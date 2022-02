Gobierno expedirá 25 nuevas licencias para emisoras comunitarias

Bogotá. Octubre 145de 2021. Carmen Ligia Valderrama Rojas, Ministra de las TIC. (Colprensa - Camila Díaz)

Carmen Ligia Valderrama, actual ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y quien remplazó a la polémica Karen Abudinen, habló con el medio radial La W, donde se refirió a la convocatoria 001 del 2019, que toca el tema de las emisoras comunitarias en el territorio nacional.

“La convocatoria 001 de 2019 se cerró el 30 de abril de 2020 mediante la expedición de la resolución 727 de 2020 en la cual se les dio la viabilidad para el otorgamiento de la licencia de emisora comunitaria a comunidades organizadas” menciona la página web del ministerio sobre la convocatoria.

En la entrevista hecha a la ministra, le fue mencionado que han rondado denuncias sobre el tramite y desarrollo de este proceso, informaron que a pesar de que estas licencias deben ser entregadas en los siguientes 30 días luego de haber sido aprobadas, hay casos que han esperado tres meses, medio año e inclusive hasta los 12 meses, algo que puede afectar el funcionamiento de estos sitios debido a su escaso financiamiento.

Sobre esto respondió la la ministra de las TIC: “Después de diez años iniciamos un proceso de convocatoria para emisoras comunitarias, viabilizamos ya 178 emisoras de las cuales ya han obtenido licencias 90, estamos muy próximos a seguir expidiendo las licencias restantes, de hecho nuestro próximo paquete dará el resultado de 25 licencias más, de manera que insisto que estamos dando resultados, e inclusive a la emisoras comunitarias que han tenido todo nuestro apoyo por eso generamos toda esta campaña de actualización”.

Refiriéndose concretamente a las demoras denunciadas por parte de algunos directores de estos medios comunicativos: “No obstante he recibido a muchas emisoras personalmente, me he reunido con ellas y quienes han tenido algún contratiempo nos lo han manifestado y por supuesto inmediatamente estamos reaccionando” señaló Carmer Ligia Valderrama.

También habló nuevamente sobre la intención del ministerio por recuperar el dinero extraviado en el escandaloso contrato de Centros Poblados que perdió 70.000 millones de pesos que iban a ser destinados para la conexión al Internet en diferentes zonas del país en las que no llega esta cobertura.

Con el fin de recuperar los 70.000 millones que siguen en poder de la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) creó un grupo legal élite para llevar el caso. A partir de este 14 de febrero, los miembros de esta comisión trabajarán exclusivamente en el caso. El objetivo es que no se cometan errores, evitar retrasar el proceso y así recuperar el dinero rápidamente.

“El grupo élite legal se encarga de cuidar que cada paso que estamos dando sea tan riguroso que nos impida fallar, porque lo peor que nos puede pasar es cometer un error que haga que se nos caiga todo el proceso”, aseguró Carmen Valderrama.

La ministra resaltó la importancia que tienen este tipo de espacios comunicativos para las diferentes regiones del país, por lo que resalto el trabajo ha venido adelantando la cartera de las TIC.

Una radio comunitaria es una estación de transmisión de radio que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. Dichas estaciones no tienen ánimo de lucro (lo que las diferencia de las radios piratas) aunque algunas se valen de patrocinios de pequeños comercios para su mantenimiento.

SEGUIR LEYENDO