Policía recuperó la bicicleta del paraciclista Edwin Sandoval, robada en Cali

El paraciclista Edwin Sandoval logró recuperar su bicicleta, la cual le había sido hurtada el pasado 10 de febrero por tres hombres en la vía al mar, al oeste de Cali.

Según las autoridades locales, tan pronto se conoció el hecho se iniciaron las investigaciones correspondientes que permitieron la recuperación, avaluado en aproximadamente 18 millones de pesos y de vital importancia para este deportista de reconocimiento nacional.

Gracias a la labor de inteligencia por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y a la denuncia del paraciclista, se logró la captura de los presuntos delincuentes y con esto la recuperación de la bicicleta.

“Invito a las personas a denunciar, gracias a ello la Policía pudo recuperar mi bicicleta. Estoy bastante agradecido con ellos porque puedo retornar de nuevo a mis actividades y a mis entrenamientos”, afirmó Edwin Sandoval, agradeciendo la labor realizada por las autoridades y resaltó la importancia de denunciar.

Por su parte, el general Juan Carlos León Montes, fue el encargado de devolver la bicicleta a su propietario. Además, indicó que las autoridades están adelantando el proceso de judicialización de los hombres que realizaron el hurto.

Es importante resaltar la seguridad de los deportistas, las autoridades locales han implementado un plan llamado “Rutas Seguras”, estrategia con la que la Policía Metropolitana de Cali brinda acompañamiento en diferentes sectores y horarios a los ciclistas. Si alguno de ellos tiene alguna ruta que requieran de la presencia de las autoridades, lo pueden solicitar.

Robo de la bicicleta

El exciclista profesional Edwin Sandoval en la mañana del jueves 10 de febrero fue una nueva víctima de los delincuentes en Cali. Además de llevarse la bicicleta, los delincuentes aprovecharon para robarle otras cosas, como pasó con sus pertenencias personales, el celular y hasta la bomba de inflar las llantas, única herramienta de trabajo.

“La tengo hace dos años, es la única bicicleta con la que yo entreno y el daño además de económico también es en mi preparación. Ahora no sé cuándo podré volver a entrenar”, agregó Edwin para Blu Radio.

Además, hay que tener en cuenta que este robo no es el primero que ocurre con un deportista y mucho menos con un ciudadano, pues desde hace un tiempo varios deportistas han denunciado atracos a mano armada en la misma zona, por lo que se ha solicitado, en repetidas ocasiones, que las autoridades cuenten con puestos de controles y haya un acompañamiento en las calles para así evitar que esto termine en algo peor.

Cabe resaltar que Sandoval sufrió un accidente en la Vuelta Antioquia hace unos años. Tras este suceso el caleño se recuperó y comenzó a desempeñarse como ciclista en la modalidad de paracycling. Este año sueña con asistir al mundial de Paracycling en Canadá, el cual se llevará a cabo en el mes de agosto, y convertirse en campeón. Ahora, tras el atraco, está la duda de qué utilizará para entrenar de cara a este certamen.

En diálogo con la emisora Blu Radio, Edwin Sandoval contó cómo sucedieron los hechos. “Como el tráfico estaba parado, de ahí para arriba estaba muy solo. Ellos salieron a pie muy cerca de un callejón y yo no me bajé del todo de la bicicleta, solo paré y uno de los asaltantes creyó que yo me iba a volar pero en realidad nunca lo pensé porque estaba asustado. Él ahí mismo me apuntó con el arma y me pegó con ella tres veces en el pecho diciéndome que no me fuera a hacer matar”.

