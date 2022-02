El oscuro pasado de ‘Babados Killa’, el grupo que habría filtrado el video sexual de Dani Duke y La Liendra

Fotografia tomada de Instagram @daniduke

Durante los últimos días mucho se ha hablado sobre el vídeo íntimo de La Liendra y Dani Duke que se filtró en las redes sociales. Por su parte, la pareja de influenciadores se pronunció al respecto en sus redes sociales y anunció acciones legales contra quien violó su privacidad y publicó dicha grabación en varios grupos de WhatsApp, Telegram y en Twitter.

Cabe recordar que La Liendra reveló que dicha grabación reposaba en el celular de su novia y que una persona malintencionada engañó a la joven y sacó el video de su teléfono móvil. A través de un comunicado de prensa, la pareja dio a conocer que la denuncia por delitos cibernéticos y violación de su intimidad fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra el grupo conocido como Babados Killa.

La firma de abogados Víctor Mosquera Marín es la encargada de representar a la influenciadora Dani Duke en este proceso. “Hemos decidido presentar acciones legales de carácter penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el grupo denominado ‘babados killa’, quienes filtraron y difundieron masivamente ... un video íntimo que fue sustraído de forma ilegal de sus archivos personales”, se lee en el comunicado.

Comunicado de prensa de Dani Duke tras filtración de video íntimo con La Liendra. Foto: Historias en Instagram @daniduke

Sobre ‘Babados Killa’ se sabe que esta no es la primera demanda que tienen por filtrar videos íntimos y, en algunas, por extorsionar a las mujeres de las que poseen estos videos. El año pasado se conoció por primera vez el nombre de este grupo, el cual existe principalmente en la app de mensajes instantáneos de Telegram, pero también difunde material íntimo de manera ilegal en WhatsApp y los publica en Twitter.

Una de las primeras mujeres en hacer una denuncia pública fue Vatentina Hereira, quien en abril de 2021 señaló a este mismo grupo por el acoso sexual que estaban sufriendo algunas mujeres que resultaron expuestas en los videos que comparten en estos grupos, en los cuales también se ve contenido sexual con menores de edad.

De acuerdo con la joven, usualmente este material es obtenido por medio de hackers o exparejas sentimentales de las víctimas. “En ‘Babados Killa’ es común enviar estas imágenes e incluso preguntar si alguien tiene contenido sexual de personas en particular para hacer intercambios, ya sea en el mismo chat grupal o por privado”, detalló la denunciante.

A través de un informe periodístico, el canal regional CTV Barranquilla este es un grupo en el que más de 11.000 usuarios comparten todo tipo de contenido pornográfico, ya sea comercial o privado sin el consentimiento de las mmujeres que allí quedan expuestas. Además, piden contenido de mujeres en específico para intercambiar o extorsionarlas.

En ese entonces, según reveló Hereira al diario El Espectador que este grupo, solo en Telegram, ya tenía más de 500.000 reproducciones y que para el momento de la denuncia, al menos 25 mujeres se reconocían como víctimas. Sin embargo, se resalta que muchas de las mujeres víctimas no tenían conocimiento de que sus videos e imágenes se estaban compartiendo en este grupo y, por ende, se ha asumido que hay muchas otras víctimas que no están enteradas.

El diario regional El Heraldo, por su parte, recopiló la denuncia de otras mujeres, que decidieron no revelar su identidad, y que manifestaron haber realizado la denuncia ante la Fiscalía con anterioridad, pero no recibir respuesta. “En su momento, envié fotos íntimas a mi pareja sentimental con la que ya no estoy actualmente, pero este se ha encargado de difundir este material que en su momento se lo pasé en confianza, debido a que estaba en una relación con él”, explicó una de las mujeres.

Ahora una nueva denuncia se presenta contra el grupo por parte de la influenciadora Dani Duke, lo que quiere decir que, después de casi un año de la denuncia de Valentina Hereira, ‘Babados Killa’ sigue funcionando. En el comunicado publicado este martes 22 de febrero por la famosa, se lee “Esperamos que, gracias a esta denuncia por delitos cibernéticos, la autoridad competente integre este caso con las investigaciones que actualmente se encuentran en curso contra el grupo ‘Babados Killa’ por hechos similares”.

