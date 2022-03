Excomandate de las Farc Rodrigo Granda se enfrentó al procurador Jairo Acosta por fotografía con prendas militares

Rodrigo Granda (Colprensa - Camila Díaz)

El ex comandante de la extinta guerrilla de las Farc y miembro del partido Comunes, Rodrigo Granda, se quejó reiteradas veces en una audiencia de evaluación sobre la Comisión Nacional de Garantías, sobre el rol de imparcialidad que tiene el coordinador de Procuradurías ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, Jairo Acosta. Esto debido a una fotografía que circuló a través de las redes sociales en las que se puede apreciar al funcionario de la Procuraduría con un chaleco y un casco de protección propiedad del Ejército Nacional.

“Deseamos manifestar nuestra preocupación frente a la foto anunciada de manera pública donde aparece el doctor Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado y coordinador de la Procuraduría delegada ante la JEP, quien apareció vestido de militar en actividades no esclarecidas por este órgano” comentó en la audiencía Rodrigo Granda.

Las afirmaciones fueron respondidas por parte del procurador delegado ante la audiencia, Julián Fernández, quién resaltó la labor realizada por Jairo Acosta, además explicó que el funcionario se encontraba en una capacitación de desminado humanitario, razón por la cual debía utilizar esos elementos de uso institucional, agregó que ha solicitado que a dichas capacitaciones puedan asistir los ex guerrilleros para comprender el impacto de estos artefactos explosivos usados a lo largo del conflicto colombiano.

“Quisiera decirle honorable Magistrado que esa foto obedece a una capacitación que se realizó en Tolemaida en la pista de desminado y que el porte de esos elementos militares obedecen a los protocolos de seguridad así exigidos y que tenían una finalidad señor Magistrado y honorables magistrados, era entender el fenómeno del desminado humanitario y la Procuraduría ha solicitado que se convoquen a los mismos comparecientes para que comprendan este fenómeno”, mencionó en la audiencia el procurador delegado ante la audiencia, Julián Fernández.

Esta respuesta no fue del todo satisfactoria para el ex comandante de la extinta guerrilla de las Farc y miembro del partido Comunes, Rodrigo Granda quien volvió a responder: “Lo que decía el señor procurador delegado, pues es que una foto de militar, con un casco de militar cuando hay cascos civiles ...”, en ese momento el Magistrado Raul Sanchez encargado de la dirección de la audiencia lo interrumpió diciendo: “Con todo el respeto no es el objeto de esta audiencia y menos vamos a entrar a juzgar una foto. Ya quedaron las constancias respectivas entonces continuemos con el objeto de la audiencia” señaló el Magistrado.

La audiencia continuó con los temas para los que había sido convocada y Rodrigo Granda entonces remitió por escrito la queja que llevaban ante los magistrados.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también conocida como Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado interno en Colombia.Su presidente es el abogado Eduardo Cifuentes Muñoz, designado en noviembre de 2020 por el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Se trata de un sistema de rendición de cuentas que, además, tendrá la tarea de esclarecer y sancionar las conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos. En el acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en medio de la guerra que son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos.

SEGUIR LEYENDO