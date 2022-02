Deportivo Cali alcanzó histórica racha negativa tras caer contra Millonarios en Palmaseca

En el presente campeonato, Deportivo Cali acumula una victoria y cinco derrotas. Foto: cortesía Dimayor

Muy pocos hinchas del fútbol colombiano habrían pensado que, transcurridas seis fechas, Deportivo Cali estaría en la última posición de la Liga BetPlay. La salida de jugadores clave, así como los problemas en el funcionamiento colectivo son algunos de los motivos que han llevado al vigente campeón a tener un inicio de torneo muy complicado.

La derrota de este domingo ante Millonarios, en condición de local, continuó hundiendo el presente del equipo ‘Azucarero’, que apenas ha sumado tres puntos. Además del desazón para los hinchas ‘Verdiblancos’, el resultado final rompió varios récords negativos para los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel.

Uno de los más preocupantes es que el Cali se convirtió en el peor defensor del título en la historia del fútbol colombiano. Así lo reveló el estadígrafo deportivo, Alex Datos, mediante su cuenta en Twitter: “@AsoDeporCali (3 puntos) iguala al @AmericadeCali (en el Clausura 2002) como el campeón vigente con menos puntos transcurridas seis fechas, en los 74 años del FPC”.

Captura de pantalla

Y es que, pese a que Patriotas Boyacá tiene la misma cantidad de unidades, el cuadro ‘Azucarero’ cuenta con peor diferencia de gol (-6). Los tres primeros encuentros del semestre llegaron con derrotas consecutivas: primero ante Jaguares (V); luego ante Deportes Tolima (L); y finalmente ante Independiente Medellín (V).

En la cuarta fecha parecía que el equipo iba a enderezar el rumbo con una victoria (1-0) contra Deportivo Pereira en el estadio de Palmaseca. Sin embargo, el rendimiento volvió a caer: derrotas frente a Envigado (V) y la citada contra Millonarios (L), respectivamente.

Le puede interesar: Millonarios ganó el ‘Clásico añejo’ y envió al Deportivo Cali al fondo de la tabla

Otra estadística que entra a la lista es que el conjunto ‘Embajador’ volvió a vencer al Cali como visitante en liga después de más de 12 años. De hecho, la última celebración de Millonarios bajo dichas condiciones había sido en el Pascual Guerrero, el 20 de septiembre del 2009 (1-0). Recordemos que el estadio de Palmaseca fue inaugurado el 21 de febrero de 2010.

La última victoria de Millonarios contra el Cali como visitante en liga había sido en septiembre del 2009. Foto: Colprensa/archivo

Las palabras de Dudamel luego de la derrota:

En rueda de prensa, el entrenador del Cali aseguró que, más allá de no obtener resultados positivos, no pone en duda el “profesionalismo” y el “sentido de pertenencia” de cada jugador a la hora de afrontar los partidos.

“El grupo está golpeado, porque siente vergüenza hoy por los resultados que no estamos pudiendo alcanzar, pero es un grupo maduro, es un plantel de mucho carácter y lo que exclusivamente le he pedido a ellos es que tengan cara levantada, porque si hay algo que tienen estos muchachos es autoridad moral para salir y poner la cara”, expresó.

Sin embargo, tampoco escondió su molestia con el desempeño del arbitraje, razón por la cual pidió mayor imparcialidad a la hora de pitar los encuentros: “Reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo, que ha ganado bien, no tenemos excusas. Pero sí puedo decir también algo, que es que no me está gustando la manera como nos están manoseando. Nos están manoseando, nos anularon un gol el otro día contra Tolima en la Superliga que fue legítimo, hoy ante la más mínima acción nos amonestaron y nos están manoseando, entonces hay que tener mucho cuidado”.

Por su parte, Alberto Gamero rescató la labor que cumplió Andrés Felipe Román, quien se desempeñó como extremo por derecha: “Me gustó porque tenerlo a él adelantado es poder aprovechar su media distancia, asistencia y demás”.

“Hicimos un buen trabajo, por momentos hubo equivocaciones. Cali es peligroso, sabe jugar al fútbol. Hoy es más meritorio por lo hecho. La expulsión de Aldair [Gutiérrez] dio otro partido, pudimos hacer más goles. En el versus, circulamos la pelota, se las quitamos. Hoy era primordial la tenencia del balón. Ya ganando el partido, en los primeros minutos se nos perdió la pelota”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: