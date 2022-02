Video: la travesura de Salvador, hijo de Carolina Cruz, que enterneció las redes

Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

Sin lugar a dudas, cuando se habla de Salvador Palomeque Cruz, inmediatamente las redes se vuelcan a ver qué ocurrió con el pequeño ‘Salvador de sueños’, que día a día conmueve a los seguidores de su mamá con sus divertidos juegos junto a su hermano, o simplemente bailando al ritmo de ‘No se habla de Bruno’.

En su más reciente aparición en redes sociales, Salvador departía con su mamá mientras tomaba su biberón y allí interviene la amorosa Carolina Cruz, pidiéndole un poco de agua de la que tomaba el niño.

Allí el pequeño le entrega el tetero, pero tirándolo al piso, a lo que la presentadora le responde: “Gracias”, nuevamente en un intento de entretener al pequeño le dice “manos arriba”, a lo que Salvador reacciona positivamente y sonríe.

En otra de las imágenes, Cruz le hace entender a su hijo que el tetero no se tira, y este responde tiernamente sacando la lengua, lo ubica de nuevo en la silla donde Salvador toma sus alimentos, coge el biberón con sus manos y lo vuelve a lanzar al piso.

“El tetero no se tira gordo, el tetero no lo tires. ¡Oye! ¿Qué es eso? No lo tires gordo, no lo tires, no lo vayas a tirar, no lo tires, no lo tires. ¡Salvador! ¿Qué te dije? Que no lo tires”, le indica la modelo a su hijo, que le responde con tiernas miradas, sonrisas por lo que no entiende los llamados de atención.

Aquí el tierno juego de Salvador con su biberón :

Las reacciones al contenido no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar las imágenes, que ya cuentan con cerca de 90.000 reproducciones y alcanzó 4.500 ‘me gusta’ de los usuarios de Instagram. Entre los comentarios destacan la ternura que generan las imágenes y la respuesta del niño a los llamados de atención de su mamá.

“Precioso”, “Demasiado hermoso Salvador”, “Que ternura, derrama muchas bendiciones sobre él”, “Es lo más hermoso del mundo”, “Es igualito a Lincoln”, “Inteligente si es”, “Hermoso angelito, igualito al papá”, “Ejemplo de una mamá dedicada, hermoso”, “Que ternura, Dios lo bendiga siempre”, entre otros.

El pasado 3 de febrero la presentadora del matutino ‘Día a Día’ utilizó sus redes sociales para hablar nuevamente del estado de salud de Salvador, quien nació con torticolis gestacional y, además, presentó un caso de hidrocefalia, provocando que su cabecita creciera más de lo usual.

E pequeño debió ser sometido a una serie de terapias para contrarrestar los síntomas del torticolis que sufría y controlar que el líquido cefalorraquídeo no se siguiera acumulando en su cabecita. Por eso, la presentadora decidió compartir las imágenes de la que fuera su última terapia con un emotivo mensaje:

“La primera terapia de Salvador fue dura, muy dura, las primeras semanas lloraba la terapia completa de lunes a viernes. Tenía el tamaño de su cabeza más la torticolis que no le permitía levantarla, le pesaba mucho. Nunca le dije a Dios: ‘¿por que yo?, ¿por que mi hijo? (...) Hoy, fue su última terapia y no sabes lo orgullosa que me siento, es un valiente, un fuerte, un poderoso ¡Gracias por enseñarme tanto cada día! ¡Gracias por enseñarme a esperar en el tiempo perfecto de Dios!”, escribió como descripción a un video en el que se ve al bebé con su terapeuta.

