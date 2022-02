Motín e intento de fuga en una estación de Policía en Bogotá habría terminado con varios heridos

Grupo de presos hizo motín en estación de Policía

A través de redes sociales circuló en la mañana del 16 de febrero, la información de un presunto motín generado en la estación La Macarena, según habitantes del sector uniformados entraron con escudos de protección para controla la situación.

Manuel García Giraldo fue uno de los primeros usuarios al registras esto, publicando un trino sobre las diez cuarenta de la mañana donde se puede evidenciar un gran personal policial desplazarse en en la zona: “Algo está pasando o en el barrio La Perseverancia o en La Macarena. El helicóptero de la Policía está dando vueltas. Han subido más de siete patrullas y cualquier cantidad de motorizados. Al parecer algo pasa en los alrededores de la Estación de Policía de Santafe @PoliciaBogota”.

En la información brindada por parte de las autoridades se confirmó que en el centro penitenciario sobre las diez de la mañana se presentó un intento de amotinamiento, varios detenidos armaron una revuelta quemando cobijas y colchones y destrozando algunas oficinas. En medio de los desmanes los detenidos, que son más de cien personas, perforaron un muro para intentar fugarse pero la acción inmediata de las autoridades, Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, y el helicóptero de vigilancia Halcón, frustraron el plan de los privados de la libertad.

En la estación ubicada en el barrio la Macarena, solo tenía cinco custodios cuando sucedió el momento del motín. Pese a que ninguno de los detenidos logró escapar hasta horas de la tarde estuvo tensa la situación en el sector, como resultado quedaron algunos detenidos heridos al igual que un uniformado han informado las autoridades.

Johana Quintero, familiar de un detenido confirmó esto diciendo al noticiero de Canal 1: “Mi esposo ya me hizo dos llamadas de acá, que los tienen con bombas y todo, ya les pegaron y me dicen que hay varios heridos dentro de la estación esto ya se salió de control ... Una estación de estas no tiene una capacidad para más de treinta detenidos, lo que hay allá es un hacinamiento terrible. Ni el INPEC ni los juzgados hacen nada. Hace más de dos meses estoy que intento con el traslado pero nadie hace nada acá”.

La estación de la localidad de Santa Fe, en el barrio la Macarena es una con mayor hacinamiento en la ciudad.

Varios familiares de los detenidos al igual que Johana se han intentado comunicar y la información brindada es que efectivamente hay varios privados de la libertad heridos e inclusive uno muerto, pero estas son solo especulaciones brindadas por ellos y que las autoridades no han confirmado.

Ambulancias de la Secretaria de Salud están presentes en el lugar para poder brindar atención a las personas que resultaron heridas en medio de este intento de amotinamiento.

El hacinamiento carcelario es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacio en las cárceles de una jurisdicción excede la capacidad de los prisioneros. Los problemas asociados con el hacinamiento en las cárceles no son nuevos, sino que se han estado gestando durante muchos años.

El hacinamiento en Colombia es un problema que ha crecido con el paso de los años. Los expertos apuntan a la falta de políticas públicas, ausencia de inversión en infraestructura y fallas en el sistema penal.

