Gabriela Tafur dio sus claves para llevar una relación sentimental a distancia

Gabriela Tafur y Esteban Santos. Foto: Instagram @gabrielatafur.

Cualquier persona podría pensar que sostener una relación sentimental a distancia es complicado. Sin embargo, lo principal para que este tipo de noviazgos funcionen es que haya voluntad de que así sea y, posteriormente, trabajar en todo lo que sea necesario para que la relación sentimental se mantenga estable y sana. Por ejemplo, por estos días Gabriela Tafur habló de un tema similar desde sus redes sociales, puesto que un usuario sintió curiosidad por saber “¿cómo llevas tu relación a distancia?”. Es de recordar que, la exreina de belleza tiene una historia sentimental con Esteban Santos, quien actualmente vive en Estados Unidos.

Entonces, ante el interrogante planteado en sus Historias en Instagram, la también abogada dio cuenta de sus tres ítems principales para que la relación sentimental continúe de una buena manera en la distancia.

“La comunicación, muy importante estar hablando todo el tiempo con la pareja que está en otro lugar. Comprensión de saber que cada quien tiene su tiempo, cada quien está en sus actividades y confianza... la confianza es la base fundamental de cualquier relación, pero cuando uno está a distancia aún más... y si ustedes no confían en su pareja están en el lugar equivocado porque no hay nada que valga más que la paz mental”.

Gabriela Tafur cuenta cómo logra llevar su relación sentimental a distancia

Es de recordar que Tafur y Santos ya casi van por sus dos años de noviazgo, puesto que en abril próximo estarán de aniversario.

Y, aunque muchas parejas de la industria del entretenimiento nacional gustan de mantener sus relaciones sentimentales netamente en el terreno de lo privado sin ni siquiera publicar en redes sociales – si las tienen- una fotografía con su pareja o solo muy pocas de vez en cuando, en el caso de la modelo y el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, aunque no hablan mucho de su noviazgo, sí comparten de forma recurrente imágenes juntos, tanto de sus viajes o de celebraciones de fechas especiales como San Valentín, por ejemplo, que fue este 14 de febrero.

Gabriela Tafur será presentadora en ‘Desafío The Box’ (2022):

La exreina y abogada se ha sabido desenvolver en varios campos además de los mencionados, por ejemplo, entre sus múltiples intereses también le figura la escritura con su libro ‘En todo su derecho’; pero, además, también pisará el terreno de la presentación por cuenta de ‘Desafío The Box’ (2022). Aunque la presentadora principal será otra vez Andrea Serna, la caleña se encargaría de interactuar con los participantes. Es de recordar que, la temporada que la audiencia colombiana vio en el 2021 de dicho reality de competencia deportiva tuvo punto final el 20 de julio.

“Resulta que, junto a Andrea Serna, este año voy a ser la nueva presentadora del ‘Desafío 2022′, me voy a grabar unos meses, va a ser un desafío también para mí porque es mi primera vez presentando un programa de televisión, pero estoy muy contenta porque es un programa espectacular que siempre me ha gustado, con mujeres a la cabeza que siempre he admirado desde muy chiquita”, fue lo comentado por Gabriela Tafur en enero pasado sobre su trabajo en el reality.