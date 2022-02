El logro del Tolima que lo pone al nivel de Nacional, Millonarios y Santa Fe

Deportes Tolima se consagró campeón de la Superliga BetPlay 2022 luego de imponerse 1-0 al Deportivo Cali en Ibagué. Foto: cortesía Dimayor

El Deportes Tolima atraviesa por un momento muy importante en su historia. A partir de diciembre de 2019, cuando Hernán Torres asumió la dirección técnica, el conjunto ‘Pijao’ continuó con la buena costumbre de disputar encuentros decisivos y sumar más títulos a su palmarés en el fútbol profesional colombiano.

Antes de la llegada del entrenador tolimense, la escuadra ‘Vinotinto y Oro’ había cosechado cuatro tíulos: dos trofeos de liga (2003-II, 2018-I y 2021-I), una Copa Colombia (2014) y un campeonato de la Primera B (1994). Ya con su llegada, y en poco más de dos años, Torres acumula otras dos nuevas coronas: la consagración en la Liga BetPlay 2021-I y la reciente celebración de la Superliga.

Tolima, que había sacado un valioso empate 1-1 en el compromiso de ida, superó este miércoles al Deportivo Cali en el duelo de vuela, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. Con la solitaria anotación de Michael Rangel (54’), tras un potente cabezado antecedido de un tiro libre, le terminó dando el título a los dirigidos por Hernán Torres con un marcador global de 2-1.

Michael Rangel fue el autor del tanto que le entregó el título de la Superliga 2022 al Deportes Tolima. Foto: Twitter @cdtolima

Los datos que dejó la consagración tolimense:

El título llevó al Deportes Tolima a integrar un selecto grupo de clubes en que han ganado la llamada ‘triple corona’. Esta distinción incluye a las instituciones que han ganado, al menos una vez, todos los torneos locales en la rama masculina: liga, copa y superliga.

Así lo dio a conocer el periodista, Julián Capera, a través de su cuenta en Twitter, explicando que otros cinco escuadras también han alcanzado este logro: Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. No obstante, entre este listado vale la pena destacar que solo el equipo ‘León’ y el ‘Azucarero’ cuentan con estrellas en la Liga Femenina.

Otro dato consiste en que Tolima por fin pudo celebrar un campeonato en condición de local. La mala racha se extendía desde 2006, cuando el Cúcuta Deportivo levantó su primera estrella en el Manuel Murillo Toro luego de una igualdad 1-1 (marcador global de 2-1). En enero de 2019 el objetivo volvió a escaparse tras la caída ante Junior en la definición de la Superliga. El ‘Pijao’ no pudo en los penales, auspiciando en Ibagué, y perdió 3-0.

El propio Hernán Torres también había sido víctima de esta mala racha, pues recordemos que venía de perder el último título liguero ante el Cali como local. Pese a que el ‘Pijao’ había sacado la igualdad en el estadio de Palmaseca, los dirigidos por Rafael Dudamel pudieron gritar ‘campeón’ en la capital del departamento del Tolima.

La alegría del Tolima, con una masiva asistencia al escenario deportivo, no fue escondida por parte de Torres: “No había sido campeón de la Superliga, por fortuna, ya lo conseguí, sumé otro título a mi hoja de vida. Hoy lo conseguimos con el equipo de mi región y me siento orgulloso. Lo acabo de conseguir en la cancha donde me formé, que amo, que me abrió las puertas para debutar como arquero y donde ahora soy el director técnico. La verdad, muy contento.”

“Quiero agradecerle a Dios, primeramente, tanto en los triunfos, como en las derrotas. Fue un partido táctico, contra un rival complicado. Ambos hicimos todo por lograr el título, por fortuna nos tocó a nosotros, controlamos bien al rival y fuimos fuertes en cada una de las líneas. Estos partidos se ganan con detalles. Contento y satisfecho por haberlo conseguido”, concluyó el estratega, quien ha levantando cinco trofeos a nivel nacional.

