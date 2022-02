Sebastián Viera arremetió contra periodista: “Analicen antes de preguntar”

El portero del Junior de Barranquilla fue acusado por un supuesto acto de xenofobia, pero por medio de sus redes sociales dio a conocer lo que verdaderamente sucedió. Foto: Colprensa

Esto domingo el Junior de Barranquilla recibió al América de Cali por la octava jornada de la Liga BetPlay. En este duelo los ‘tiburones’ se llevaron la victoria por la mínima diferencia, logrando así sumar los tres puntos y ubicarse en la casilla número 8 con 12 unidades y un gol en contra. El encargado de abrir el marcador fue Luis Daniel González que, tras una asistencia de Omar Albornoz, logró anotar en el arco de Diego Novoa en el minuto 53′.

Tras finalizar el partido, como es costumbre, se realizó una rueda de prensa en la que Juan Cruz Real, director técnico del equipo barranquillero, en compañía de Sebastián Viera, quien juega como arquero, dieron el balance del partido, donde, además, Cruz y Viera discutieron y cuestionaron a uno de los periodistas presentes.

La pregunta que causó tal alboroto fue sobre porqué el Junior termina sufriendo los partidos. Ante esto, tanto el entrenador como el guardameta fueron muy enfáticos en su respuesta y dieron ejemplos de otros equipos que han logrado coronarse campeones del torneo local a pesar de cómo se dio el inicio de este.

“¿Sufriendo? ¿Dijiste sufriendo? El rival juega y si no puede generar una ocasión de gol en el partido un equipo que es grande, es difícil. Muchachos, fíjense en las preguntas que hacen. Te lo digo con mucho respeto, hoy el equipo no sufrió. Mira las estadísticas que te doy. Si por una jugada significa que sufrimos, yo no entiendo...”, comentó Juan Cruz Real.

De igual manera, Viera respondió: “Yo te pregunto, en el 2019 cuando salimos campeón, cómo entramos a los octogonales. En qué posición... El Cali cómo salió campeón el año pasado. Entonces de qué me estás hablando. Sabes que ahora no se decide nada, lo único importante es entrar a los ocho. Cuándo hemos arrasado acá. Acá nunca ganamos fácil. O yo, en 11 años que llevo, nunca gané 5-0 siempre. Hagan las preguntan bien o analicen antes de preguntar”.

Y agregó que: “Nosotros también queremos ganar de local y visitante, pero ningún equipo en el mundo arrasa de local y visitante. Nosotros debemos llegar a las finales y después de ahí los partidos se ganan por un gol, no necesitas arrasar. Jugamos una Liga competitiva, en la que los rivales se preparan para salir campeones igual y solo gana uno. Esto es fútbol, hay veces que las veces te salen, otras no. Hay veces que ustedes (periodistas) le buscan la vuelta, que qué pasa, que en el camerino, que lo otro. Es simple el fútbol. Te entra la pelota o no te entra, no le busquen la malicia donde no la hay. Arrasar nunca, es muy difícil y menos en este tipo de Liga”.

Y concluyó insistiendo que: “Nosotros no jugamos solos, somos humanos. Por más que ustedes piensen que tenemos el súper equipo, nosotros no lo creemos. Acá en la Liga hay muchos equipos buenos y que te quieren joder. A Junior todos le quieren ganar y todos cuando juegan contra nosotros se juegan la vida. Nosotros sabemos eso, pero ustedes, que son de acá, deben saber dónde están parados”.

SEGUIR LEYENDO: