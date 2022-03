Víctimas conmemoran 23 años de la masacre en Barrancabermeja

Durante el evento que contó con la participación de la Unidad de Víctimas y la Mesa de Participación, las familias de las víctimas, expresaron que la reparación por parte del Estado debe ser integral para generar bienestar y mitigar el dolor de los hechos.

El Colectivo de Víctimas del 28 de Febrero conmemoró 23 años de la masacre perpetrada por grupos de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) de Santander y Cesar en Barrancabermeja. El 28 de febrero de 1999 fueron asesinadas ocho personas y otras dos fueron desaparecidas.

Era un domingo caluroso de 1999 y por eso en el barrio Provivienda de la ciudad petrolera se realizaba un bazar con presencia de varias familias de la comunidad. Mientras niñas y niños jugaban, los paramilitares ingresaron al barrio disparando indiscriminadamente. En el ataque murieron tres personas.

Rutas del Conflicto reconstruyó los pasos de ese día del grupo paramilitar. Después del bazar, el grupo armado se dirigió al Club Náutico de Ecopetrol, en el que asesinaron a un taxista y a un vendedor de lotería. Las tres últimas víctimas fueron dos comerciantes y el gerente de una entidad bancaria en otro sector de la ciudad. Además, un joven y un taxista fueron secuestrados y no se volvió a saber de ellos.

Como Luis Miguel Cifuentes fue identificado el taxista desaparecido ese día. En el acto de conmemoración que se realizó en el Parque de Vida estuvo presente su esposa, Alix Vélez y dijo emocionada, “estamos haciendo memoria y agradecemos a las organizaciones sociales e instituciones, como la Unidad de Víctimas, porque siempre nos han estado acompañando y por ellos esto es posible”.

En 2019, cuando se conmemoraron 20 años de esta masacre, Alix escribió una carta del último día en que vio a su esposo. Esas letras escritas hace tres años volvieron a conmover este lunes 28 de febrero. “En esa época nosotros teníamos muchos sueños y un hogar muy tranquilo: mi esposo deseaba construirnos una casa de material, porque en la que vivíamos era de tabla”.

Después de 14 años de casados y con tres hijos, ese día su vida cambió para siempre. “Antes de irse me dijo:

—Negra, no tengo ganas de trabajar—.Yo le dije que si no quería, no fuera, pero él me respondió:

—No, mejor me voy porque tengo que pagar la máquina de escribir y si no trabajo hoy, me descuadro. ¡Chao negra!—. Se despidió de los “pelaos” y se fue”.

Durante el evento, que contó con la participación de la Unidad de Víctimas y la Mesa de Participación, las familias de las víctimas expresaron que la reparación por parte del Estado debe ser integral para generar bienestar y mitigar el dolor de los hechos.

La Unidad de Víctimas, en cabeza de Amparo Chicué Cristancho, directora territorial en el Magdalena Medio, dijo que: “el Estado colombiano reconoce el hecho victimizante que cada una de estas personas vivió y pide perdón por los derechos que les fueron vulnerados”.

Cifras de la entidad señalan que 96 personas entre sobrevivientes, familiares de los asesinados y desaparecidos, son consideradas víctimas de este hecho. El Estado colombiano hasta diciembre de 2021 ha entregado $1.000 millones de pesos a las personas afectadas. Además, resaltó la Unidad de Víctimas que se han realizado jornadas de socialización para una inversión adecuada de los recursos entregados.

Los actos de conmemoración estuvieron encabezados por alumnos de la Institución Juan Francisco Sarasti, quienes entonaron canciones que relatan los hechos y fueron compuestas por ellos mismos. En el acto también se realizó un misa en honor a las víctimas y se finalizó con la entrega de una máscara que simbolizaba a cada una de ellas.

LISTADO DE VÍCTIMAS

Luis Miguel Cifuentes

Israel Ariza Ochoa

Helio Mejía

Orlando Forero Tarazona

José Darío Sánchez Aguirre

Jesús Daniel Gil Mosquera

César Manuel Barroso

William Rojas Zuleta

Leonardo Guzmán Martínez

Edgar Alfonso Sirra Sidray

