“El aborto es un asesinato”: polémica en Medellín por vallas de congresistas del Centro Democrático

La decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación ha sido motivo de discusión entre diversos sectores políticos y sociales. Precandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, religiosos, entre otros, se han manifestado sobre esta determinación de la entidad judicial.

Posterior a este plazo, entrarán a regir las tres causales que ya estaban estipuladas en la Sentencia de la Corte Constitucional C-355, del 10 de mayo de 2006: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina; y en caso de violación o inseminicación artifical no consentida.

Unas horas después de la decisión, la polémica se avivó en Medellín por una valla del Centro Democrático ubicada en la avenida Regional. El cartel corresponde a la senadora, Paola Holguín, y al representante a la Cámara, Juan Espinal, en el que se lee: “El aborto es un asesinato”. Recordemos que ambos congresistas están buscando la reeleción de cara al próximo periodo legislativo.

La pancarta ha recibido el apoyo de varios usuarios en las plataformas digitales. “Totalmente de acuerdo y peor aún, asesinato de un ser indefenso e inocente que no pidió ser concebido y no puede defenderse. A caso los derechos de ese ser no cuentan? Solo cuentan los derechos de mujeres irresponsables que no pensaron en prevenir ese embarazo? Estamos muy mal”, sostuvo una de ellas.

Además de esta cartelera política, los congresistas indicaron su molestia a través de las redes sociales. Holguín, en primer lugar, aseguró: “El aborto no debería ser una opción, no es una solución para la madre ni tampoco para el bebé que está por nacer. Como Estado tenemos que garantizar la protección de la vida y otras soluciones para las madres que están en dificultades”.

“Es lamentable la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar totalmente el aborto en Colombia, como fue desafortunado que desconociera la aprobación en el Congreso de la República de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”, aseveró Espinal.

Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático a la Presidencia, se pronunció con un video en las redes sociales, declarándose como un “defensor de la vida” desde la concepción hasta la muerte. “Respeto lo que establece la Constitucion sobre las tres causales. Lo que no estoy de acuerdo es que la Corte Constitucional sustituya al Congreso de la República en un tema tan sensible para el país como es el tema del aborto”.

El candidato a la presidencia de Colombia del partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Foto: REUTERS/Luisa González

Posiciones encontradas sobre la despenalización del aborto:

Gustavo Petro, precandidato presidencial y líder del Pacto Histórico, trinó en su cuenta de Twitter sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional: “Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”.

Aunque el pronunciamente del precandidato presidencial tardó en llegar, en meses anteriores había dejado clara su postura sobre este tema. “Aborto cero” fue el objetivo que planteó el también senador de la República, especificando que se debe trabajar en políticas que eviten que las mujeres tengan que recurrir a dicho procedimiento:

“Toda sociedad debe prevenir, con educación sexual y medidas tecnológicas para que no exista el aborto, a eso le llamo cero aborto. El aborto no es positivo ni hay que estimularlo, pero eso no implica criminalizar a las mujeres en ese camino, si usted criminaliza a la mujer no está logrando una sociedad de aborto cero”, declaró en diálogo con la Radio Nacional de Colombia en noviembre pasado.

