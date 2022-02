Congresistas de derecha proponen referendo contra la despenalización del aborto y Duque acoge la idea

Mujeres reaccionan después de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, en Bogotá, Colombia, 21 de febrero, 2022. REUTERS/Luisa González

Este martes 22 de febrero el presidente del Senado de Colombia, el congresista del Partido Conservador Juan Diego Gómez, propuso promover un referendo constitucional mediante el cual los ciudadanos decidan si aprueban o rechazan la despenalización del aborto, luego del anuncio de la Corte Constitucional de ampliar el aborto libre y legal hasta la semana 24.

Esta importante decisión del alto tribual, que fue considerada por la prensa mundial y por algunos movimientos ciudadanos como un hecho “histórico” en el país, fue rechazada por el parlamentario de derecha, quien señaló que el Congreso se tiene que pronunciar frente a este tema, el cual se encontraba en contravía de los “principios” y solicitó una revisión profunda.

“Pertenezco al Partido Conservador, que es un movimiento provida. No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto. Pero adicionalmente, deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos, para que sean los ciudadanos quienes decidan frente a este tema en particular. Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios, y creo que debemos revisar este tema de fondo”, indicó el presidente del Senado.

Asimismo, la congresista del Centro Democrático María del Rosario Guerra se sumó a esta propuesta de impulsar un referendo, mediante el cual los ciudadanos se pronuncien frente a la decisión que ha causado tanta polémica, y aseguró que continuará con el proyecto de ley, de su autoría, mediante el cual se contempla reglamentar la objeción de conciencia, la cual señaló “cobra especial relevancia con esta decisión absurda de la Corte Constitucional”.

En ese sentido, indicó que la bancada “provida” hará una invitación a los diferentes credos, líderes sociales, y a los partidos políticos para que impulsen esta iniciativa del referendo mediante el cual se determine la aprobación o rechazo de la despenalización del aborto hasta el sexto mes como lo estableció la Corte Constitucional, y se apruebe su iniciativa con el fin que los servidores públicos puedan objetar en conciencia.

“Con la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto dentro de los primeros seis meses de gestación, usurpando funciones del Congreso, que es el llamado a crear y a reglamentar derechos. Así como la misma Corte a violar la Constitución que en sus artículos 11.42 y 43 prevé como fundamental el derecho a la vida y la protección a los menores, en especial a los más vulnerables, no nos deja más camino que apelar al pueblo colombiano”, indicó la parlamentaria del partido de Gobierno.

Por su parte, el presidente de Colombia aseguró en una entrevista con Semana que estaba de acuerdo con este mecanismo de participación ciudadana, sin embargo, señaló que para que se pueda promover un referendo es necesario que se tramite una ley que debe pasar por la revisión del mismo tribunal.

En ese sentido, el primer mandatario aseguró que con este fallo el alto tribunal “está limitando la posibilidad que el pueblo colombiano pueda en un proceso democrático de participación pronunciarse frente a estas materias”, indicando que le parecía que con la “alteración” de la cosa juzgada se está generando un problema adicional.

“A mí la idea del referendo me gusta como una propuesta para generar un debate sano y argumental en la sociedad, pero vuelvo y explico que la decisión que se ha tomado, cada vez que un referendo requiere de una ley, y esa ley de una revisión de la Corte, me parece que esta decisión también está limitando los mecanismos de participación ciudadana sobre esta materia”, concluyó el jefe de Estado en la entrevista con Semana.

SEGUIR LEYENDO: