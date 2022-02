La reacción de Diana Celis a un comentario que la señala de no ser detallista con Epa Colombia

Diana Celis le respondió a un seguidor que la acusó de nunca haber sido detallista con su ex, Epa Colombia. Tomada de Instagram @diana.celis5

A través de redes sociales se han conocido varios comentarios en torno a la relación que sostenían Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, y Diana Celis, quien hace parte de las filas del Independiente Santa Fe. Y es que los seguidores de la empresaria aseguraron que la deportista estaba con ella por interés y en repetidas ocasiones así se lo manifestaron.

Recientemente, la tolimense respondió a uno de esos comentarios que dejaron los usuarios en el pasado en una de las publicaciones que tenía junto a la empresaria, donde le mencionaban que “siempre es Epa bien detallista, la Celis nunca tiene un detalle con ella, nunca veo que le regale nada, parece que le pagan con tapas”.

Por lo que Celis no se quedó callada y así le respondió al internauta que la increpó sobre lo poco detallista que llegó a ser con Epa Colombia en el tiempo en el que estuvieron juntas, sin embargo, dejó claro que no todo lo subía a sus redes sociales, porque habían cosas que se guardaba para su intimidad.

“No hago las cosas para subir a redes sociales. Tengan claro que todo lo que se muestra muchas veces no es lo que pasa en realidad, subo a mis redes quien verdaderamente soy”, comentó inicialmente la futbolista.

Y agregó que una relación no se basa solamente en los presentes materiales que se entreguen de ambas partes, señalando que era la empresaria la que nunca le pedía ningún regalo.

“Los detalles no son solamente cosas materiales y se lo dije a ella 1.000 veces, y ella solo le decía, usted no me pide nada”, concluyó la deportista.

La respuesta fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, que se encargó de difundir la información a través de las redes sociales, allí ha obtenido más de 7.200 ‘me gusta’ y cientos de comentarios entre los que defienden la posición de Celis frente a los reclamos de los seguidores de Daneidy Barrera y otros que están de acuerdo con el usuario que hizo el comentario.

“Ahora las tóxicas comienzan a sacarse todos los trapitos al sol”, “Y si tal vez la Epa solo se cansó de recibir cachos”, “Típica respuesta del que no da nada”, “Epa Colombia muy pasada en dejarla mal parada a la Celis y humillarla, Epa no te creemos”, “Mantenida es lo que era, además la cachoneaba, el que la hace riendo la paga llorando”, “La gente piensa que porque no hay publicaciones entonces no pasaron las cosas, maduren”, entre otros.

Y es que varios de los seguidores de la pareja todavía no se explican cómo el pasado 13 de febrero, la futbolista cumplió 28 años y su expareja le festejó por todo lo alto, con decoración por gran parte del apartamento, globos de corazones en color rojo, pétalos de rosas sobre la cama, entre otros elementos alusivos a la celebración y días después anunciaron su rompimiento.

Es de mencionar que el pasado 19 de febrero, la empresaria debió salir en defensa de una de sus mejores amigas a quienes sus seguidores estaban señalando de ser la nueva pareja de Daneidy Barrera, por lo que debió aclarar que se no se trataba de su nueva relación y que la buscó porque siente mucha confianza al hablar con una persona que conoce desde hace aproximadamente 10 años.

