Video: La Jesuu, muy molesta, denunció que estafadores se estarían haciendo pasar por ella

La influenciadora conocida como La Jesuu, a quien en repetidas ocasiones se ha visto acompañando a Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, y a la bailarina barranquillera Andrea Valdiri, recientemente hizo una denuncia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 2.8 millones de seguidores, en la que alertó que estafadores se estarían haciendo pasar por ella.

Según relató en sus ‘InstaStories’, la vallecaucana mostró que hay una cuenta verificada en la plataforma de videos Kwai a nombre suyo y el de sus colegas Los Jesuu, en donde estarían utilizando sus nombres para pedir dinero a cambio por publicidad, no sin antes, hacer uso de su característico humor para señalar que se encuentra en proceso de manejo de su ira y de los impulsos que le dan en el momento, para pensar antes de hablar.

“Oye, pero hay gente muy atrevida, a mí no hay nada más que me ofenda que una estafa, absolutamente nadie en este mundo nadie sabe qué está haciendo el otro, cómo se tiene que partir el lomo para llevar la papa a su casa, como para que venga una gente que no sé de dónde salió para utilizar el nombre de uno y robar a cuanta persona se les atraviese por el camino”, expresó muy ofendida la influenciadora.

En el momento en que hacía la denuncia, compartió un pantallazo de los mensajes que estarían enviando los estafadores a su nombre y agregó:

“Les digo que yo todavía no puedo entender cómo hay gente tan ATREVIDA en esta vida. Oye, pero es que están pasados. Busquen su papa sin estar utilizando el nombre de uno para hacerle la maldad a tanta gente”, escribió la joven en su publicación de Instagram.

A pesar de su molestia, la joven no tardó en ofrecer una disculpa por haberse expresado de tal manera en sus redes sociales, sin embargo, si recalcó en que lo consideró necesario para lanzar la advertencia a sus seguidores.

“En cuanto yo tenga la información de las personas que están detrás de toda esta colada lo hago público y no tengo nada que ver, porque, así como las tiene puestas para robar a cuanta gente se les aparezca, tienen que tenerlas puestas para responder por todo lo que están haciendo”, agregó La Jesuu.

La información fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Chismes Hoy Col’ donde supera las 40.000 reproducciones y se acerca a los 500 ‘me gusta’, sin embargo, en los comentarios algunos internautas no le perdonaron el hecho de que ella engañara a la gente ofreciendo unas pastillas para adelgazar que no funcionaban y otros, la felicitaron por denunciar lo que está ocurriendo a su nombre.

Presumió el saludo de Bad Bunny

El pasado 28 de enero, por medio de una captura de pantalla de los mensajes privados de Instagram, Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, mostró a sus seguidores que Bad Bunny, cantante que confirmó que llegará a Medellín el próximo 18 de noviembre para presentar su gira ‘World Hottest Tour’, le dejó un mensaje en su red social.

Todo parecer indicar que el reconocido cantante le contestó una de sus publicaciones, pues ella mostró que desde la cuenta oficial del artista, este le escribió: “Lajesu oiooo”, junto con un emoji de gato enamorado.

