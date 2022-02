“Petro me parece sumamente inteligente y a mí la inteligencia me parece atractiva”: Esperanza Gómez

Esperanza Gómez, modelo y empresaria de la industria del entretenimiento para adultos, aclaró que no coquetea con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro como lo suponen algunas declaraciones y además rechazó su vinculación con cualquier político.

“Yo no soy ni de Petro ni del centro ni de la izquierda ni de la derecha. Yo nunca he tenido un partido político, no me identifico con la política. A mí siempre en las entrevistas me hablan de ciertos políticos en una manera morbosa; en ese mismo contexto yo respondo, porque siempre lo manejan con un doble sentido. En ese doble sentido me preguntan, que como hombre si a mí me parece interesante, como hombre, no como político”, declaró la actriz en una entrevista en el programa Mañanas BLU.

Lo que piensa la actriz porno sobre algunos políticos

Días anteriores, la periodista Vicky Dávila le preguntó sobre el excandidato presidencial Gustavo Petro, a lo que respondió: “Sinceramente, me ha gustado Petro, porque me parece que ha sido un hombre directo. Pero escuché por ahí una entrevista donde él dice que esta es la última vez que lo va a intentar y que si ya no lo puede hacer, se hace a un lado y deja que los otros sigan”.

Por otro lado, sobre el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Yo era fanática del expresidente Uribe en las primeras elecciones y yo voté por él cuando prometió que iba a cambiar el país, que iba a acabar con la guerrilla, que iba a trabajar por el pueblo. Después, cuando empezó a cambiar las cosas y empezaron a hacer negocios para enriquecerse solamente ellos, me sentí traicionada y luego voté por su opositor”.

Sobre Juan Manuel Santos, la actriz de cine para adultos expresó: “Se veía con paso lento, como tranquilito, pero resultó ser más inteligente porque el señor Uribe no lo pudo manipular y se les ganó el Premio Nobel de la Paz 2016. Es un hombre muy inteligente que camina lento, pero seguro”.

Respecto al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, Esperanza Gómez dijo que con él “no estamos tan lejos del señor Uribe, así que para los que son del partido de Uribe, las opciones son claras. Para los que son del partido de Petro, las opciones son claras. Si por el lado de Uribe hay tres, significa uno. Y Petro es uno”.

Pero también habló de Tomás Uribe, posible contendiente político para 2022. “Votar por el hijo de Uribe es votar por Uribe”, dijo de manera contundente.

La modelo colombiana también aseguró que todos ellos le parecen atractivos, no vistos desde un punto de vista físico, sino intelectual. “Me atraen hombres inteligentes, con ideologías, con inteligencia”, dijo.

Esperanza Gómez se enfrentó al director de planeación de Cali por reformas en un estudio webcam

El director de Planeación de la capital del Valle del Cauca, Roy Barreras, utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, así como al subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, luego de que un estudio webacam llamado ‘Diamond Girls Studio’ estuviera realizando “obra sin licencia”. En el trino también mencionó a la reconocida actriz porno colombiana Esperanza Gómez, cuya imagen aparece en la página oficial del estudio.

“Hemos solicitado a la Subdirección de Inspección y Vigilancia de @SeguridadCali @Dranguet ejercer el control a la obra sin licencia que adelanta @EsperanzaGomez @diamondgirlsco en la Av. Sexta. Los pórticos de la Av. Sexta son un valor arquitectónico que debe ser protegido”.

Acompañando el trino, publicó la carta que le envió a Jimmy Dranguet Rodríguez, subsecretario de inspección Vigilancia y Control de la ciudad de Cali. En el que asegura que, “hemos recibido el reporte de una construcción que presuntamente no cuenta con los permisos respectivos”.

En el comunicado, Esperanza Gómez afirma: “Es atractivo y popular salir por las calles, cámara en mano, a la caza de noticias que logren generar notoriedad, elevando voces de protesta e indignación que enerven las emociones de los lectores y más si ello se hace a portas de una contienda electoral y en contra de una figura de notoriedad pública”

Y agrega: “Creo que el deber de los ciudadanos - más de aquellos que tienen una participación activa en el escenario político - es, antes de realizar cualquier tipo de denuncia ciudadana, efectuar una investigación seria y profunda de todos las circunstancias que envuelven los actos que pudiesen ser objeto de reproche para con ello establecer posibles responsables de las conductas contrarias a la ley y con esto endilgar las responsabilidades que ameriten”.

