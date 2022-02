Critican a Miguel Varoni por celoso, por reacción a una publicación en las redes de Catherine Siachoque

Hace un par de semanas se estrenó en Netflix la segunda temporada de ‘Oscuro deseo’, una serie protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer, en la cual también brilla la actriz colombiana Catherine Siachoque.

De hecho, la bogotana se ha mostrado muy activa en redes sociales al publicar y compartir contenido sobre esta producción, que se ubica entre las más vistas de varios países en América Latina.

En su más reciente mensaje, por ejemplo, habló sobre la buena experiencia que fue el trabajar junto a Speitzer, pues asegura que la relación profesional trascendió al punto de entablar una bella amistad. Además, admitió que le parece un hombre muy guapo.

“Otra de las cosas maravillosas de Oscuro Deseo, fue no solo poder compartir el set con un actor tan talentoso como Alejandro Speitzer, sino también dejarme su amistad. Por cierto, quiero decirles que es aún más guapo en persona y el primer día que lo conocí llamé enseguida a Migue y a mi jefe a decirles: ‘no puede ser, es peor de guapo en persona’”, escribió.

Estas palabras de Catherine Siachoque fueron muy bien recibidas por el mexicano de 27 años, quien le demostró gratitud por lo que pudo enseñarle sobre la actuación y, sobre todo, por las charlas personales que tuvieron en sus espacios libres.

“¡Qué padre habernos cruzado y haber disfrutado de ese proceso! Gracias por la gran compañera que eres y por tu buena actitud que siempre hace más sencillo el día a día. Ojalá que el camino nos una de nuevo y que sigamos hablando de comida”, respondió Speitzer.

Sin embargo, en quien no parece haber sentado muy bien este cruce de mensajes fue en el propio Miguel Varoni, esposo de la colombiana, quien con un “uy” se hizo presente en la caja de comentarios. Fue entonces cuando los seguidores de ambos rumorearon que al colombo-argentino le habían dado celos.

“No se demoró en marcar territorio”, “que no se le noten los celos”, “ya con esto dejó claro que no se sintió cómodo” y “me representa cuando me pongo celosa”; son algunos de los mensajes que se suscitaron al respecto.

Cabe recordar que Miguel Varoni está por estos días recuperándose de la cirugía a la cual se sometió hace pocos días para, según él, tener una “transformación extrema”.

De acuerdo con lo expuesto por el cirujano Alan González en una reciente entrevista para el programa En casa con Telemundo (Telemundo), el actor de ‘Pedro el escamosos’ se practicó un rejuvenecimiento facial, teniendo en cuenta que su aspecto ha cambiado mucho en los últimos meses.

-“Le hice unos ajustes en el rostro para poder recuperar su aspecto juvenil y, de esa manera, que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello (que en realidad se le notaba bastante deteriorado). A partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales”, explicó.

De igual manera, González reconoció que a Miguel Varoni se le “aceleró el envejecimiento” por cuenta de una “importante pérdida de peso” que presentó en meses recientes, la cual también le generó flacidez en su zona abodminal.

“Su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo porque al perder el volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo también es la grasa que está debajo de la piel, y al disminuir su volumen empieza también a ponerse muy flácida (...) Casi que siempre a medida que envejecemos va cambiando la cara, pero si envejecemos y, además, adelgazamos con una pérdida importante de peso, no solo cambia la cara sino que también cambia el cuerpo”, concluyó el galeno..