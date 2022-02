Claudia López agradeció despenalización del aborto: “Este es el logro histórico más importante para la vida de las mujeres”

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López destacó la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto. (Colprensa - Camila Díaz)

La alcaldesa Claudia López agradeció a la Corte Constitucional luego de resolver el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia y permitiendo que las mujeres puedan acceder a este derecho en el país, sin tener en cuenta las razones, La única condición es que la mujer que esté embarazada se someta al proceso a más tardar en la semana 24 de gestación. Para la mandataria local esto significa un “logro para las mujeres” en el país.

A través de su cuenta de Twitter, Claudia López reaccionó a esta noticia, que ha generado toda clase de comentarios a favor y en contra. La alcaldesa de Bogotá señaló que “este es el logro histórico más importante para la vida de las mujeres”.

“Qué emoción haber vivido para ver al fin este logro para las mujeres en Colombia! Después del derecho al sufragio, este es el logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres. Gracias mujeres! Gracias Corte Constitucional!”, afirmo López en sus redes sociales el pasado 21 de febrero, cuando se dio a conocer el fallo.

También puedes leer: Histórico: Corte Constitucional despenaliza el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo

Recientemente, la mandataria señaló en su cuenta de Twitter que, “igualdad es que así como no se impone y menos se criminaliza a los hombres por decidir sobre su cuerpo y autonomía de vida tampoco se imponga y menos criminalice a las mujeres por tomar la decisión difícil pero libre de interrumpir voluntariamente su embarazo. Igualdad y libertad”.

La mandataria, que se encontraba junto al contralor Distrital, Andrés Castro, mostrando los avances en las más de 50 obras que tiene la ciudad, aprovechó para referirse nuevamente a la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto, señalando que esta decisión, pone al país “al nivel de las democracias más avanzadas del mundo”.

“Quiero agradecer a la Corte su decisión, quiero agradecer a las mujeres que han luchado por décadas, porque a las mujeres no se les imponga una decisión sobre su cuerpo y sobre su vida, y mucho menos se les criminalice por tomar una decisión sobre su cuerpo. Lo que ha decidido la Corte Constitucional ayer es ponerse al nivel de las democracias más avanzadas y garantistas en el mundo, que no le imponen a las mujeres decisiones y mucho menos las criminalizan por tomar decisiones”, afirmó Claudia López.

Esto te puede interesar: David Barguil asegura que si es presidente prohibirá de nuevo el aborto en Colombia

Y agregó que, “la interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión fácil, no es una decisión simple, pero es una decisión que tenemos derecho a tomar las mujeres en nuestra autonomía de vida y tenemos derecho a tomarla voluntariamente y conscientemente y sin duda, era absolutamente inadmisible que la sociedad, no solo le impusiera a las mujeres una obligación, sino que las criminalizara si no tomaba la decisión que la sociedad le imponía, esto va en contravía de la igualdad de las mujeres, ¿Qué decisión de salud pública se le impone a los hombres?, ¿Qué decisión de salud sobre su cuerpo se le impone a los hombres?, ¿Por qué decisión de salud sobre su cuerpo y su autonomía se criminalizaba a los hombres?, por ninguna”.

Finalmente la alcaldesa de la capital colombiana le agradeció a las mujeres que, “hicieron una lucha histórica, a muchos colectivos sociales que hicieron una lucha de décadas, una lucha razonada, argumentada, con jurisprudencia en la mano. A la Corte Constitucional que finalmente, tarde pero al fin en el siglo XXI, reconoce que las mujeres son seres conscientes, libres y con autonomía, en igualdad de condiciones que los hombres”.

NO DEJES DE LEER: