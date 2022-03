“Está ocultando la verdad”: Gustavo Petro le respondió a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre posible fraude electoral

Gustavo Petro respondió a las alertas de Marta Lucía Ramírez por un posible fraude electoral en las elecciones. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)

El pasado jueves, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, envió una carta al registrador nacional, Alexander Verga, en la que expresaba su preocupación sobre un posible fraude electoral en el país. La también canciller señaló que teme por la independencia de la firma auditora externa que se hará cargo de vigilar el proceso.

“Algunos de quienes nos han elevado estas preocupaciones nos han sugerido la posibilidad de contar con supervisión y auditaje con el apoyo de terceros y otras regiones del mundo que hayan adelantado recientemente procesos electorales exitosos”, afirmó Ramírez en uno de los apartados de la misiva.

De igual modo, la funcionaria señaló que esta inquietud nació producto de “algunos miembros de la comunidad diplomática dentro y fuera de Colombia”. El expresidente Andrés Pastrana, por ejemplo, había denunciado que Gustavo Petro, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, se había reunido con Indra, una compañía española encargada de manejar el software de las elecciones a la Presidencia.

Ramírez, igualmente, compartió la postura de Pastrana sobre Indra, “la cual fue seleccionada por la Registraduría para realizar el proceso de seguimiento, vigilancia, control, consolidación y divulgación tecnológica de los votos”.

En su momento, Andrés Pastrana criticó la visita de Gustavo Petro a España. Fotos: Colprensa.

¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Petro?

Frente a esta carta, el líder de la Colombia Humana dijo ante los medios de comunicación que Ramírez está mintiendo frente al momento en el cual se producen los fraudes electorales. “La vicepresidenta está ocultando la verdad, porque Indra, de acuerdo al contrato que hicieron, solo cuenta los votos a partir del informe de la Registraduría, no la mesa”, sostuvo en primer lugar.

“Es en la mesa en donde se produce el fraude. Quieren desviar la atención sobre la fase en la que se produce el fraude, porque saben que en las mesas se va a producir el fraude”, agregó.

Pese a las versiones que apuntaban a un encuentro entre Petro y los directivos de Indra durante su visita a España, la misma empresa, a través de Jesús Albeiro Yepes, abogado y asesor, se encargó de desmentirlo en entrevista con ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio.

‘’Indra no ha tenido reuniones privadas con ningún candidato y tampoco con Gustavo Petro. Indra participó en una reunión como una empresa más que asistió a una convocatoria que hizo la Fundación EuroAmérica en Madrid, a la cual asistieron más de 30 empresas españolas’', afirmó.

De igual modo, ratificó que “no hay ninguna posibilidad que técnicamente Indra pueda tener incidencia en algún resultado electoral en Colombia”. En ese sentido, precisó que “Indra no cuenta votos, no nombra jurados ni testigos, no hace escrutinios ni vigila el proceso electoral colombiano’.

Previamente, y a raiz de las denuncias de Pastrana, la Registraduría aclaró que el proceso de escritunio se llevará a cabo mediante un software. Sin embargo, este sistema será operado por el Estado, bajo la veeduría de partidos políticos y organizaciones internacionales, y no por parte de una empresa privada.

La entidad apuntó que en la vigilancia del conteo de los votos actuarán organizaciones internacionales, como las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), junto al The International Foundation for Electoral Systems (IFES). “Lo más importante de la auditoría del software es que todos los partidos políticos tendrán asiento y que este es propiedad de la Organización Electoral”, concluyó.

En medio de la búsqueda de apoyos para la carrera presidencial, Petro llegó a la casa del expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, para sostener una reunión en la que discutieron el panorama político del país. Aunque ambos aseguran que se trató de solo una conversación, no se descarta una posible alianza entre la Colombia Humana y ‘los rojos’. Una nueva reunión se fijará después del 13 de marzo, día de las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas.

