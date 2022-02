Cinco canciones románticas de Karol G para recordar que su cumpleaños es el mismo día de San Valentín

El género urbano está de fiesta por el cumpleaños de Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G. Vía Instagram (karolg)

Este 14 de febrero no solamente se celebra, en muchas partes del mundo, el Día de San Valentín, sino que también el género urbano está de fiesta por el cumpleaños de Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G.

Y es que desde el domingo 13 la colombiana hizo un anuncio previo para que sus seguidores se fueran preparando para el gran día: “Mañana cumple años la bichota”, escribió en su cuenta de Twitter con letras mayúsculas. Por otra parte, la mayoría de su fanaticada ha estado maravillada con el reciente lanzamiento de ‘Mamiii’, colaboración que hizo con Becky G y que, para muchos, es una indirecta para Anuel AA, quien por estos días anda presumiendo por todos los medios a su nueva pareja, la dominicana Yailin.

Sin embargo y más allá de ‘Mamiii’ y de otros éxitos, no está de más recordar cinco de sus principales canciones románticas, dado que su natalicio encaja con San Valentín. Incluso, este breve listado puede servir para que alguno de ellos sea dedicado a su pareja o a aquella persona que quiere conquistar.

1. Precisamente, una de esas canciones fue grabada con Anuel: ‘Culpables’, cuyo video fue lanzado en 2019, conformó uno de los grandes hits que la pareja grabó cuando estaban disfrutando de las mieles del amor. Hizo parte del álbum ‘Ocean’ de Karol G y actualmente cuenta con casi mil millones de reproducciones en YouTube.

2. Quizá una de las canciones emblema de la artista y que se convirtió en un himno de los enamorados fue ‘Ocean’, letra que precisamente la colombiana le dedicó al puertorriqueño cuando eran pareja. Hace parte del álbum homónimo de Karol G, que también se compone de los sencillos ‘Dices que te vas’ y ‘Bebesita’, ambos a dúo con Anuel.

“Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti… por ti…” se escucha en el coro del sencillo cuyo video acumula más de 486 millones de visualizaciones en YouTube.

3. ‘Créeme’ es otra de las románticas de Karol G pese a que tiene un tinte de despedida y posterior despecho. Este sencillo lo interpreta la paisa junto a Maluma, y al día de hoy, el video oficial tiene en YouTube más de 526 millones de visualizaciones. Al igual que la anterior, esta también se encuentra en ‘Ocean’.

4. “No se que pasó, no sé si se acabó el amor; hoy puedo decir que nunca lo sintió. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios; no sé qué pasó, no sé si se acabó el amor; hoy puedo decir que nunca le importó”, se escucha en ‘Lo sabe Dios’, sencillo que no tuvo tanta repercusión en las cadenas radiales del país, pero que es recordada por buena parte de su fanaticada.

Fue grabada en 2017 y el video, posteado en el canal oficial de la Bichota’ en YouTube, tiene más de 31 millones de reproducciones.

5. ’Si te confieso’ es una canción que la artista grabó en 2014 y, de acuerdo con decenas de comentarios en Youtube, es ideal para las personas que se encuentran enamoradas y no saben cómo expresar lo que sienten. Bajo la producción de ‘Ovy on the drums’, el tema fue grabado por el estudio Brave Music, y a pesar de que no tuvo el impacto necesario a comparación de otras canciones, no son pocos los que actualmente la reproducen.

