Tras la primera jornada, así va la Liga Femenina en Colombia

Este viernes 17 de febrero comenzó la quinta edición de la Liga Femenina BetPlay. Para este año serán 17 equipos y por primera vez habrá fase de todos contra todos, lo que implica un crecimiento en el número de partidos en comparación con otros años. Tras la primera instancia, los clubes que se encuentren en las primeras ocho posiciones jugarán los cuartos de final, después las semifinales y, posteriormente, la gran final, que contará con los compromisos de ida y vuelta.

La primera jornada comenzó con tres partidos: Club Llaneros Vs. Atlético Nacional; Deportivo Cali Vs. Atlético Huila; e Independiente Medellín Vs. Atlético Bucaramanga.

En el primer partido, el equipo verdolaga comenzó ganando ya que en el minuto 21′ María Fernanda Agudelo anotó un tanto desde el punto penal, pero luego, en el 76′, Sandra Carolina Ibarguen anotó el gol del empate. Y fue, hasta el minuto 83′, que Llaneros cerró el marcador en 2-1 tras una diana de Gabriela Ureña.

El vigente campeón, el Deportivo Cali, inició la Liga Femenina con el pie derecho, pues se llevó los tres puntos tras ganarle 2-0 al Atlético Huila. Las protagonistas de los goles fueron Ingrid Yobana Guerra y Manuela González, en los minutos 21′ y 69′, respectivamente.

Por su parte, Atlético Bucaramanga le ganó, en condición de visitante, al Independiente Medellín por la mínima diferencia. Karen Lorena Balcázar fue la encargada de darle la victoria a su equipo en el minuto 64.

Este sábado el turno fue para las subcampeonas del torneo local y de la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe, que recibió al Deportivo Pereira, perdieron en casa 2-1 ante el cuadro Matecaña. Las protagonistas de los goles fueron Mariluz Montillo, quien anotó el doblete en los minutos 20′ y 22′, y Delly Lucero Robayo, en el 7′, respectivamente.

De igual manera, el sábado Millonarios perdió ante el Real Santander, en condición de visitante, por la mínima diferencia. En el minuto 69′ María Fernanda Montes abrió el marcador que les dio la victoria en casa a las jugadoras bumanguesas.

Este lunes Deportes Tolima recibirá a La Equidad, a las 3:00 p.m., Cortuluá se medirá contra Júnior, en el mismo horario; mientras que Fortaleza recibirá a Orsomarso este martes para así dar por finalizada la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay. Para esta primera fecha el América de Cali está descansando.

Hasta la fecha, el vigente campeón se encuentra liderando la tabla de posiciones con los primeros tres puntos y con dos goles a favor. Le siguen, con las mismas unidades, pero con un gol a favor, Deportivo Pereira, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Real Santander.

