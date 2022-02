Así fue el regreso de Ingrid Betacourt al lugar donde la secuestraron hace 20 años

“Doctora, bienvenida a la Unión Peneya”, escuchó hace veinte años por parte de alias El Mocho César, el entonces comandante del Frente 15 de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia Farc, la entonces candidata por el partido Verde Oxígeno a la presidencia del 2002. Desde ese 23 de febrero del 2002, pasaron más de seis años para que la colombo francesa pudiese recuperar su libertad.

20 años después, la candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, volvió a realizar el recorrido en el departamento del Caqueta, siguiendo los pasos cuando fue víctima de la guerrilla de las Farc. La candidata publicó un vídeo en el que se podía observar alistando sus objetos personales para el viaje comentando que el objetivo era ir paso a paso y “entender qué fue lo que sucedió”.

La candidata a la presidencia Íngrid Betancourt recuerda el momento en el que empacó hace 20 años, sin saber que tardaría en regresar a casa por cuenta del secuestro.

“Después de 20 años, llegamos al aeropuerto de Florencia. Recibimos todas las garantías y la protección de la policía bajo las directivas del coronel Castro, responsable del Caquetá, y el Coronel Durán, responsable de Florencia”, trino en su cuenta oficial la candidata Ingrid. Rebelando que ya iniciaba el recorrido que en el pasado la hubiese condenado al cautiverio.

Ingrid Betancourt Llegada Retén

Pero no fue solamente a recorrer nuevamente ni hacer presencia en la zona, Betancourt deseaba encontrar explicaciones de un hecho que marcó la política nacional del siglo 21. Hizo énfasis en que ella no fue a la zona por desafiar a la presidencia, sino que fue más bien el gobierno del entonces Presidente Pastrana, que omitió varias medidas de seguridad.

“La intención de Andrés Pastrana era no dejarme llegar a San Vicente para que él no tuviera la sombra de una oposición en el momento en que iba a cobrar victoria por haber recuperado la zona”. Además aclaró un comentario que siempre se ha especulado que ella fue la de la negativa a llevar acompañamiento militar.

“Ese gobierno me quitó mi esquema de seguridad, siendo yo candidata a la Presidencia ... Quise hacer el recuento de esta historia, la secuencia de eventos, hablar con las personas que estuvieron presentes. Darnos cuenta que mi secuestro fue facilitado. A mí también me secuestró ese sistema de corrupción que yo había denunciado. Y después cambiaron la narrativa y le explican al país que yo fui culpable de mi secuestro” añadió la candidata del partido Verde Oxígeno.

En el recorrido Betancourt recordó los momentos en el que fue retenida por el grupo guerillero y la obligaron a bajarse de la camioneta del extinto y polémico Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para formar parte de los retenidos por el Frente 15 de las Farc.

“Allí iba mirando la carretera redescubriendo todo bajo el prisma de mi memoria. Todos merecen ser liberados. Todos merecen ser compensados” mencionó la candidata mientras registraba su visita a San Vicente del Cagúan

Ingrid Betancourt Saludo A Militares

En torno a la compleja situación de seguridad actual que no exime al Caqueta, la candidata mencionó y saltó el apoyo a las fuerzas policiales, resaltando que hace 20 años no había podido contar con el respaldo incondicional de ellos por errores logísticos del gobierno de Pastrana. La gratitud de Betancourt con los uniformados fue evidente, ya que la acompañaron con un esquema de dos camionetas adelante, dos atrás, ocho motorizados, puestos de control y tanquetas del Ejército a lado y lado de la carretera.

“Con el apoyo de mi Policía y mi Ejército, comprometido, en un momento difícil porque estamos con las amenazas del Eln ... al “haber logrado llegar hasta acá a decirles ‘no nos vamos a dejar secuestrar, no les tenemos miedo, vamos a liberar a Colombia”.

Para finalizar la colombo francesa añadió una conclusión contundente “Hoy me encuentro en una situación completamente contraria. Hay un paro armado, la situación es peligrosa, ahora sí me lo dicen: ‘tenemos que tener mucha prudencia, pero en ese entonces me mandaron con mentiras, diciéndome que la carretera estaba segura, que los militares estaban por todos lados. Los cálculos que ellos tenían para que yo no llegara, le dieron espacio y tiempo a la guerrilla. Ellos tenían informantes en el aeropuerto .... Hice catarsis, limpié la memoria”, dijo Betancourt quien continuara en su carrera por la presidencia del 2022.

Ingrid Betancourt y su camarografo 20 años después del secuestro de la candidata

