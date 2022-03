Senador Miguel Ángel Pinto anunció que continuará su batalla legal contra Ingrid Betancourt

Niegan tutela a senador por declaraciones de Íngrid Betancourt

“Hay personas que han aceptado apoyos de personas vinculadas con el narcotráfico como Miguel Ángel Pinto”, fue una declaración realizada por la candidata presidencial del partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt, en un foro programado en la Universidad del Atlántico.

Esta abría sido la razón por la que el senador liberal Miguel Ángel Pinto interpusiera una tutela contra la candidata presidencial, pero un juez argumento que la tutela era improcedente porque el senador debió acudir a otras instancias en primer lugar debido a las circunstancias y hechos por los cuales se estaba demandando a Betancourt.

“Entre personas naturales, o cuando sea una persona jurídica alegando la afectación respecto de una persona natural, solo procederá cuando quien se considere agraviado haya agotado los requisitos de: solicitud de retiro o enmienda ante el particular que hizo la publicación o reclamación ante la plataforma donde se encuentra alojada la publicación”, expresó en ese momento el Juzgado municipal de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá.

Pese a esto información rebelada por La W, arroja que el abogado Jorge Fernando Perdomo, quien llegó a ser fiscal general de la Nación encargado y quién representa a Pinto, impugnó el fallo tomado por el juez de municipal debido a que consideran que las afirmaciones realizadas por Ingrid Betancourt el 10 de febrero en la Universidad del Atlántico, violaron los derechos fundamentales a su buen nombre.

Durante la primera audiencia realizada, el equipo legal de la candidata Betancourt se defendió argumentando que el significado de la palabra vínculo significa unión o atadura, por lo cual hizo referencia a la relación del senador con la familia Tavera, siendo cuñado del fallecido Ernesto Tavera Rodríguez, señalado narcotraficante de la cordillera oriental.

Según la defensa de Pinto, la intención de la colombo francesa fue manipular a los asistentes a ese aforo a no votar por el pre candidato Alejandro Gaviria ni por él. Por tal razón continuará con la batalla legal para que Betancourt se rectifique de sus declaraciones con el mismo despliegue mediático. Además que interpuso una denuncia penal en la Fiscalía, ya que él no ha estado relacionado por cometer delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes señaló.

En sí la candidata por el partido Verde Oxígeno ha sido enfática en invitar a sus seguidores a no participar en la consulta de la Coalición Centro Esperanza. Ingrid señaló en su trino publicado recientemente: “Con una mano aceptan las maquinarias con la otra las rechazan. La única respuesta coherente es tolerancia cero. Para no ser cómplices no hay que votar en la consulta del 13 de marzo”.

La anterior una clara referencia a la situación de la Coalición, pero no dudo en ser mas directa en sus señalamientos la candidata por el partido Verde Oxígeno: “Los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria porque tienen un compromiso legal, cuando ellos se registraron para la consulta firmaron un acuerdo legal que tienen que apoyar al candidato que salga elegido en esa consulta. Si Alejandro Gaviria sale elegido ellos están en la obligación legal de apoyarlo como candidato presidencial o quedan amordazados, no pueden salir a decir lo que piensan”.

La colombo francesa señaló que continuara en su campaña de cara a la presidencia de la República, bajos sus principios y condiciones: “Lo que está pasando en la coalición es lo que pasa en el país, que gente buena cree que puede manejar, contener y convivir con las maquinarias. Esa es la receta del fracaso. Lo único que funciona es, como decía Mockus, tolerancia cero”, mencionó Betancourt.

La molestia hacía Alejandro Gaviría no es exclusiva de Ingrid, información divulgada por Canal Uno, aseguró que antes del debate de los miembros de Coalición hubo rencillas por los acercamientos a maquinarias políticas tradicionales por parte de Gaviria. Inclusive el mismo miembro de la Coalición y candidato Jorge Robledo señaló su descontento.

“El hecho que Alejandro Gaviria ande en componendas con quienes eligieron o apoyaron a Iván Duque, que es una violación flagrante de los acuerdos que hicimos, tiene un resultado práctico: que si yo gano la consulta del 13 de marzo, él no tendrá que respaldar mi candidatura, no aspiro a su respaldo. Y que si llegado el caso él llegara a ganar, cosa que no creo, significa que yo no lo respaldaré. No quiero estar en su campaña”, comentó Robledo.

