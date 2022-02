Jessi Uribe perdió demanda por la exclusividad de ‘Repítela’, uno de sus príncipales éxitos y la palabra que lo identifica

Foto: Instagram @jessiuribe3

La canción ‘Repítela’ del cantante de música popular, Jessi Uribe, llegó a los estrados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por cuenta de una demanda que el artista interpuso contra un restaurante que querría apropiarse de su famoso éxito.

Sin embargo, las pretensiones del intérprete bumangués fueron negadas por la SIC, mediante la resolución 75217, asegurando que el restaurante ‘Repítela Licor and Food’ no se le había copiado el nombre, tal y como argumentaba en su solicitud.

El también novio de Paola Jara pedía que la empresa quitara el ‘Repítela’ del nombre de su restaurante, que se dedica a servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y alimentación, porque posiblemente sus fans creerían que ese negocio le pertenecía, debido a que tiene una de sus más icónicas frases.

Además, Jessi y su equipo legal reconocían que, aunque el Repítela de la compañía tenía la expresión Licor and Food dentro de su nombre, no hacía la aclaración de que no tenía nada que ver con el exjurado del programa de imitación, Yo Me Llamo.

“Los consumidores podrían confundirse y creer que el restaurante de nombre ‘Repítela’ es de Jessi Uribe, por cuanto es su frase icónica”, señaló el artista en su denuncia.

Luego de que el intérprete de ‘Ok’ llevó el caso ante la SIC, Astrid Andrea Villota González, la representante legal de ‘Repítela Licor and Food’, le respondió argumentando que ellos ya tenían la marca registrada, contrario a Uribe.

En esa línea, Villota también le dijo al artista en su contestación ante la SIC, que este no poseía un “derecho adquirido” sobre el nombre y por eso ni ella ni su organización le vieron problema a usarla en su restaurante.

Cabe señalar que la SIC falló a favor de Villota González debido a que en los registros de la SIC figura una obra con la expresión Repítela a nombre del maestro Carlos Arturo Franco Londoño, quien sí registró esa expresión en el 2015 y no como Jessi Uribe, cuyo nombre de pila es Yesid Eduardo Uribe.

“Se niega el registro de la marca ante la existencia de los derechos del autor Carlos Franco; no obstante, no se valoraron los esgrimidos por el cantante Jessi Uribe”, argumentó Sergio Cabrera, abogado del caso, en testimonios recopilados por el portal Asuntos Legales.

Tras los argumentos antes citados, la SIC calificó como “infundada” la demanda de Jessi Uribe contra ‘Repítela Licor and Food’, dado que no viola con las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, la empresa tampoco salió beneficiada, dado que el nombre de la entidad también tendría conflictos con la registrada por Carlos Arturo Franco.

Por su parte, Graciela Torres, más conocida como ‘la negra candela’, reveló otros apartes del fallo de la SIC, en el que se asegura que “el creador de ‘Repítela’, de la obra musical, el señor Carlos Arturo Franco Londoño, la había registrado como tema musical”, señaló la locutora, quien dejó capturas de lo argumentado por la SIC.

“No se explica cómo el apoderado del opositor afirma que “le han solicitado a Jessi Uribe y a su equipo de trabajo de manera verbal y respetuosa que no utilicen de manera comercial el título de la obra”, cuando el objeto de un acuerdo de cesión (que involucra derechos conexos) sobre la obra musical es precisamente la explotación comercial de la misma”, reza el fallo de la SIC.

Por ahora, la canción reposa en el canal de YouTube del intérprete santandereano desde el año 2015 y ya tiene más de 15 millones de visualizaciones, más de 46 mil likes y cientos y miles de comentarios. Entre tanto, el artista no se ha pronunciado al respecto.

