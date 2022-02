Un renovado Millonarios enfrenta a Fluminense en partido de ida de la Copa Libertadores

Millonarios abre participación en Copa Libertadores ante el experimentado Fluminense de Brasil

Este martes, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), inicia el recorrido colombiano por la Copa Libertadores en fase previa: Millonarios y Atletico Nacional enfrentarán a Fluminense y Olimpia, con la intención de llegar a fase de grupos del certamen continental.

El “Kinder” azul

Para los capitalinos, el compromiso es superar al rival con una nómina que la prensa especializada denomina como “Kinder” por la juventud de sus componentes, quienes sumarán sus primeros minutos en Copa Libertadores.

“Es un partido bravo y les pido que nos acompañen con Fluminense, nos estamos preparando para pelear y buscar la victoria”, declaró el técnico Alberto Gamero tras derrotar 2-1 a Jaguares el sábado por la Liga BetPlay I-2022, en la que los albiazules marchan terceros.

Los juveniles y nomina alternativa plantearon el mismo estilo de juego usado por los titulares, mostrando así la idea que desea llevar a cabo el entrenador Gamero, quien mencionó sentirse muy contento por el partido jugado: “Hubo jugadores que apenas debutaron y no desentonaron. Unos han venido alternando, otros no venían jugando. Todos hicieron un partido serio ... Hubo cosas muy buenas, como el caso de (Óscar) Cortés. Me impresionó. Ellos deben responder cuando se les llame y hoy me lo demostraron”.

En cancha los jugadores tuvieron un planteamiento ofensivo, con un total de 14 disparos en el juego, dos más que el equipo local, y un total de siete tiros destinados al arco, demostrando que la idea de generar un fútbol ofensivo del plantel no recae en uno o dos jugadores solamente.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Colprensa.

Los responsables de las anotaciones para los embajadores fueron los juveniles Edgar Guerra de 20 años y Jader Valencia de 22. La juventud no importa en el equipo de Gamero, pues pese a la corta edad Figuras como el bogotano Daniel Ruiz de 20 años se posicionan en una nomina titular, Ruiz descanso este partido de cara al Fluminense. Quien también anotó gol pero fue anulado por posición ilícita fue el venezolano Eduardo Sosa que se estrenaba con el club luego de su resiente contratación.

Otros de los jugadores que sumaron minutos en cancha fue Ricardo Márquez, quien ha sido muy cuestionado por parte de la hinchada embajadora por sus escasos rendimientos. El ´Caballo Márquez’ no fue titular pero ingreso en la segunda parte complementaria.

El zaguero Andrés Llinás, el pivote Stiven Vega y el medio ofensivo Daniel Ruiz son los pilares que han tenido al ‘embajador’ en la parte alta de la liga colombiana desde el año pasado.

El técnico aguarda por dos titulares importantes: el lateral diestro Andrés Román y el mediocampista Macalister Silva, ausentes de los últimos duelos por problemas físicos pero que podrían volver para el debut copero.

“Flu” a sumar en la altura

El entrenador Abel Braga, en una fotografía de archivo. EFE/Marcelo Oliveira

El DT brasileño Abel Braga no usó a los veteranos Fred y Felipe Melo en la victoria 3-0 del sábado ante Volta Redonda.

“La altura nunca es agradable, tiene influencia, pero el equipo está bien físicamente”, adelantó Abel tras arribar a Bogotá el domingo a primera hora.

Entre sus cartas tiene jugadores habituados al clima andino como el atacante argentino Germán Cano, goleador del fútbol colombiano en 2018 con Independiente Medellín y fichado este año tras un 2021 estelar con Vasco da Gama.

También está el colombiano Jhon Arias. El extremo de 24 años jugó en Santa Fe, rival de patio de Millonarios, hasta mediados del año pasado y ha tenido minutos desde que se sumó al Fluminense.

“No es el partido del año, pero tiene un sabor diferente porque es una competición internacional (...) que se juega de otra manera”, adelantó el estratega carioca, quien busca llevar la primera Libertadores a las vitrinas de Fluminense, finalista del torneo en 2008.

“El campo es bueno, la iluminación es buena. Estamos siguiendo su juego ahora ... Sabemos que es un rival muy fuerte, que intentará sacar ventaja en el primer partido”, señaló el entrenador brasilero.

Posibles nóminas

Millonarios: Álvaro Montero - Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Vargas, Omar Bertel - Larry Vásquez, Stiven Vega - Daniel Ruiz, Eduardo Sosa, Macalister Silva - Diego Herazo. DT: Alberto Gamero

Fluminense: Marcos Felipe - Nino, Felipe Melo, David Braz - André Trindade, Yago Felipe, Samuel Xavier, Cris Silva - Luiz Henrique, Fred, Willian. DT: Abel Braga

