este ciclo de eliminatorias, es el de Marcelo Bielsa, dado que recientemente dejó de ser el entrenador del Leeds United, de la Premier League. Sin embargo, desde ya hay quienes descalifican su llegad al banquillo de la Tricolor, como Carlos Antonio Vélez.

El analista deportivo dio tres razones por las que no le gustaría tener al argentino como estratega de Colombia, si es que Reinaldo Rueda da un paso al costado. Según Vélez, se trata de un DT desactualizado:

“Creo tener todos los libros de Bielsa, los que hicieron de él y los que se dice que él escribió. Son conceptos todos excelentes hasta esta época en la que la tecnología invadió esto. Si uno se queda en el bíper, se jodió, y yo creo que él no se renovó. Por eso le ha pasado lo que le pasó. Es un tipo encantador, un sabio para su época, pero el fútbol moderno lo ha sobrepasado. No se renovó”.

Para Vélez, aunque Bielsa llevó a Argentina a dos mundiales como entrenador (Corea-Japón 2002, como primer clasificado, y Alemania 2006, como segundo clasificado) y a Chile a uno (Sudáfrica 2010, como segundo clasificado), de manera reciente no ha figurado en los equipos dirigidos. Con el Leeds, por ejemplo, dio un paso al costado tras la racha de cuatro derrotas en línea y al tenerlo como el club más goleado de la liga inglesa. Eso sí, también fue quien lo encaminó al ascenso, sacándolo campeón de la Championship 2020.

“Aunque ustedes no lo crean, no ha tenido buenos resultados. Ganó la segunda de la Premier, pero sus resultados en el último tiempo no han sido buenos. A mí me dicen que en Chile le fue muy bien. Sí claro, en Chile le fue muy bien hace 10 años, no ahora. Suelen ser otras épocas y otro fútbol. Ahora el fútbol que se juega es otro otro, si no pregúntenle a Chelsea y pregúntenle al Liverpool. Pregúntenle a Bélgica y Francia. El que crea que se juega al mismo fútbol de hace diez años, murió”, agregó Palabras Mayores, de la emisora Antena 2.

Ahora bien, con todo y que las credenciales recientes de Bielsa no son las mejores, según Carlos Antonio Vélez, si la FCF quiere contar con él tiene un impedimento: el salario.

“Tiene un valor propio de Premier. O sea que él no se acomodaría a la gran plata que se llevó la banda Argentina [en alusión a José Néstor Pekerman y su cuerpo técnico]. Por esa plata no vendría a Colombia. El tiene un valor propio de Liga Premier”.

Quién sí es del agrado del analista deportivo para dirigir a la selección Colombia es Alberto Gamero, timonel de Millonarios, eliminado por Fluminense de la Copa Libertadores. “Tarde o temprano terminará dirigiéndola. Es inevitable, tiene todo el perfil deportivo para hacerlo porque es un laburante del fútbol”, expuso.

Otro de los entrenadores que ha sido propuesto para tomar las riendas de la selección ha sido Juan Carlos Osorio, actual DT del América de Cali, quien, según se filtró, incluso estaría a ocupar el cargo sin cobrar un solo peso. Otro candidato del balompié nacional es Hernán Torres, de destacadas campañas con el Deportes Tolima los últimos años.

