Senador estadounidense pide que Colombia sea designado aliado estratégico fuera de la OTAN

Vista del Capitolio de EE.UU., sede del Congreso, en una fotografía de archivo./Rod Lamkey / POOL

Este miércoles 16 de febrero el presidente del Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos, el demócrata Bob Menéndez, presentó un proyecto de ley para declarar a Colombia aliado estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN.

“Con nuestros países celebrando este año 200 años de relaciones diplomáticas, quiero anunciar la iniciativa legislativa más amplia para revitalizar las relaciones con Colombia”, anunció Menéndez al inicio de la audiencia.

El proyecto de ley llamado ‘Alianza Estratégica entre Estados Unidos y Colombia de 2022′, permitiría profundizar la cooperación con ambos países en términos de seguridad, derechos humanos y laborales, y en temas ambientales. El senador aseguró que la iniciativa también servirá para impulsar la inversión extranjera en Colombia, reforzar el apoyo de Estado Unidos en la implementación del Acuerdo de Paz y contrarrestar el peso que China está ganando en el continente.

Si se llega a aprobar el proyecto de ley, Colombia sería la tercera nación en Latinoamérica en tener este estatus especial de “Aliado Principal No-OTAN”; los otros países son Brasil y Argentina. Mientras que, en el resto del mundo, 17 naciones han obtenido este rango. Esa denominación abre la puerta para que esos países organicen maniobras conjuntas con Washington y les permite acceder a material militar estadounidense.

Ante la propuesta, Brian A. Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, dijo que el Gobierno estadounidense le da la “bienvenida” a la iniciativa del senador. Sin embargo, no dio más información que determinara si el proyecto de ley recibirá el apoyo de la administración de Joe Biden.

Lea también: Eurodiputados protestaron ante Iván Duque por violaciones de derechos humanos e implementación del Acuerdo de Paz

Nichols recordó que tradicionalmente ha sido el presidente, y no el Congreso, el que ha designado un país como aliado estratégico fuera de la OTAN. “Pero, no puedo pensar en otro país que encaje mejor en esa definición”, explicó el funcionario, debido a que considera la colaboración con Colombia como una prioridad para “defenderse de las actividades malignas de actores estatales y no estatales que buscan cada vez más oportunidades para erosionar el consenso hemisférico sobre la importancia del estado de derecho y la gobernabilidad democrática”.

Durante la audiencia no dijo quiénes eran esos actores estatales y no estatales; sin embargo, en la sesión se mencionó a Rusia y China en repetidas ocasiones como países que intervienen en la región. “Ayudan a Nicaragua, Venezuela y Cuba”, agregó Nichols.

Cabe recordar que en 2022 Estados Unidos y Colombia celebran el bicentenario de sus relaciones bilaterales tras superar “hombro con hombro algunas de las pruebas más duras de los siglos XIX, XX y XXI”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas.

Elecciones presidenciales

Estados Unidos hizo un llamado a extremar la vigilancia en este año electoral en Colombia, que en marzo celebrará los comicios legislativos y consultas interpartidistas de las que saldrán los aspirantes a la Presidencia de la República.

Nichols elogió la determinación de Colombia al no haber cedido ante “la violencia terrorista y la brutal dictadura en la vecina Venezuela, que brinda cobijo y aliento a grupos terroristas y criminales y provocó el éxodo de millones de personas”.

Estas afirmaciones se dan debido a que Venezuela y Colombia son países fronterizos y no tienen relaciones diplomáticas desde 2019. En ese momento el presidente Iván Duque reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en vez de a Nicolás Maduro y desde entonces se ha mantenido en esa posición.

Con información de la Agencia EFE

SEGUIR LEYENDO: