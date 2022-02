MinSalud elogia a Cundinamarca por sus logros en vacunación y el gobernador pide más biológicos

Nicolás García solicitó más vacunas contra el covid-19 para los niños y niñas de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud para que el departamento pueda avanzar en el proceso de vacunación contra el covid-19. El mandatario departamental le hizo dos solicitudes puntuales al ministro Fernando Ruiz, este jueves 24 de febrero.

La primera de esas solicitudes está relacionada con el número de biológicos que recibe el departamento. El gobernador Nicolás García le pidió al Ministerio de Salud y Protección Social que envié más vacunas para poder continuar con el proceso de inmunización en niños y niñas del departamento.

En segundo lugar, Nicolás García solicitó que se adelanten acciones conjuntas para poder unificar bases de datos de personas que residen en los municipios cercanos a Bogotá y que se vacunaron en la capital del país pero que aparecen como no vacunados. Lo que se busca con esto es que los municipios de Cundinamarca alcancen sus metas de vacunación contra el covid-19.

“Hoy Cundinamarca tiene por encima del 70 % de vacunación en 78 en sus 116 municipios. Para poder llegar a la totalidad, le hemos hecho un llamado al Ministro de Salud en dos aspectos: el primero en aumentar el envío de dosis para los niños y niñas de nuestro departamento. El segundo hacer una mesa de trabajo urgente, particularmente con los municipios grandes, con las ciudades que tienen límite con Bogotá”, dijo el mandatario de los cundinamarqueses.

“Esto por una razón particular: muchas de las personas que trabajan en Bogotá se han vacunado allí y residen en Cundinamarca y, al no tener una base de datos que se complemente, esas personas siguen apareciendo en nuestro censo como no vacunados y, de esta manera, va a ser muy difícil poder aumentar el porcentaje de vacunación en las grandes ciudades”, añadió el gobernador de Cundinamarca.

Tras esta solicitud, la Gobernación de Cundinamarca informó que espera que en los próximos días se lleve a cabo una reunión con el ministro de Salud para poder cruzar datos y generar una articulación que permita que ciudades como Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá y Zipaquirá, puedan superar el 70% del porcentaje de vacunación.

MinSalud felicitó a Cundinamarca por el avance en el proceso de vacunación

En una visita que hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a Girardot en Cundinamarca, resaltó el desarrollo del proceso de vacunación en ese departamento.

“En muchos aspectos Cundinamarca ha sido modelo para el país en el tema de vacunación”, aseguró el ministro, teniendo en cuenta la complejidad de tener 116 municipios y la dispersión de estos. Ruiz resaltó que en el departamento “han hecho una labor muy buena”.

Respecto a Girardot, señaló que el índice de vacunación en esquemas completos es bueno, sin dejar de lado la posibilidad de la vacunación de personas residentes de otros municipios, por lo cual extendió una felicitación a las autoridades locales, agregando la importancia del trato respetuoso a las personas, lo cual fue notorio en su recorrido por los puntos de vacunación.

Adicionalmente, el ministro Ruiz Gómez reiteró la importancia de incentivar a la vacunación, sobre todo con el lineamiento eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos en municipios con coberturas superior al 70 % en esquemas completos.

