A propósito de “abudinear”: las vallas de publicidad política más polémicas, por ahora, en 2022

Valla de la representante Katherine Miranda utiliza el polémico verbo "Abudinear"

Tal parece que las campañas por llegar al Congreso y Presidencia de Colombia está sacando lo peor de varios políticos del país. Muestra de ello son varias de las polémicas vallas publicitarias que usan para ganar votos en el país. Y no, no solamente está la de la representante Katherine Miranda, donde hace referencia al ‘abudinear’, el supuesto verbo en honor a la exministra TIC, Karen Abudinen.

Infobae Colombia recopiló algunas de las vallas que, por ahora, más conversación han causado en las redes sociales y, desde aspirantes al Senado y la Cámara, como hasta la misma jefatura del Estado, se han dejado ver con mensajes que, más allá de propuestas, se han basado en durísimos arremetimientos personales.

Armas por estudio

Por ejemplo, el senador David Barguil, candidato presidencial del Equipo por Colombia, ha hecho graves acusaciones contra Gustavo Petro, aspirante del Pacto Histórico, en piezas publicitarias alrededor del país.

Como ambos políticos son oriundos del departamento de Córdoba, Barguil ha dicho que Petro tomó las armas, mientras que él sí estudio para, supuestamente, salir adelante.

Estas son las vallas más polémicas de la campaña política en Colombia / Tomadas de Twitter

Otro contra Petro

El representante uribista Edward Rodríguez, que busca saltar de la Cámara al Senado por el Centro Democrático, causó gran revuelo en el país por su valla publicitaria donde se vende para las legislativas con un mensaje en el dice que, si gana una curul, detendrá al líder de la Colombia Humana.

Estas son las vallas más polémicas de la campaña política en Colombia / Tomadas de Twitter

No se puede hacer nada

Quizá una de las polémicas más recordadas de la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, fue cuando en 2020 dejó su micrófono prendido y calificó de “hijueputas” a varios senadores como Gustavo Bolívar.

La ahora candidata con el número 10 en la lista de Centro Esperanza usó esa frase para su campaña y volvió a decir que, con otros aspirantes al legislativo no se podía trabajar, mientras que con ella sí.

La valla causó tanto revuelo, otra vez, que el mismo Bolívar, cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, se pronunció al respecto y rechazó el mensaje de la también esposa de la alcaldesa Claudia López.

La valla publicitaria de Angélica Lozano molestó al congresista Gustavo Bolívar. Foto: Captura de pantalla

“Me trató de hijueputa porque denuncié que no estuvo cuando se votó mi propuesta de no pagar los gastos de representación porque estábamos legislando desde la casa. Ahora hace campaña con su frase revictimizándome: no me parece graciosa”, expresó el senador petrista.

Contra el uribismo

En las vallas también se fueron lanza en ristre contra el partido de Gobierno, su jefe y hasta con el presidente de la República. Por ejemplo, una pieza del movimiento Fuerza Ciudadana, impulsada por Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y ahora candidato asegura que cuando Iván Duque salga del poder “cesará la horrible noche”.

Estas son las vallas más polémicas de la campaña política en Colombia / Tomadas de Twitter

El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, también se habría ganado un duro mensaje. Se trata de la valla que levantó Inti Asprilla, candidato del Verde, quien usó el mensaje: “Paraco, el pueblo está berraco”.

Aunque en ningún momento menciona al exmandatario, hoy investigado por fraude procesal y manipulación de testigos, este se sintió aludido y le contestó a Asprilla aduciendo que era adoctrinado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE.

El enojo de Álvaro Uribe por la valla de Inti Asprilla que dice “paraco”. Fotos: Twitter y Colprensa.

Además, el exconcejal y periodista Hollman Morris ha difundido una imagen donde dice que si votan por él será un “senador 100% antiuribista”.

Estas son las vallas más polémicas de la campaña política en Colombia / Tomadas de Twitter

¿Para el Congreso o la Alcaldía?

De hecho, en la misma política de centro también hubo ‘palo’ para una de sus figuras más representantes: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El candidato Miguel Silva, que aspira a la Cámara de Representantes por Bogotá, del Nuevo Liberalismo, publicó una foto de la mandataria y dijo que si él gana una curul no volverán a engañar a la capital.

Estas son las vallas más polémicas de la campaña política en Colombia / Tomadas de Twitter

Estas son solo algunas de las vallas que ya están fijadas en varias de las calles colombianas y, claro, se esperan nuevas piezas a menos de un mes de las consultas interpartidistas y a más de 3 meses de las vueltas presidenciales.

