Devolución del IVA: el séptimo giro se podrá reclamar entre el 19 de febrero y el 5 de marzo

El dinero será destinado para Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA, Jóvenes en Acción y demás. Vía: Prosperidad Social

Los beneficiarios del programa Devolución del IVA podrán retirar su primer giro de este año, que es también el séptimo del programa desde cuando inició, a partir de este sábado 19 de febrero y hasta el viernes 5 de marzo.

Según la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, la transferencia monetaria que recibirán los dos millones de familias beneficiadas tuvo un alza de cuatro mil pesos, con respecto a los 76 mil que recibieron la última vez. En total, el Gobierno nacional estipuló un presupuesto de 177 mil millones de pesos por el concepto de Devolución de IVA.

Logramos aumentar esta transferencia monetaria bimestral a 80 mil pesos para cada hogar. Se calcula atendiendo el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijado mediante resolución –la 000140 del 25 de noviembre de 2021– de la DIAN.

También se anunció este jueves que los usuarios seguirán recibiendo su giro a través del operador SuperGiros.

En enero, Prosperidad Social adelantó un proceso de selección y contratación para adelantar esta tarea en 2022. La empresa, que tiene más de 30 mil puntos repartidos en prácticamente todos los municipios de Colombia, volvió a salir ganadora.

En promedio, los departamentos con más hogares beneficiarios de Devolución del IVA en 2021 fueron: Antioquia (190.000 hogares), Bolívar (155.000), Cauca (105.000), Córdoba (168.000), Magdalena (99.000), Nariño (133.000), Norte de Santander (100.000) y Valle del Cauca (95.000).

¿Dónde reclamar el giro?

A partir de febrero, los giros se enviarán al municipio donde esté registrado el beneficiario en su ficha del Sisbén. Si bien SuperGiros funciona en todo el país y las transferencias ordinarias se pueden reclamar en cualquiera de los puntos, el beneficiario del programa Devolución de IVA solo podrá cobrar su giro en el municipio registrado.

Para ubicar el punto más cercano a su vivienda, consulte esta lista de puntos habilitados.

En caso de que el beneficiario esté viviendo en un municipio diferente al que aparece en el sistema, debe reportar el cambio ante SuperGiros para que ellos le permitan cobrar allá. Una vez solicitado el cambio, podrá reclamar su pago después de 24 horas.

Para ello, debe entrar a este enlace e ingresar estos datos: tipo y número de documento de identidad, municipio que aparece en el sistema, municipio donde reclamará su pago y foto del documento por ambos lados.

¿Usted es beneficiario del programa Devolución de IVA?

Prosperidad Social, entidad dedicada a implementar políticas públicas dirigidas a la erradicación de la pobreza, creó el programa Devolución del IVA para reponer el impuesto de consumo en los productos comprados por personas en vulnerabilidad económica, incluidas personas de programas como Familias en Acción y Colombia Mayor.

La entidad tiene una base de datos de beneficiarios de Devolución de IVA que se puede consultar en todo momento a través de https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/, en la sección ‘Consulte aquí si es beneficiario’. Allí debe ingresar su nombre completo, el tipo, número y fecha de expedición de documento. También debe hacer clic en la casilla de verificación de captcha.

¿Quiénes son elegibles en el programa Devolución de IVA?

Prosperidad Social definió cuatro tipos de hogares con los que se definieron los beneficiarios:

1. Registrado: Hogar potencial beneficiario del Programa Compensación del IVA que no ha sido seleccionado como beneficiario del actual ciclo operativo. Los hogares potenciales pueden llegar a ser elegidos como beneficiarios en algunos de los ciclos del Programa por el cumplimiento de los criterios de focalización. En este ciclo, el hogar no fue seleccionado y debe estar atento al siguiente ciclo

2. Beneficiario: Hogar seleccionado para recibir la Transferencia Monetaria del actual ciclo operativo del Programa Compensación del IVA. El titular del hogar debe dirigirse entre las fechas anunciadas a los puntos de cobro de SuperGiros con el documento de identidad para efectuar el cobro.

3. No elegible: Hogar potencial beneficiario que no cumple con los criterios de elegibilidad por incurrir en alguna causal especifica del Programa Compensación del IVA. Prosperidad Social evidenció al menos una causal que hace su hogar no elegible como beneficiario para el correspondiente ciclo. Por favor, verificar el tipo de causal y hacer la corrección correspondiente en caso de ser necesario para retomar su estado de hogar registrado.

4. No registrado: Hogar que no hace parte de los potenciales beneficiarios del Programa Compensación del IVA en el respectivo ciclo operativo. No hay ningún procedimiento de inscripción para ingresar.

