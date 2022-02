‘Yo me llamo’: la nueva fase de duelos resultó ‘floja’ para los jurados aunque el reguetón brilló

El imitador del artista urbano fue uno de los ganadores en la nueva fase de duelos en el programa FOTOS: Capturas de pantalla CaracolTV

Mucha expectativa había sobre la nueva etapa de ‘Yo me llamo’, teniendo en cuenta que el programa entró en su etapa final: solo quedan ocho concursantes y todos ellos van tras el mismo objetivo: ser el mejor imitador de Colombia y llevarse a casa el premio mayor de 1.200 millones de pesos, además de otros incentivos musicales.

Por ello, y teniendo en cuenta la calidad de imitadores que están en este punto del programa, la fase de ‘duelos’ prometía ser de alto nivel; sin embargo, los rostros de los jurados mostraron expresiones de sorpresa y hasta decepción, pues la mayoría de presentaciones no cumplió las expectativas que tenían.

La etapa de duelos se divide en tres fases: la primera, que se llevó a cabo esta noche, donde de ocho concursantes solo cuatro avanzan a la siguiente ronda, allí habrá dos enfrentamientos de dos imitadores cara a cara. De ellos, surgirá un último duelo entre los ganadores, quienes pelearán por la cifra de 25 millones de pesos.

La noche de este lunes se presenció el primer duelo protagonizado por ‘Andy Montañez’ y ‘Leonardo Favio’, los cuales interpretaron ‘Casi te envidio’ y ‘Mi tristeza es mía y nada más’, y contrario a lo que muchos pensaron, ambos imitadores dejaron más dudas que certezas y así lo hizo saber la misma Amparo Grisales, quien se mostró decepcionada por la presentación del doble del argentino. “Lo hizo como por cumplir”, dijo la diva.

Finalmente, ‘Leonardo Favio’ ganó esa ronda y logró avanzar. El turno fue para ‘Carlos Gardel’ que con ‘El día que me quieras’ debió enfrentarse a Christian Nodal, que no se guardó nada y entonó ‘Se me olvidó'. Las caras de César Escola fueron de inconformidad, pues no le transmitió las mismas sensaciones de presentaciones pasadas; aun así, su show le bastó para seguir en camino por los 25 millones de pesos.

En el escenario hubo un viaje en el tiempo, al punto de que ‘Bruno Mars’ y ‘Maluma’ -quien cantó ‘Sobrio’-, se enfrentaron en la misma tarima. El doble del paisa logró conmover más a Amparo Grisales, sacándole varias sonrisas, pero el imitador del artista norteamericano fue el que accedió a la fase siguiente gracias a su interpretación de ‘Count on me’. Según los tres jurados, a ambos les faltó fuerza en la voz y presentaron problemas de afinación.

“A los dos les faltó interpretación y pisada en el escenario, entonces no sé...”, dudó Grisales.

Cerrando la gala de este lunes, se enfrentaron ‘Camilo Sesto’ y ‘J Balvin’ en un duelo generacional que dio como resultado el mejor enfrentamiento de la noche, según el concepto de los jurados. Sin embargo, el doble del reguetonero y ‘Safari’, lograron imponerse al imitador del artista español que cantó ‘Amor de mujer’.

“¿Qué les pasó? Ambos fueron los mejores de la noche, para mí, pero cada uno tuvo sus falencias”, reprochó Amparo Grisales, en tanto que César Escola preguntó si aquellas falencias hacen parte de un estado de relajación de los imitadores al saber que de esta fase ninguno saldrá eliminado.

Finalmente, los jurados decretaron que por decisión unánime el ganador del último duelo fue ‘J Balvin’, quien sigue en carrera junto con ‘Leonardo Favio’, ‘Carlos Gardel’ y ‘Bruno Mars’ por los 25 millones.

