“Yo mismo voy y le sampo dos tiros”: chat relacionaría al senador Laureano Acuña y a la procuradora con tráfico de influencias

Procuradora Margarita Cabello se pronuncia sobre supuesto chat de Laureano Acuña. Fotos: Colprensa.

No cesa la polémica por las polémicas pruebas que incriminan al senador del Partido Conservador, Laureano Acuña. Esta vez, se conocieron capturas de pantalla de una conversación de un chat de WhatsApp donde el congresista, que es presidente del Comité de Ética del Senado, habría hecho serias amenazas contra el entonces alcalde del municipio de Malambo, Atlántico.

El chat lo reveló el abogado Miguel Ángel del Río, defensa de la excongresista Aída Merlano, donde se observa una supuesta conversación de Laureano Acuña con un personaje desconocido, a quien le dice que si el mandatario no colabora, él mismo va y le dispara, supuestamente.

Y no es todo. En ese explosivo chat también se evidencia que el congresista conservador advierte, presuntamente, que si el mandatario no cede a sus supuestas pretensiones, lo denunciará con la procuradora general Margarita Cabello y el contralo general, Felipe Córdoba.

“Senador, recuerde cómo quería lastimar al alcalde de Malambo reuniéndose con la procuradora Cabello y el contralor Córdoba porque ‘pa’eso doy mi voto’”. Y ‘ojo que los HP periodistas están en la juega’”, escribió en Twitter el apoderado de Merlano, Miguel Ángel del Río.

Senador Acuña: esa batalla conmigo la va a perder. Recuerde cómo quería lastimar al Alcalde de Malambo reuniéndose con la Procuradora Cabello y el Contralor Córdoba porque “pa eso doy mi voto”. Y “ojo que los HP periodistas están en la juega”. pic.twitter.com/Yuo1KVlcMO — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 17, 2022

Luego de esa reveladora conversación, la misma Margarita Cabello se pronunció este jueves 17 de febrero, donde se refirió a la contratación para construir el Hospital de Malambo, y desmintió que haya tenido nexos con el senador implicado, Laureano Acuña.

“Los comentarios de los chats en los que dice que se iba a reunirse conmigo son temas de discusiones políticas que se lo dejamos a ellos, eso ni va a evitar que yo no siga con la investigación para verificar qué hay en el camino”, manifestó Cabello en rueda de prensa en Barranquilla.

Inclusive, la jefa del Ministerio Público aseguró que en muy raras ocasiones ha tenido acercamientos con el congresista involucrado y desvirtuó las graves acusaciones que el abogado citado realizó. “Que yo sepa no me he reunido con él. Los ciudadanos cualquiera, incluso los congresistas, pueden pedirme citas si así lo quieren para colocarme quejas de lo que pasa en sus municipios. No sé qué quiso decir cuando dijo que iba a reunirse conmigo, no quiero meterme en esa discusión política. En temas políticos durante tiempos políticos la Procuraduría General no se mete”, destacó la procuradora.

De otra parte, la funcionaria exhortó a la Personería para que brinden garantías permitiendo que las elecciones legislativas y presidencias se desarrollen con transparencia, que le permitirá a “los ciudadanos tener tranquilidad y confianza para ejercer sus derechos. (...) Coordinaremos lo necesario de cara a la vigilancia que adelantamos como Ministerio Público a las elecciones. Trabajamos en equipo para estar listos en nuestra labor del próximo 13 de marzo”: comentó Margarita Cabello Blanco.

Y es que el revelador chat que emitió el litigante no ha sido la única prueba contra el parlamentario conservador. Este también dio a conocer un audio que compromete al senador, donde se le escucha expresar su deseo de comprar al menos 70.000 votos en el Atlántico.

La grabación sería una conversación entre Acuña y Edison Massa, candidato a la Cámara. El material habría sido grabado en plena sesión del Congreso, pero no se indicó cuándo.

“En plena sesión del Congreso, el candidato charista y actual senador Laureano Acuña, el famoso gato volador, miembro del Comité de Ética, habla con el candidato a la Cámara Edison Massa y advierte: “mínimo tenemos que comprar 70 mil votos”. Las mafias del clan Char”, aseguró el abogado Del Río en su cuenta de Twitter.

El audio publicado se extiende por 2 minutos y 20 segundos y, aunque hay segmentos inaudibles, se escucha el que sería el plan de compra de votos en el Atlántico.

“Tenemos que revisar que es lo que tenemos que movilizar aquí en el Atlántico, para poder cuadrar 70.000 votos; mínimo tenemos que comprar 70.000 votos y de ahí nos vamos empujados. Esto está claro, son mínimo 70.000 votos”, se escucha en la grabación.

